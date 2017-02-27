т.е. сейчас средняя 3-4 тыс. грн, что при курсе 4 будет составлять 800-1000 у.е. по Вашему? так а цены какие будут?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:44
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ага, и "Газпром" будет газ возить в Европу дирижаблями! "СП"-2 готов только на 65%, и строить его даже ударными темпами еще минимум 9-10 месяцев. Это не считая всех возможных препон от стран, входящих в ЕС, и комиссии по рынкам и энергетике. Меньше смотрите российское ТВ.
Ну ясен пень, что именно так и будет! Во всем же мире землю распродавали за один день и гроши амерыкански привозили вагонами и пароходами. Ох и сказочник же Вы!
Хм, а сейчас они не баксами заваливают? Ах, пардон, евро. И что тогда поменяется в следующем году?
"Шеф, усё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!"(с)
Идите уже валерьяночки примите побольше и успокойтесь. Пипец, вроде взрослый человек, а ведете себя, как неврастеничка 14-летняя.
Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 01 сер, 2019 14:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А вот интересно, как мне , простому смертному украинцу, купить облигации с доходностью 16-20% годовых ?
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:52
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 01 сер, 2019 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:59
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
до інших іноземних валют – о 17-00 Офіційний курс гривні щодо іноземних валют
дата розрахунку: 31.07.2019 01.08.2019
починає діяти з: 01.08.2019 02.08.2019
100 дол. США 2502.0755 2534.9919
За сутки доллар подорожал почти на 33 копейки.
Из них 1.4 копейки прошли после полудня.
После 11-30 торги проходили уже спокойно, прибавив к 14-30 1-2 копейки.
Потом за час прибавили еще 2-3 копейки, но по времени это уже похоже на ленивый подскок Рыжика, хотя спред при этом сузился до минимального.
После прошлого перебора с выкупом НБУ рынок начал отыгрывать рывок уже на следующий день, но тогда две такие акции проходили через очень короткий промежуток времени. В позапрошлый раз день еще росли, а потом развернулись опять вниз. С интересом наблюдаем, как будет в этот раз.
Этот день в истории:
2017 - 2585.70 (-50.71)
2018 - 2696.21 (-161.22)
Додано: Чет 01 сер, 2019 15:00
Yuri_61
Я тут по наводке Василя с Ривного немного копирайтерством балуюсь, так тут на Адвего для Вас есть подходящий заказ: Написать уникальную статью на тему: У Путина спросили, как прожить на 7000 рублей: ответ поразил россиян..."
Додано: Чет 01 сер, 2019 15:09
Откуда такая уверенность, что запустят рынок земли или запустят именно в этом году?
На сегодняшний день законопроэкт совсем не готов, только идут консультации, в т.ч. со Всемирным банком, МВФ и т.д.
Очень непростое голосование будет по нему в Раде:
Юля, Опоблок, ПЕС категорически против, певец может поддержать, но
в самой фракции СН немало людей против открытия рынка земли. Будут они послушно поднимать руки? Не уверен.
Обязательно будет переходной период - об этом все говорят - 2,3 года
Из того, что обсуждается - будет немало ограничений, по количеству продаваемой за раз земли и персональному составу покупателей.
И последнее..
уже сейчас 25-30% с/х земли нашли своих хозяев только через схему с эмфитевзисом, а есть и другие схемы, в т.ч. долгосрочные аренды на 49 лет и таких немало,
+ большинство договоров аренды паев у агрохолдингов заключены на срок от 7 лет и больше и попробуйте их разорвать в одностороннем порядке, там юристы неплохие.
Не все так однозначно с землей
Додано: Чет 01 сер, 2019 15:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Блн, забанил Yuri_61 за бестолковость и бессмысленные сообщения давным-давно. Нет же, теперь второй день приходится читать страницами тех, кто отвечает на его нытье -- в т.ч. вполне адекватных и грамотных форумчан.
Может, хватит уже кормить форумного страдальца? Неужели больше нечего обсудить? На рынке то ли отскок, то ли разворот -- кмк, это куда интереснее и важнее.
Извините, не сдержался.
Додано: Чет 01 сер, 2019 15:14
Вадюшка та он и не юра и не гагарин
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 01 сер, 2019 15:16
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