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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1686168716881689

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 247
вище 25.65
51%
127
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
43
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:40

  Yuri_61 написав:имхо рановато (так как выплаты держборгу только в сентябре)
это решили, что пора подстричь алешек, а потм опять вниз в тёплые долины (с)
через пару дней вниз до 24,15 на конец августа

так Вы можете сделать неплохую прибавку к пенсии, выйдя и войдя, или ноги не те уже? :mrgreen:
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:59

  Yuri_61 написав:
  Гурман написав:Запорожье 25.43 25.58


Для меня трагедия, что курс бакса падает, так как на 95% я в баксе. И с каждым днём беднею от тго, что курс бакса падает!
Меня сначала загнали в бакс уши (у нас война, экономика разваливается, Украину хотят на части разорвать и т.п. и т.д.
А гривна укрепляется невиданными темпами, я обеднел с начала 2019 года на 12%, но цены на товары ведь не падают!!!
Засада полная, я влетел так, что мама не горюй.
Поэтому больше зарёкся покупать баксы.
Минфин и НБУ меня обыграли как пацанёнка.
А ещё в конце 2019 года разрешат продажу земли в Украине и бакс обвалят до 16.0
Это мне капец полный. Как мне пережить этот трудный час? Как выдержать не продавать баксы из а старха, что в начале 2020 года увидим курс бакса па16.0, к примеру?

Не пробовали не ныть , не шарахаться из стороны в сторону ,не верить самому и не нести всякий бред об отмене 100 долларов и иже с ними , просто попуститься и получать удовольствие от жизни ? Я в долларе на 100 % всегда с 1989 года , не стону о пенсии ,так как не работал ни дня за всю жизнь и получать её не буду, но при всём при этом очень упитан , прекрасно себя чувствую и уверенность что мне хватит на очень безбедную жизнь меня не покидает , ещё и детям и внукам оставлю неплохой задел.
Гурман
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на миняйле продажа 26.20. Берут на все? :P
greenback1996
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:10

  greenback1996 написав:на миняйле продажа 26.20. Берут на все? :P

Один продавец перепутал доллар с евро и выставил 28-50. Остальные продают 25-50 +-
Вот такой получился средний :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

по 30 купят раз по 25 не хотят
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:25

  ГыГы написав:До 16.07 считал пару недель назад - вот картинка сохраниласьЗображення


Как Вы там что-то видите? :roll:

Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:25

  yuri_m написав:Более сложный и требующий уже мозгов - завести часть суммы в какой-нибудь ДЦ или банк и там продать пару USDUAH с целью на 16. А просто сидеть и ныть тут "я всё просрал на диване" как-то не по-мужски...



... Он вышел из казино и печальный пошёл по дороге. Вдруг внутренний голос говорит ему:
— Ещё не всё потеряно! У тебя осталось на руке кольцо твоей покойной матери. Вернись назад и играй снова.
Человек вернулся, вошёл в зал и внутренний голос сказал ему:
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:В конце августа курс уронят до 24,05 не меньше.

Є хороша новина тоді для вас :D Якщо ви зараз весь у доларі по 28, то вже і негайно весь свій долар міняйте на гривню по 25.50. А потім відкупитесь на все по 24.05 :lol: Відразу однією конвертацією збагатієте на 16% :) І відіграєте ті 12% що збідніли :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:32

  Yuri_61 написав:
  Гурман написав:Запорожье 25.43 25.58


Для меня трагедия, что курс бакса падает, так как на 95% я в баксе. И с каждым днём беднею от тго, что курс бакса падает!
Меня сначала загнали в бакс уши (у нас война, экономика разваливается, Украину хотят на части разорвать и т.п. и т.д.
А гривна укрепляется невиданными темпами, я обеднел с начала 2019 года на 12%, но цены на товары ведь не падают!!!
Засада полная, я влетел так, что мама не горюй.
Поэтому больше зарёкся покупать баксы.
Минфин и НБУ меня обыграли как пацанёнка.
А ещё в конце 2019 года разрешат продажу земли в Украине и бакс обвалят до 16.0
Это мне капец полный. Как мне пережить этот трудный час? Как выдержать не продавать баксы из а старха, что в начале 2020 года увидим курс бакса па16.0, к примеру?

у Вас з Libo один діллєр на двох ... тільки приходи різні :) у нього масонопокращення, а у Вас - укрозубожіння :)
Міняйте діллєра або слухайте Libo. Нірвана усіх наздожене :)
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:50

Загальна ліквідність


Вітаюсь совсіма.

Коррахунки - 45 937,82(53 401,78 − 7 463,95(− 744,43)) млн.
Овернайти дебет 15% - 15 015(16 632 − 1 617(+ 5 754)) млн.
Овернайти кредит 19% - 86,3(90,6 − 4,3(- 0,4)) млн.

Загальна ліквідність 45 937,82 + 15 015 - 86,3 = 60 866,52(69 943,18 − 9 076,66(+ 5 010,07)) млн. гривень.

Сьогодні загальна ліквідність очікувано впалала.Мали розрахуватись за ОВДП.Та впала всього на − 9 076,66 млн. гривень., хоча за ОВДП мали заплатити 17 209,26 млн.

Чому так?

Бо НБУ викупив долярів на 4 730 млн. гривень (десь 189 млн. долярів), автономні чинники також забрали -13 807 млн. гривень. І ось воно з розрахунками за ОВДП: Казначейство забрало - -14 581 млн.(та мало ще вчора виплатити по ОВДП 2 305 766 608.5 грн. (можно побачити тут))! Та знову зменьшилась готівка, додавши 768 млн. грн. на коррахунках!

Загальна ліквідність добряче впала, хоча і лишилась вище 60 млн. гривень! Нема на чому рости доляру. Сьогодні, як на мене, задьорг, повʼязаний із вчорашннім виступом ФРС. А так, рости натощак...

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
Нова старінка Аналізу ліквідності -
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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