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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1679168016811682

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 247
вище 25.65
51%
127
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
43
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:13

  zzzzzz написав:Кто там расхваливал валютообмен онлайн ?

Альфу положили )))


Альфа и без валютообмена регулярно уходит в плинтус. Просто такая особенность банка.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:14

zzzzzz Альфа 25.45
Востаннє редагувалось Kvartal-34 в Чет 01 сер, 2019 10:45, всього редагувалось 1 раз.
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:24

  zzzzzz написав:Кто там расхваливал валютообмен онлайн? Альфу положили )))
б***, а я думаю, чего сайт висит - мне кредитку гасить надо, а тут такое...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:24

Появились данные по остаткам ОВГЗ.

За вчера суммарно объем гривневых ОВГЗ в обороте вырос на 15,2 млрд.грн

- банки +2,1 млрд.грн
- юрики +0,4 млрд
- физики +0,04 млрд
- нерезы +12,7 млрд

Портфель нерезов за сегодня 86,4 млрд.грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:40

  zzzzzz написав:Появились данные по остаткам ОВГЗ.

За вчера суммарно объем гривневых ОВГЗ в обороте вырос на 15,2 млрд.грн

- банки +2,1 млрд.грн
- юрики +0,4 млрд
- физики +0,04 млрд
- нерезы +12,7 млрд

Портфель нерезов за сегодня 86,4 млрд.грн

Скільки на серпень по плану залишилось нерезам продати 16?
twin
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Подскок дохлой кошки.
Ещё целый август впереди. В конце августа курс уронят до 24,05 не меньше.
Да тут все участники форума лошканулись. Кроме Долярчика, он баксы не покупал.
Грустно осознавать, что держатели бакса с начала 2019 года обеднели на 12% !!!!!!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 01 сер, 2019 10:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:44

  twin написав:
  zzzzzz написав:Появились данные по остаткам ОВГЗ.

За вчера суммарно объем гривневых ОВГЗ в обороте вырос на 15,2 млрд.грн

- банки +2,1 млрд.грн
- юрики +0,4 млрд
- физики +0,04 млрд
- нерезы +12,7 млрд

Портфель нерезов за сегодня 86,4 млрд.грн

Скільки на серпень по плану залишилось нерезам продати 16?

Нет никаких планов.
Все на условиях рынка работает.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:48

ArcelorMittal в настоящее время прогнозирует, что мировой спрос на сталь в 2019 году увеличится на 0,5-1,5% (прежняя оценка составляла 1-1,5%). В том числе без учета Китая подъем ожидается в диапазоне 0,5-1% (ранее 1-2%), в США - 0-1%, при этом в Европе прогнозируется снижение спроса на 1-2%.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 1679168016811682
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