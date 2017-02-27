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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 16851686168716881689>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 247
вище 25.65
51%
127
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
43
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:13

  Yuri_61 написав:
  Гурман написав:Запорожье 25.43 25.58


Для меня трагедия, что курс бакса падает, так как на 95% я в баксе. И с каждым днём беднею от тго, что курс бакса падает!

Это мне капец полный. Как мне пережить этот трудный час? Как выдержать не продавать баксы из а старха, что в начале 2020 года увидим курс бакса па16.0, к примеру?


Вы, вообще, в какой валюте хотите иметь сбережения?.. На тот момент, когда вы начнете их тратить?..

Если в долларе - то долларов у вас меньше не стало.
Если в гривне - то продайте сразу все доллары по любому курсу и сидите в гривне. (но оглянитесь, что было с гривной за последние 20 лет)

А если вы жалеете об упущенных спекуляциях - то "эта музыка будет вечной..."
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:Національний банк України за липень поповнив ЗВР на 1,3 млрд.доларів. Якщо і надалі, кожен місяць, нарізати по 1,3 млрд$, то ... ой, продовжувати не буду

Василю день добрий. Нажаль нерезиденти не будуть кожен місяць так лити долар і купувати наші ОВДП як у липні.
А от коли відкриється ринок землі, от тоді думаю буде щось подібне)
Doctor
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:15

  Doctor написав:А як вам Луцьк - 25.35 - 25.75?) Годину тому по 25.50 продажа була) Волинь вирішила перегнати Харків по всім статтям)

а вчера Вы не были столь оптимистичны :D
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:17

  Василь-Рівне написав:Національний банк України за липень поповнив ЗВР на 1,3 млрд.доларів. Якщо і надалі, кожен місяць, нарізати по 1,3 млрд$, то ... ой, продовжувати не буду :wink:



Нерезы купили гривневых ОВГЗ на 27 млрд.грн.За июль.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:19

  kwon написав:
  Doctor написав:А як вам Луцьк - 25.35 - 25.75?) Годину тому по 25.50 продажа була) Волинь вирішила перегнати Харків по всім статтям)

а вчера Вы не были столь оптимистичны :D



имхо, фальстарт.
ещё до сентября (пик выплат) целый месяц. Еще августе па24,15 увидим.
это рыжика пытаются подбросить некоторые
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 01 сер, 2019 12:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:19

  ГыГы написав:
  zzzzzz написав:
  ГыГы написав:А погашения кто будет считать ? :mrgreen:

Погашения в табличке другой строкой - уверен, там перевыполнения нет 8)


Что-бы посчитать объем привлений на 1 августа надо считать вручную погашения/привлечения за июль )
Чегойта я не понял - с чего бы это вдруг надо для подсчёта привлечений привлекать погашения?

Считал ручками привлечения, качая документики с минфина по одному (один, кстати, не скачался - тот с нацбанка) - по итогам 16.07 с начала года набежал 231 арбузик внутреннего займа - на 14% больше запланированного на год.


А ну да, что-то я туплю сегодня :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:21

  Andrew_ написав:
  Василь-Рівне написав:Національний банк України за липень поповнив ЗВР на 1,3 млрд.доларів. Якщо і надалі, кожен місяць, нарізати по 1,3 млрд$, то ... ой, продовжувати не буду :wink:

эх заживем, доллар по 20, средние зарплаты по 600-800долл. бензин по 20грн, ахахахах)

Еслиб в тот же месяц новости были типа "пришли первые инвестиции от Маска - теперь в Украине будут выпускать не только теслы, а и двигатели для фалькон9" то яб порадовался не меньше вас.

А так имеем новость "в этот вторник удалось назанимать долгов на 1.3 миллиарда долларов" - както не внушает оптимизма :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:21

  Yuri_61 написав:Для меня трагедия, что курс бакса падает, так как на 95% я в баксе. И с каждым днём беднею от тго, что курс бакса падает!
Меня сначала загнали в бакс уши (у нас война, экономика разваливается, Украину хотят на части разорвать и т.п. и т.д.
А гривна укрепляется невиданными темпами, я обеднел с начала 2019 года на 12%, но цены на товары ведь не падают!!!
Засада полная, я влетел так, что мама не горюй.
Поэтому больше зарёкся покупать баксы.
Минфин и НБУ меня обыграли как пацанёнка.
А ещё в конце 2019 года разрешат продажу земли в Украине и бакс обвалят до 16.0
Это мне капец полный. Как мне пережить этот трудный час? Как выдержать не продавать баксы из а старха, что в начале 2020 года увидим курс бакса па16.0, к примеру?

Уважаемые радиослушатели, вы прослушали оперу "Плач Ярославны". :mrgreen: Если столько валюты на кармане, то неужели нельзя придумать, как подстраховаться от такого гипотетического варианта? Самый простой - купить опционы на укрепление гривны сроком на полгода-год. Более сложный и требующий уже мозгов - завести часть суммы в какой-нибудь ДЦ или банк и там продать пару USDUAH с целью на 16. А просто сидеть и ныть тут "я всё просрал на диване" как-то не по-мужски...
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:21

Миняйло по 50 уже продает ))

Вчера утром еще по 24,98 можно было
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kwon написав:а вчера Вы не были столь оптимистичны

Я вчора писав, що по теханалізу буде корекція до 26.0 - 26.2, а потім знову вниз. Що зараз буде ще нижче, такого не говорив)
Doctor
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