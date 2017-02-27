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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:13
Yuri_61 написав: Гурман написав:
Запорожье 25.43 25.58
Для меня трагедия, что курс бакса падает, так как на 95% я в баксе. И с каждым днём беднею от тго, что курс бакса падает!
Это мне капец полный. Как мне пережить этот трудный час? Как выдержать не продавать баксы из а старха, что в начале 2020 года увидим курс бакса па16.0, к примеру?
Вы, вообще, в какой валюте хотите иметь сбережения?.. На тот момент, когда вы начнете их тратить?..
Если в долларе - то долларов у вас меньше не стало.
Если в гривне - то продайте сразу все доллары по любому курсу и сидите в гривне. (но оглянитесь, что было с гривной за последние 20 лет)
А если вы жалеете об упущенных спекуляциях - то "эта музыка будет вечной..."
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:14
Василь-Рівне написав:
Національний банк України за липень поповнив ЗВР на 1,3 млрд.доларів. Якщо і надалі, кожен місяць, нарізати по 1,3 млрд$, то ... ой, продовжувати не буду
Василю день добрий. Нажаль нерезиденти не будуть кожен місяць так лити долар і купувати наші ОВДП як у липні.
А от коли відкриється ринок землі, от тоді думаю буде щось подібне)
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:15
Doctor написав:
А як вам Луцьк - 25.35 - 25.75?) Годину тому по 25.50 продажа була) Волинь вирішила перегнати Харків по всім статтям)
а вчера Вы не были столь оптимистичны
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:17
Василь-Рівне написав:
Національний банк України за липень поповнив ЗВР на 1,3 млрд.доларів
. Якщо і надалі, кожен місяць, нарізати по 1,3 млрд$, то ... ой, продовжувати не буду
Нерезы купили гривневых ОВГЗ на 27 млрд.грн.За июль.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:19
kwon написав: Doctor написав:
А як вам Луцьк - 25.35 - 25.75?) Годину тому по 25.50 продажа була) Волинь вирішила перегнати Харків по всім статтям)
а вчера Вы не были столь оптимистичны
имхо, фальстарт.
ещё до сентября (пик выплат) целый месяц. Еще августе па24,15 увидим.
это рыжика пытаются подбросить некоторые
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Чет 01 сер, 2019 12:36, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:19
ГыГы написав:
Что-бы посчитать объем привлений на 1 августа надо считать вручную погашения/привлечения за июль )
Чегойта я не понял - с чего бы это вдруг надо для подсчёта привлечений привлекать погашения?
Считал ручками привлечения, качая документики с минфина по одному (один, кстати, не скачался - тот с нацбанка) - по итогам 16.07 с начала года набежал 231 арбузик внутреннего займа - на 14% больше запланированного на год.
А ну да, что-то я туплю сегодня
Живите своим умом!
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:21
Andrew_ написав: Василь-Рівне написав:
Національний банк України за липень поповнив ЗВР на 1,3 млрд.доларів
. Якщо і надалі, кожен місяць, нарізати по 1,3 млрд$, то ... ой, продовжувати не буду
эх заживем, доллар по 20, средние зарплаты по 600-800долл. бензин по 20грн, ахахахах)
Еслиб в тот же месяц новости были типа "пришли первые инвестиции от Маска - теперь в Украине будут выпускать не только теслы, а и двигатели для фалькон9" то яб порадовался не меньше вас.
А так имеем новость "в этот вторник удалось назанимать долгов на 1.3 миллиарда долларов" - както не внушает оптимизма
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:21
Yuri_61 написав:
Для меня трагедия, что курс бакса падает, так как на 95% я в баксе. И с каждым днём беднею от тго, что курс бакса падает!
Меня сначала загнали в бакс уши (у нас война, экономика разваливается, Украину хотят на части разорвать и т.п. и т.д.
А гривна укрепляется невиданными темпами, я обеднел с начала 2019 года на 12%, но цены на товары ведь не падают!!!
Засада полная, я влетел так, что мама не горюй.
Поэтому больше зарёкся покупать баксы.
Минфин и НБУ меня обыграли как пацанёнка.
А ещё в конце 2019 года разрешат продажу земли в Украине и бакс обвалят до 16.0
Это мне капец полный. Как мне пережить этот трудный час? Как выдержать не продавать баксы из а старха, что в начале 2020 года увидим курс бакса па16.0, к примеру?
Уважаемые радиослушатели, вы прослушали оперу "Плач Ярославны".
Если столько валюты на кармане, то неужели нельзя придумать, как подстраховаться от такого гипотетического варианта? Самый простой - купить опционы на укрепление гривны сроком на полгода-год. Более сложный и требующий уже мозгов - завести часть суммы в какой-нибудь ДЦ или банк и там продать пару USDUAH с целью на 16. А просто сидеть и ныть тут "я всё просрал на диване" как-то не по-мужски...
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:21
Миняйло по 50 уже продает ))
Вчера утром еще по 24,98 можно было
Живите своим умом!
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:23
kwon написав:
а вчера Вы не были столь оптимистичны
Я вчора писав, що по теханалізу буде корекція до 26.0 - 26.2, а потім знову вниз. Що зараз буде ще нижче, такого не говорив)
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