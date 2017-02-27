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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 168316841685168616871688>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 247
вище 25.65
51%
127
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
43
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:32

Запорожье 25.43 25.58
Гурман
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:33

  ГыГы написав:В смысле "только на 76%"? Если вообще, то наверное да, а по внутреннему запланированные 202 перепрыгнули ещё 16-го июля с большим отрывом.

Разве нет?


Зображення

76% это заимствования всего ( внутренние и внешние )
вот данные за 1 полугодие.

Зображення
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 01 сер, 2019 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:34

  zzzzzz написав:
  Олег1964 написав:Кешбэчная программа в виде орехов одна из лучших. В августе, например, 10% на заправки в сети Глуско.
Валютные курсы одни из лучших также.


Беру талоны в Новусе на скидки в КЛО , приезжаю плачу со скидкой. Бенз на КЛО по качеству лучше и по цене ниже.

В нашем городе нет КЛО. Заправляюсь дизелем, сегодня получилось по 24,9 с картой Альфа.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:44

  Гурман написав:Запорожье 25.43 25.58


Для меня трагедия, что курс бакса падает, так как на 95% я в баксе. И с каждым днём беднею от тго, что курс бакса падает!
Меня сначала загнали в бакс уши (у нас война, экономика разваливается, Украину хотят на части разорвать и т.п. и т.д.
А гривна укрепляется невиданными темпами, я обеднел с начала 2019 года на 12%, но цены на товары ведь не падают!!!
Засада полная, я влетел так, что мама не горюй.
Поэтому больше зарёкся покупать баксы.
Минфин и НБУ меня обыграли как пацанёнка.
А ещё в конце 2019 года разрешат продажу земли в Украине и бакс обвалят до 16.0
Это мне капец полный. Как мне пережить этот трудный час? Как выдержать не продавать баксы из а старха, что в начале 2020 года увидим курс бакса па16.0, к примеру?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 01 сер, 2019 11:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Альфа 25.50
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:47

Новоназначенный член набсовета «ПриватБанка» Роман Сульжик заявил, что укрепление гривны должно было быть остановлено Национальным банком Украины (НБУ) на уровне 26-27 грн за доллар.

«Гривна по 25. Мне интересно, почему молчат великие экономические умы державы? Я считаю, что укрепление гривны должно было быть остановлено еще на уровне 26-27 за доллар, и то что сейчас происходит граничит с преступной халатностью на посту. Это не совсем сериал «Чернобыль», но близко», — написал он в Facebook.

По словам Сульжика, недооцененная национальная валюта является ценным ресурсом, который можно использовать для накопления резервов, снижения ставок, отмены всех админ ограничений и введения полной свободы движения капитала в стране.

«Вместо этого, ей абсолютно бездарно дают укрепляться. Я не понимаю, как можно это делать пока есть такое огромное количество нерешенных проблем. И самое главное — зачем?», — отметил глава набсовета «ПриватБанка».

Такого же мнения придерживается министр финансов Оксана Маркарова.

«Минфин об этом говорит уже несколько месяцев. Но мы на политику НБУ не влияем», — написала она в комментарии к посту Сульжика.

https://inforesist.org/chlen-ns-privatbanka-i-glava-minfina-vystupili-protiv-rezkogo-ukrepleniya-grivny/
Минфин, конечно, слегка лукавит, но тем не менее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:48

  Гурман написав:Запорожье 25.43 25.58

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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:49

  zzzzzz написав:
  ГыГы написав:В смысле "только на 76%"? Если вообще, то наверное да, а по внутреннему запланированные 202 перепрыгнули ещё 16-го июля с большим отрывом.

Разве нет?


Зображення

76% это заимствования всего ( внутренние и внешние )
вот данные за 1 полугодие.

Зображення


Ну правильно: 246 / 345 = 71% (ну почти 76 :) ) но это первое полугодие. Так вроде?
Все бы ничего, но....
Но сама Маркарова говорила 18 июЛя о 288 млрд заимствований на тот момент
https://biz.censor.net.ua/news/3138327/ ... atizatsiyu
Плюс еще дополнительно после этого два раза привлекали (8 и 17), итого там уже явно выше 300.
Что-то где-то не сходится или я чего-то не понимаю. :roll:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 01 сер, 2019 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:49

  zzzzzz написав:
  ГыГы написав:В смысле "только на 76%"? Если вообще, то наверное да, а по внутреннему запланированные 202 перепрыгнули ещё 16-го июля с большим отрывом.

Разве нет?


Зображення

76% это заимствования всего ( внутренние и внешние )
вот данные за 1 полугодие.

Зображення

Спасибо!
Но всё же большая просьба давать ссылки.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:52

  zzzzzz написав:
  ГыГы написав:В смысле "только на 76%"? Если вообще, то наверное да, а по внутреннему запланированные 202 перепрыгнули ещё 16-го июля с большим отрывом.

Разве нет?


Зображення

76% это заимствования всего ( внутренние и внешние )
вот данные за 1 полугодие.

Зображення

Я тоже скачал эту табличку, но отметил строку 401100 и что мы там видим? Ого, да по ОВГЗ план за год в прошлом месяце уже перевыполнен! :shock:

А МВФ да, денег не дал.
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