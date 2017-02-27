Новоназначенный член набсовета «ПриватБанка» Роман Сульжик заявил, что укрепление гривны должно было быть остановлено Национальным банком Украины (НБУ) на уровне 26-27 грн за доллар.



«Гривна по 25. Мне интересно, почему молчат великие экономические умы державы? Я считаю, что укрепление гривны должно было быть остановлено еще на уровне 26-27 за доллар, и то что сейчас происходит граничит с преступной халатностью на посту. Это не совсем сериал «Чернобыль», но близко», — написал он в Facebook.



По словам Сульжика, недооцененная национальная валюта является ценным ресурсом, который можно использовать для накопления резервов, снижения ставок, отмены всех админ ограничений и введения полной свободы движения капитала в стране.



«Вместо этого, ей абсолютно бездарно дают укрепляться. Я не понимаю, как можно это делать пока есть такое огромное количество нерешенных проблем. И самое главное — зачем?», — отметил глава набсовета «ПриватБанка».



Такого же мнения придерживается министр финансов Оксана Маркарова.



«Минфин об этом говорит уже несколько месяцев. Но мы на политику НБУ не влияем», — написала она в комментарии к посту Сульжика.