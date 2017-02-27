Для меня трагедия, что курс бакса падает, так как на 95% я в баксе. И с каждым днём беднею от тго, что курс бакса падает! Меня сначала загнали в бакс уши (у нас война, экономика разваливается, Украину хотят на части разорвать и т.п. и т.д. А гривна укрепляется невиданными темпами, я обеднел с начала 2019 года на 12%, но цены на товары ведь не падают!!! Засада полная, я влетел так, что мама не горюй. Поэтому больше зарёкся покупать баксы. Минфин и НБУ меня обыграли как пацанёнка. А ещё в конце 2019 года разрешат продажу земли в Украине и бакс обвалят до 16.0 Это мне капец полный. Как мне пережить этот трудный час? Как выдержать не продавать баксы из а старха, что в начале 2020 года увидим курс бакса па16.0, к примеру?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 01 сер, 2019 11:50, всього редагувалось 2 разів.
Новоназначенный член набсовета «ПриватБанка» Роман Сульжик заявил, что укрепление гривны должно было быть остановлено Национальным банком Украины (НБУ) на уровне 26-27 грн за доллар.
«Гривна по 25. Мне интересно, почему молчат великие экономические умы державы? Я считаю, что укрепление гривны должно было быть остановлено еще на уровне 26-27 за доллар, и то что сейчас происходит граничит с преступной халатностью на посту. Это не совсем сериал «Чернобыль», но близко», — написал он в Facebook.
По словам Сульжика, недооцененная национальная валюта является ценным ресурсом, который можно использовать для накопления резервов, снижения ставок, отмены всех админ ограничений и введения полной свободы движения капитала в стране.
«Вместо этого, ей абсолютно бездарно дают укрепляться. Я не понимаю, как можно это делать пока есть такое огромное количество нерешенных проблем. И самое главное — зачем?», — отметил глава набсовета «ПриватБанка».
Такого же мнения придерживается министр финансов Оксана Маркарова.
«Минфин об этом говорит уже несколько месяцев. Но мы на политику НБУ не влияем», — написала она в комментарии к посту Сульжика.
ГыГы написав:В смысле "только на 76%"? Если вообще, то наверное да, а по внутреннему запланированные 202 перепрыгнули ещё 16-го июля с большим отрывом.
Разве нет?
76% это заимствования всего ( внутренние и внешние ) вот данные за 1 полугодие.
Ну правильно: 246 / 345 = 71% (ну почти 76 ) но это первое полугодие. Так вроде? Все бы ничего, но.... Но сама Маркарова говорила 18 июЛя о 288 млрд заимствований на тот момент https://biz.censor.net.ua/news/3138327/ ... atizatsiyu Плюс еще дополнительно после этого два раза привлекали (8 и 17), итого там уже явно выше 300. Что-то где-то не сходится или я чего-то не понимаю.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 01 сер, 2019 11:52, всього редагувалось 1 раз.