|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:13
Yuri_61 написав: Гурман написав:
Запорожье 25.43 25.58
Для меня трагедия, что курс бакса падает, так как на 95% я в баксе. И с каждым днём беднею от тго, что курс бакса падает!
Это мне капец полный. Как мне пережить этот трудный час? Как выдержать не продавать баксы из а старха, что в начале 2020 года увидим курс бакса па16.0, к примеру?
Вы, вообще, в какой валюте хотите иметь сбережения?.. На тот момент, когда вы начнете их тратить?..
Если в долларе - то долларов у вас меньше не стало.
Если в гривне - то продайте сразу все доллары по любому курсу и сидите в гривне. (но оглянитесь, что было с гривной за последние 20 лет)
А если вы жалеете об упущенных спекуляциях - то "эта музыка будет вечной..."
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 282
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:14
Василь-Рівне написав:
Національний банк України за липень поповнив ЗВР на 1,3 млрд.доларів. Якщо і надалі, кожен місяць, нарізати по 1,3 млрд$, то ... ой, продовжувати не буду
Василю день добрий. Нажаль нерезиденти не будуть кожен місяць так лити долар і купувати наші ОВДП як у липні.
А от коли відкриється ринок землі, от тоді думаю буде щось подібне)
-
Doctor
-
-
- Повідомлень: 684
- З нами з: 18.12.13
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:15
Doctor написав:
А як вам Луцьк - 25.35 - 25.75?) Годину тому по 25.50 продажа була) Волинь вирішила перегнати Харків по всім статтям)
а вчера Вы не были столь оптимистичны
-
kwon
-
-
- Повідомлень: 1579
- З нами з: 20.03.13
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:17
Василь-Рівне написав:
Національний банк України за липень поповнив ЗВР на 1,3 млрд.доларів
. Якщо і надалі, кожен місяць, нарізати по 1,3 млрд$, то ... ой, продовжувати не буду
Нерезы купили гривневых ОВГЗ на 27 млрд.грн.За июль.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 34415
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3350 раз.
- Подякували: 7004 раз.
-
- Профіль
-
26
5
2
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:19
kwon написав: Doctor написав:
А як вам Луцьк - 25.35 - 25.75?) Годину тому по 25.50 продажа була) Волинь вирішила перегнати Харків по всім статтям)
а вчера Вы не были столь оптимистичны
имъо, фальстарт.
ещё до сентября (пик выплат) целый месяц. Еще августе па24,75 увидим.
это рыжика пытаются подбросить некоторые
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1581
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:19
ГыГы написав:
Что-бы посчитать объем привлений на 1 августа надо считать вручную погашения/привлечения за июль )
Чегойта я не понял - с чего бы это вдруг надо для подсчёта привлечений привлекать погашения?
Считал ручками привлечения, качая документики с минфина по одному (один, кстати, не скачался - тот с нацбанка) - по итогам 16.07 с начала года набежал 231 арбузик внутреннего займа - на 14% больше запланированного на год.
А ну да, что-то я туплю сегодня
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 34415
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3350 раз.
- Подякували: 7004 раз.
-
- Профіль
-
26
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15412
|1830094
|
|
|11
|843
|
|
|6671
|1439736
|
П'ят 26 лип, 2019 12:05
ЛОБ
|