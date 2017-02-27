Додано: Чет 01 сер, 2019 14:01

А почему никто не увидел из-за этих игр НБУ одну самую любопытную деталь,не смотря на рухнувший в цене газ,не смотря на взлетевшую в цене руду,за июнь просто ужасное соотношение экспорт импорт 3.3 на 4.6.

Пока нас спасает экспорт услуг,но трубу скоро перекроют,что будет дальше???

Это господа печальнее 13-го года,на сколько тогда был торгбаланс в минусе?

15 ярдов за год,если мы будем продолжать в том же духе,то переплюнем магический 13-й год.

Видимо всё это НБУ видел и решил ещё больше двигаться к кратному девалу,точно как в лучшие чивокунские годы,он запустил нерезов под 18% годовых и балдеет.

Вот такие пироги малята,косвенно Жо с бюджетом отражает положение в экономике,нет движняка значит нет налогов,но доблесный НБУ и Минфин запустил на полную катушку МММ,давайте доведём дефицит бюджета с 2.4% от ВВП сначала к 10-ти,а там будет кратность или придётся одалживать ярд баксов в месяц.

Так что 20 отменяется,сейчас сказка в обменниках,цените её)))

Востаннє редагувалось somilitark в Чет 01 сер, 2019 14:04, всього редагувалось 1 раз.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.