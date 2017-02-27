Додано: Чет 01 сер, 2019 11:23

Doctor написав: Зараз ФРС знизить ставку, потім ринок землі відкриють, а там ще МВФ нальє пару траншів. От тоді і буде видно реальну картину) Зараз ФРС знизить ставку, потім ринок землі відкриють, а там ще МВФ нальє пару траншів. От тоді і буде видно реальну картину)

МВФ после согласования программы будет лить нам по потребностям. В случае реформ. И в случае запуска рынка земли в частности.Но основной наплыв валюты будет идти от Всемирного банка. Дело в том, что масоны назначили смотрящим по Украине нового президента Банка Малпаса. Конкретный крендель. Знает вас как облупленных. Занимался по месту предыдущей службы. Даже язык знает... Скоро вы его увидите в Киеве и не только в Киеве. Начнутся масштабные проекты строительства дорог и инфраструктуры, инвестиции в финансовую и социальную сферы, в здравоохраненение, а самое главное - в повышение инвестиционной привлекательности и создание самого привлекательного бизнес климата. Можем повторить подвиг Сингапура. А вот тут и придут основные деньги от частного инвестора! Встанет вопрос о списание долгов финансовым организациям и дружественным суверенам. Встанет вопрос о компенсациях, репарациях и контрибуциях от пида-рашки ... Сейчас это все просчитывается и готовится к актуализация.Я вам обещал скорую зажиточную жизнь. Всё идет к этому по плану.