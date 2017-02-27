Гурман написав: Запорожье 25.43 25.58 Запорожье 25.43 25.58

Для меня трагедия, что курс бакса падает, так как на 95% я в баксе. И с каждым днём беднею от тго, что курс бакса падает!Меня сначала загнали в бакс уши (у нас война, экономика разваливается, Украину хотят на части разорвать и т.п. и т.д.А гривна укрепляется невиданными темпами, я обеднел с начала 2019 года на 12%, но цены на товары ведь не падают!!!Засада полная, я влетел так, что мама не горюй.Поэтому больше зарёкся покупать баксы.Минфин и НБУ меня обыграли как пацанёнка.А ещё в конце 2019 года разрешат продажу земли в Украине и бакс обвалят до 16.0Это мне капец полный. Как мне пережить этот трудный час? Как выдержать не продавать баксы из а старха, что в начале 2020 года увидим курс бакса па16.0, к примеру?