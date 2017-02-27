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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:16
Yuri_61 написав:
Подскок дохлой кошки.
Ещё целый август впереди. В конце августа курс уронят до 24,05 не меньше.
Да тут все участники форума лошканулись. Кроме Долярчика, он баксы не покупал.
Грустно осознавать, что держатели бакса с начала 2019 года обеднели на 12% !!!!!!
А перед травневими хто по 26,88 брав
Можете зробити так само 50/50 якась частка завжди буде в плюсі.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:19
Proofy написав: Kvartal-34 написав:zzzzzz
надо было до 10 утра по 25.25 брать , тогда все работало . Альфа не успевает курсы рисовать
Вчера надо было брать, по 25.15 лили.
Сообщение Добавлено: Ср 31 июл, 2019 11:23
Anadonta писал(а):
Какие мысли у знатоков - уже пора покупать вечнозеленый или есть вероятность уйти еще ниже?
Доллар нужен не позднее 10 августа...Берите сейчас. Лучше синица в руках. Курс очень комфортный.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:21
zzzzzz написав: ЛАД написав:
Мы уже вплотную приблизились к годовому лимиту заимствований согласно бюджета. Осталось на 1-2 раза.
Если, конечно, Минфин на эти лимиты не наплюет - мы же не в США.
Если прекратятся покупки ОВГЗ нерезами, о 25 можно будет забыть.
Все смешалось в доме Облонских (с)
Объем займов выполнен только на 76% от годового плана.
А вот превышение заимствований над погашениями составило уже 74 млрд,что соответствует плану финансирования дефицита бюджета.
Теперь заимстваовать можно не более чем погашать.
Было бы конечно интересна полная формула с цифрами, откуда они берут эти 76 процентов:
x / y = 0,76.
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Alex2007
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:21
zzzzzz написав: ЛАД написав:
Мы уже вплотную приблизились к годовому лимиту заимствований согласно бюджета. Осталось на 1-2 раза.
Если, конечно, Минфин на эти лимиты не наплюет - мы же не в США.
Если прекратятся покупки ОВГЗ нерезами, о 25 можно будет забыть.
Все смешалось в доме Облонских (с)
Объем займов выполнен только на 76% от годового плана.
А вот превышение заимствований над погашениями составило уже 74 млрд,что соответствует плану финансирования дефицита бюджета.
Теперь заимстваовать можно не более чем погашать.
В смысле "только на 76%"? Если вообще, то наверное да, а по внутреннему запланированные 202 перепрыгнули ещё 16-го июля с большим отрывом.
Разве нет?
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:23
Doctor написав:
Зараз ФРС знизить ставку, потім ринок землі відкриють, а там ще МВФ нальє пару траншів. От тоді і буде видно реальну картину)
МВФ после согласования программы будет лить нам по потребностям. В случае реформ. И в случае запуска рынка земли в частности.
Но основной наплыв валюты будет идти от Всемирного банка. Дело в том, что масоны назначили смотрящим по Украине нового президента Банка Малпаса. Конкретный крендель. Знает вас как облупленных. Занимался по месту предыдущей службы. Даже язык знает... Скоро вы его увидите в Киеве и не только в Киеве. Начнутся масштабные проекты строительства дорог и инфраструктуры, инвестиции в финансовую и социальную сферы, в здравоохраненение, а самое главное - в повышение инвестиционной привлекательности и создание самого привлекательного бизнес климата. Можем повторить подвиг Сингапура. А вот тут и придут основные деньги от частного инвестора! Встанет вопрос о списание долгов финансовым организациям и дружественным суверенам. Встанет вопрос о компенсациях, репарациях и контрибуциях от пида-рашки ... Сейчас это все просчитывается и готовится к актуализация.
Я вам обещал скорую зажиточную жизнь. Всё идет к этому по плану.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:24
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
01.08.2019
грн за 100 доларів США 2533.58
На эмоциях от вчерашнего роста торги открылись на 13 копеек выше вчерашнего закрытия. После этого начался очень плавный рост на 4 копейки за час, но серьезно торговать никто не решался. С 11 до 11-30 рост усилился, за полчаса прошли 7 копеек, расширив спред, что не очень характерно для активной фазы торгов, которая началась где-то в этом промежутке. Потом наступило затишье.
Как и предполагалось, вчерашний рост был вызван активными действиями НБУ, выкупившего с самого утра около 189 млн (на 4730 млн.грн.). Сегодня начали под впечатлением от вчерашнего роста. Расширившийся спред заставляет заподозрить, что начали вызыхаться.
Коррсчета сократились до 45937,82031487 млн.грн.
Основное сокращение произошло за счет операций казначейства, напылесосившего с рынка 14,581 млрд. Это был день расплаты за облигации.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
30.07.2019
Усього, млн дол. США 551.4
С учетом интервенции объемом 170 млн, чистый спрос составил порядка 380 млн, что соответствует обычным достаточно высоким оборотам последнего времени.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:25
Libo написав: Doctor написав:
Зараз ФРС знизить ставку, потім ринок землі відкриють, а там ще МВФ нальє пару траншів. От тоді і буде видно реальну картину)
МВФ после согласования программы будет лить нам по потребностям. В случае реформ. И в случае запуска рынка земли в частности.
Но основной наплыв валюты будет идти от Всемирного банка. Дело в том, что масоны назначили смотрящим по Украине нового президента Банка Малпаса. Конкретный крендель. Знает вас как облупленных. Занимался по месту предыдущей службы. Даже язык знает... Скоро вы его увидите в Киеве и не только в Киеве. Начнутся масштабные проекты строительства дорог и инфраструктуры, инвестиции в финансовую и социальную сферы, в здравоохраненение, а самое главное - в повышение инвестиционной привлекательности и создание самого привлекательного бизнес климата. Можем повторить подвиг Сингапура. А вот тут и придут основные деньги от частного инвестора! Встанет вопрос о списание долгов финансовым организациям и дружественным суверенам. Встанет вопрос о компенсациях, репарациях и контрибуциях от пида-рашки ... Сейчас это все просчитывается и готовится к актуализация.
Я вам обещал скорую зажиточную жизнь. Всё идет к этому по плану.
так звучит будто у нас курс скоро будет 20
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Andrew_
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:28
Andrew_ написав:
так звучит будто у нас курс скоро будет 20
Предупрежден значит вооружен.
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Libo
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:29
Andrew_ написав: Libo написав: Doctor написав:
Зараз ФРС знизить ставку, потім ринок землі відкриють, а там ще МВФ нальє пару траншів. От тоді і буде видно реальну картину)
МВФ после согласования программы будет лить нам по потребностям. В случае реформ. И в случае запуска рынка земли в частности.
Но основной наплыв валюты будет идти от Всемирного банка. Дело в том, что масоны назначили смотрящим по Украине нового президента Банка Малпаса. Конкретный крендель. Знает вас как облупленных. Занимался по месту предыдущей службы. Даже язык знает... Скоро вы его увидите в Киеве и не только в Киеве. Начнутся масштабные проекты строительства дорог и инфраструктуры, инвестиции в финансовую и социальную сферы, в здравоохраненение, а самое главное - в повышение инвестиционной привлекательности и создание самого привлекательного бизнес климата. Можем повторить подвиг Сингапура. А вот тут и придут основные деньги от частного инвестора! Встанет вопрос о списание долгов финансовым организациям и дружественным суверенам. Встанет вопрос о компенсациях, репарациях и контрибуциях от пида-рашки ... Сейчас это все просчитывается и готовится к актуализация.
Я вам обещал скорую зажиточную жизнь. Всё идет к этому по плану.
так звучит будто у нас курс скоро будет 20
Больше похоже на известные прогнозы товарища Бендера о международном шахматном турнире в г. Васюки.
И про дороги там было, и про инфраструктуру
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