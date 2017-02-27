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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 16881689169016911692>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 248
вище 25.65
51%
127
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
44
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:58

  kwon написав:
  Yuri_61 написав:имхо рановато (так как выплаты держборгу только в сентябре)
это решили, что пора подстричь алешек, а потм опять вниз в тёплые долины (с)
через пару дней вниз до 24,15 на конец августа

так Вы можете сделать неплохую прибавку к пенсии, выйдя и войдя, или ноги не те уже? :mrgreen:


не добивайте Юрия - ему и так плохо. Про себя добавлю - никогда бакс не был основной валютой сбережений, никогда не учавствовал в этих крысиных сезонных бегах - и отлично себя чувствую. Чего и вам желаю. И кстати тут уже доказывали что вариант с гривнедепо предпочтительнее - так что ваша первоначальная мысль не рыпаться больше в бакс была в целом правильной.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А почему никто не увидел из-за этих игр НБУ одну самую любопытную деталь,не смотря на рухнувший в цене газ,не смотря на взлетевшую в цене руду,за июнь просто ужасное соотношение экспорт импорт 3.3 на 4.6.
Пока нас спасает экспорт услуг,но трубу скоро перекроют,что будет дальше???
Это господа печальнее 13-го года,на сколько тогда был торгбаланс в минусе?
15 ярдов за год,если мы будем продолжать в том же духе,то переплюнем магический 13-й год.
Видимо всё это НБУ видел и решил ещё больше двигаться к кратному девалу,точно как в лучшие чивокунские годы,он запустил нерезов под 18% годовых и балдеет.
Вот такие пироги малята,косвенно Жо с бюджетом отражает положение в экономике,нет движняка значит нет налогов,но доблесный НБУ и Минфин запустил на полную катушку МММ,давайте доведём дефицит бюджета с 2.4% от ВВП сначала к 10-ти,а там будет кратность или придётся одалживать ярд баксов в месяц.
Так что 20 отменяется,сейчас сказка в обменниках,цените её)))
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 01 сер, 2019 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:04

  Surfer написав:
  kwon написав:
  Yuri_61 написав:имхо рановато (так как выплаты держборгу только в сентябре)
это решили, что пора подстричь алешек, а потм опять вниз в тёплые долины (с)
через пару дней вниз до 24,15 на конец августа

так Вы можете сделать неплохую прибавку к пенсии, выйдя и войдя, или ноги не те уже? :mrgreen:


не добивайте Юрия - ему и так плохо. Про себя добавлю - никогда бакс не был основной валютой сбережений, никогда не учавствовал в этих крысиных сезонных бегах - и отлично себя чувствую. Чего и вам желаю. И кстати тут уже доказывали что вариант с гривнедепо предпочтительнее - так что ваша первоначальная мысль не рыпаться больше в бакс была в целом правильной.


А как пережили очень сложные 2014 - 2015 года?
С гривнедепо действительно важна точка входа. А если войти в грндепо когда было 8 в 2013 году, - то до сих пор не компенсировали бы убытки.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:13

Під грушею з Нового року



2019____Зараз___відсоток_Попереднє_місце
35,00000 30,415 -13,1(-5,79) GBP 5
19,38500 16,925 -12,7(-6,19) AUD 4
31,85000 27,895 -12,4(-6,75) EUR 1
28,25000 25,060 -11,3(-6,30) CHF 2
27,90000 25,225 -9,59(-6,25) USD 3
0,392500 0,3935 0,255(4,459) RUB 7
1125,415 1139,0 1,207(-0,84) XAU 6

Перша колонка курс на початок 2019, друга - курс на 01.08.2019 опівдні, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(.

По відношенню до попереднього року додали рубль й золото! Інші втратили.

По відношенню до попереднього місяця втратили всі окрім золота, яке зайняло останню сходинку потиснувши рубль на 6 позицію. Більше всіх втратив фунт посівши 1-ше місце піднявшись з 5-го. На 2-му місті австралієць підскочив з 4-го. Далі паровозом йдуть євро, франк і доляр, які спустились з 1-го, 2-го і 3-го міст.

Маємо десь таке:

Лише золото додало в червні, по відношенню до гривні! :!:

ВО

PS
Попереднє - Під грушею з Нового року.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доллар по 25: хорошие и плохие последствия. Спойлер - плохих больше

Такого не было уже три года: доллар снова стоит дешевле 25 грн. Даже далекие от мира финансов украинцы слышали о причине непривычной ревальвации: Украиной заинтересовались иностранные инвесторы, которые инвестировали в украинский госдолг почти $3 млрд.

Благодаря их деньгам Минфин наполняет бюджет, НБУ – золотовалютные резервы, а гривня – укрепляется, игнорируя все сезонные особенности экономики.

На первый взгляд, все хорошо. Но есть и обратная сторона – украинскую валюту укрепляет не экономика, а спекулятивный капитал, пришедший сюда за высокими ставками.

Поэтому именно сейчас "доллар по 25" – это локальный позитив, но в целом - не самый лучший сценарий для Украины. Причин для опасений больше, чем преимуществ.
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... iya-grivni
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Транзита не будет через Украину - это 100% - минус 3 ярда в год.
Запустят рынок земли в Украине. Баксами завалят Украину =плюс ... надцать ярдов в первый год. Курс бакса рухнет до плинтуса (4 грн ? 6 грн. за 1 $, кто знает?)
Заробитчане зваливают Украину баксами.
Но в таком при курсе 4 грн за 1$ газ дешёвым будет. Но экспортная выручка упадёт. Экспорт задушат, импорт завалит и добъёт экономику.
МВФ за рынок земли.
Имхо, то что сейчас творится с курсом, это ЧП.
Убивают экспорт, экономику,
То что ОВГЗ - это опасная пирамида для экономики Украины, все эксперты говорят.
страшно подумать, какой низкий курс $ будет в Украине после снятия моратория на землю.
Зато будем по 800- 1 тыс $ в месяц получать средний украинец. Чем плохо?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:38

  Yuri_61 написав:Зато будем по 800- 1 тыс $ в месяц получать средний украинец. Чем плохо?

т.е. средний украинец будет получать 3-4 тыс. в месяц? а что с ценами будет? если можно с конкретными примерами: хлеб, молоко :)
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:41

Йшов другий рік ревальвації



2018____Зараз___відсоток
21,8496 16,925 -22,54(-16,77) AUD
37,4500 30,415 -18,78(-11,95) GBP
0,47500 0,3935 -17,16(-13,68) RUB
33,5000 27,895 -16,73(-11,34) EUR
28,5500 25,060 -12,22(-7,285) CHF
28,0250 25,225 -9,991(-6,673) USD
1166,89 1139,0 -2,390(-1,105) XAU

Перша колонка курс на початок 2018, друга - курс на 01.08.2019, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(

На все все збитки, якщо під грушею. Щось ревальвація паганенько стримує інфляцію.

Хоча на протязі червня були дні, коли золото давало прибуток -
Валютный рынок в контексте ДС

ВО

PS
Попереднє - Йшов другий рік ревальвації.

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 01 сер, 2019 14:43, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:41

  kwon написав:
  Yuri_61 написав:Зато будем по 800- 1 тыс $ в месяц получать средний украинец. Чем плохо?

т.е. средний украинец будет получать 3-4 тыс. в месяц? а что с ценами будет? если можно с конкретными примерами: хлеб, молоко :)

зарплаты увеличатся в долларовом эквиваленте, а в гривневом - всё как и раньше было. Что непонятного?
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:страшно подумать, какой низкий курс $ будет в Украине после снятия моратория на землю

Ну так я вам і писав - негайно переходьте в гривню :D
Чи ви ще досі в доларі? Дивіться, після обіду прийом вже припав - по 35 на себе максимум. Ви знову збідніли на 0.5% :mrgreen:
  Yuri_61 написав:Курс бакса рухнет до плинтуса

Ви думаєте і пишете наче правильно, але нічого не робите :P Ну не можна так :roll:
Востаннє редагувалось Doctor в Чет 01 сер, 2019 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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