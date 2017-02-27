Додано: Чет 01 сер, 2019 15:09

Yuri_61 написав: Транзита не будет через Украину - это 100% - минус 3 ярда в год.

Запустят рынок земли в Украине. Баксами завалят Украину =плюс ... надцать ярдов в первый год. Курс бакса рухнет до плинтуса (4 грн ? 6 грн. за 1 $, кто знает?)

Заробитчане зваливают Украину баксами.

Но в таком при курсе 4 грн за 1$ газ дешёвым будет. Но экспортная выручка упадёт. Экспорт задушат, импорт завалит и добъёт экономику.

МВФ за рынок земли.

Имхо, то что сейчас творится с курсом, это ЧП.

Убивают экспорт, экономику,

То что ОВГЗ - это опасная пирамида для экономики Украины, все эксперты говорят.

страшно подумать, какой низкий курс $ будет в Украине после снятия моратория на землю.

Зато будем по 800- 1 тыс $ в месяц получать средний украинец. Чем плохо? Транзита не будет через Украину - это 100% - минус 3 ярда в год.Запустят рынок земли в Украине. Баксами завалят Украину =плюс ... надцать ярдов в первый год. Курс бакса рухнет до плинтуса (4 грн ? 6 грн. за 1 $, кто знает?)Заробитчане зваливают Украину баксами.Но в таком при курсе 4 грн за 1$ газ дешёвым будет. Но экспортная выручка упадёт. Экспорт задушат, импорт завалит и добъёт экономику.МВФ за рынок земли.Имхо, то что сейчас творится с курсом, это ЧП.Убивают экспорт, экономику,То что ОВГЗ - это опасная пирамида для экономики Украины, все эксперты говорят.страшно подумать, какой низкий курс $ будет в Украине после снятия моратория на землю.Зато будем по 800- 1 тыс $ в месяц получать средний украинец. Чем плохо?

Откуда такая уверенность, что запустят рынок земли или запустят именно в этом году?На сегодняшний день законопроэкт совсем не готов, только идут консультации, в т.ч. со Всемирным банком, МВФ и т.д.Очень непростое голосование будет по нему в Раде:Юля, Опоблок, ПЕС категорически против, певец может поддержать, нов самой фракции СН немало людей против открытия рынка земли. Будут они послушно поднимать руки? Не уверен.Обязательно будет переходной период - об этом все говорят - 2,3 годаИз того, что обсуждается - будет немало ограничений, по количеству продаваемой за раз земли и персональному составу покупателей.И последнее..уже сейчас 25-30% с/х земли нашли своих хозяев только через схему с эмфитевзисом, а есть и другие схемы, в т.ч. долгосрочные аренды на 49 лет и таких немало,+ большинство договоров аренды паев у агрохолдингов заключены на срок от 7 лет и больше и попробуйте их разорвать в одностороннем порядке, там юристы неплохие.Не все так однозначно с землей