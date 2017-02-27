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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1686168716881689>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 247
вище 25.65
51%
127
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
43
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:23

  ГыГы написав:.....
Считал ручками привлечения, качая документики с минфина по одному (один, кстати, не скачался - тот с нацбанка) - по итогам 16.07 с начала года набежал 231 арбузик внутреннего займа - на 14% больше запланированного на год.

Раз Вы уже считали, сколько всего вышло привлечений?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:27

  ЛАД написав:
  ГыГы написав:.....
Считал ручками привлечения, качая документики с минфина по одному (один, кстати, не скачался - тот с нацбанка) - по итогам 16.07 с начала года набежал 231 арбузик внутреннего займа - на 14% больше запланированного на год.

Раз Вы уже считали, сколько всего вышло привлечений?

До 16.07 считал пару недель назад - вот картинка сохраниласьЗображення
ГыГы
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:28

  zzzzzz написав:Вчера утром еще по 24,98 можно было
даже по '88 были офера в Киеве.
Востаннє редагувалось asti в Чет 01 сер, 2019 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:28

  yuri_m написав: купить опционы на укрепление гривны сроком на полгода-год, завести часть суммы в какой-нибудь ДЦ или банк и там продать пару USDUAH с целью на 16,....


Астанавитесь!!! (с)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:28

  Doctor написав:
  kwon написав:а вчера Вы не были столь оптимистичны

Я вчора писав, що по теханалізу буде корекція до 26.0 - 26.2, а потім знову вниз. Що зараз буде ще нижче, такого не говорив)

а я ставлю на ракету 40-50 коп в день со станцией 28 :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:31

  kwon написав:
  Doctor написав:
  kwon написав:а вчера Вы не были столь оптимистичны
Я вчора писав, що по теханалізу буде корекція до 26.0 - 26.2, а потім знову вниз. Що зараз буде ще нижче, такого не говорив)
а я ставлю на ракету 40-50 коп в день со станцией 28 :roll:
а ракета российская?! :) :)
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:32

  asti написав:
  zzzzzz написав:Вчера утром еще по 24,98 можно было
даже по '88 были офера в Киеве.


Те вчера по 5 были очень большие, но вчера (с) :lol:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:33

  kwon написав:
  Doctor написав:
  kwon написав:а вчера Вы не были столь оптимистичны

Я вчора писав, що по теханалізу буде корекція до 26.0 - 26.2, а потім знову вниз. Що зараз буде ще нижче, такого не говорив)

а я ставлю на ракету 40-50 коп в день со станцией 28 :roll:

имхо рановато (так как выплаты держборгу только в сентябре)
это решили, что пора подстричь алешек, а потм опять вниз в тёплые долины (с)
через пару дней вниз до 24,15 на конец августа
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Левобережная 25,35/25,55
Danik
 
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  Andrew_ написав:
  edgar_po написав:
  Гурман написав:Запорожье 25.43 25.58

25.48/25.60

это где такой доллар?

http://obmen.zaporizhzhe.ua
Гурман
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