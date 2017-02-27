Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:23
ГыГы написав:
.....
Считал ручками привлечения, качая документики с минфина по одному (один, кстати, не скачался - тот с нацбанка) - по итогам 16.07 с начала года набежал 231 арбузик внутреннего займа - на 14% больше запланированного на год.
Раз Вы уже считали, сколько всего вышло привлечений?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:27
ЛАД написав: ГыГы написав:
.....
Считал ручками привлечения, качая документики с минфина по одному (один, кстати, не скачался - тот с нацбанка) - по итогам 16.07 с начала года набежал 231 арбузик внутреннего займа - на 14% больше запланированного на год.
Раз Вы уже считали, сколько всего вышло привлечений?
До 16.07 считал пару недель назад - вот картинка сохранилась
ГыГы
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:28
zzzzzz написав:
Вчера утром еще по 24,98 можно было
даже по '88 были офера в Киеве.
Востаннє редагувалось
asti
в Чет 01 сер, 2019 12:29, всього редагувалось 1 раз.
asti
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:28
yuri_m написав:
купить опционы на укрепление гривны сроком на полгода-год, завести часть суммы в какой-нибудь ДЦ или банк и там продать пару USDUAH с целью на 16,....
Астанавитесь!!! (с)
Yuri_61
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:28
Doctor написав: kwon написав:
а вчера Вы не были столь оптимистичны
Я вчора писав, що по теханалізу буде корекція до 26.0 - 26.2, а потім знову вниз. Що зараз буде ще нижче, такого не говорив)
а я ставлю на ракету 40-50 коп в день со станцией 28
kwon
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:32
asti написав: zzzzzz написав:
Вчера утром еще по 24,98 можно было
даже по '88 были офера в Киеве.
Те вчера по 5 были очень большие, но вчера (с)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:33
kwon написав: Doctor написав: kwon написав:
а вчера Вы не были столь оптимистичны
Я вчора писав, що по теханалізу буде корекція до 26.0 - 26.2, а потім знову вниз. Що зараз буде ще нижче, такого не говорив)
а я ставлю на ракету 40-50 коп в день со станцией 28
имхо рановато (так как выплаты держборгу только в сентябре)
это решили, что пора подстричь алешек, а потм опять вниз в тёплые долины (с)
через пару дней вниз до 24,15 на конец августа
Yuri_61
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:36
Левобережная 25,35/25,55
Danik
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