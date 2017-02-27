так Вы можете сделать неплохую прибавку к пенсии, выйдя и войдя, или ноги не те уже?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:40
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:59
Не пробовали не ныть , не шарахаться из стороны в сторону ,не верить самому и не нести всякий бред об отмене 100 долларов и иже с ними , просто попуститься и получать удовольствие от жизни ? Я в долларе на 100 % всегда с 1989 года , не стону о пенсии ,так как не работал ни дня за всю жизнь и получать её не буду, но при всём при этом очень упитан , прекрасно себя чувствую и уверенность что мне хватит на очень безбедную жизнь меня не покидает , ещё и детям и внукам оставлю неплохой задел.
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
на миняйле продажа 26.20. Берут на все?
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:10
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
по 30 купят раз по 25 не хотят
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:25
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:25
... Он вышел из казино и печальный пошёл по дороге. Вдруг внутренний голос говорит ему:
— Ещё не всё потеряно! У тебя осталось на руке кольцо твоей покойной матери. Вернись назад и играй снова.
Человек вернулся, вошёл в зал и внутренний голос сказал ему:
— Поставь на чёрное.
Человек снял кольцо и поставил на чёрное. Завертелась рулетка. Выпало красное. И внутренний голос сказал:
— Вот теперь точно п....ц.
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Є хороша новина тоді для вас Якщо ви зараз весь у доларі по 28, то вже і негайно весь свій долар міняйте на гривню по 25.50. А потім відкупитесь на все по 24.05 Відразу однією конвертацією збагатієте на 16% І відіграєте ті 12% що збідніли
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:32
у Вас з Libo один діллєр на двох ... тільки приходи різні у нього масонопокращення, а у Вас - укрозубожіння
Міняйте діллєра або слухайте Libo. Нірвана усіх наздожене
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:50
Загальна ліквідність
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 45 937,82(53 401,78 − 7 463,95(− 744,43)) млн.
Овернайти дебет 15% - 15 015(16 632 − 1 617(+ 5 754)) млн.
Овернайти кредит 19% - 86,3(90,6 − 4,3(- 0,4)) млн.
Загальна ліквідність 45 937,82 + 15 015 - 86,3 = 60 866,52(69 943,18 − 9 076,66(+ 5 010,07)) млн. гривень.
Сьогодні загальна ліквідність очікувано впалала.Мали розрахуватись за ОВДП.Та впала всього на − 9 076,66 млн. гривень., хоча за ОВДП мали заплатити 17 209,26 млн.
Чому так?
Бо НБУ викупив долярів на 4 730 млн. гривень (десь 189 млн. долярів), автономні чинники також забрали -13 807 млн. гривень. І ось воно з розрахунками за ОВДП: Казначейство забрало - -14 581 млн.(та мало ще вчора виплатити по ОВДП 2 305 766 608.5 грн. (
Загальна ліквідність добряче впала, хоча і лишилась вище 60 млн. гривень! Нема на чому рости доляру. Сьогодні, як на мене, задьорг, повʼязаний із вчорашннім виступом ФРС. А так, рости натощак...
Нова старінка Аналізу ліквідності -
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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