Мизантрóп написав:Вадюшка та он и не юра и не гагарин
в честь Гагарина назвали родители, не надо ля-ля. и ещё; то что творится с курсом - что по мне это беспредел. Грабёж баксодержателей. А в баксы они же и загнали. Перед Майданом 2014 года был на 100% в баксе. В гривне только на хдебушек оставалось. А вот последние шесть лет с постепеной скупкой бакса (в основном летом) коту по хвост.
Можно было эти шесть лет на столбики по банкам распихать, а вчера затарится на всю гришу па25.20. И я в бешеснстве от финасовых потерь и своей недальновидности. Понимаю, моё поведение непродуктивно. Ничё, наука мне будет. Всю отставшуюся жизнь теперь только гривна. Проучили меня Минфин и НБУ. А вернее олигархи с их ОВГЗ. Это их задумка. И "таинственные" нерезы, если кто недогадался - это украинские олигархи (оффшоры). Прокручивают уже не раз схему с ОВГЗ со 100% гарантией успеха. А страдают такие как я, пересичные.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 01 сер, 2019 15:28, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61 написав:Транзита не будет через Украину - это 100% - минус 3 ярда в год. Запустят рынок земли в Украине. Баксами завалят Украину =плюс ... надцать ярдов в первый год. Курс бакса рухнет до плинтуса (4 грн ? 6 грн. за 1 $, кто знает?) Заробитчане зваливают Украину баксами. Но в таком при курсе 4 грн за 1$ газ дешёвым будет. Но экспортная выручка упадёт. Экспорт задушат, импорт завалит и добъёт экономику. МВФ за рынок земли. Имхо, то что сейчас творится с курсом, это ЧП. Убивают экспорт, экономику, То что ОВГЗ - это опасная пирамида для экономики Украины, все эксперты говорят. страшно подумать, какой низкий курс $ будет в Украине после снятия моратория на землю. Зато будем по 800- 1 тыс $ в месяц получать средний украинец. Чем плохо?
Юрій, дійсно, Ви - старша людина уже, з досвідом життєвим ... читайте трошки іноЗМІ Вчора, на Ваші численні прохання, Комітет Сенату США підтримав санкції проти компаній, задіяних у будівництві Південного потоку 2. Загальний баланс голосів 20:2. Ці ж санкції можуть зупинити Турецький потік в тій частині, що стосується нашого транзиту. (Г.Гопко новиною вчора зі США (С) 31.07.19) Окрім того, далеко не останнє, що стримує поки що РФ від більш рішучих дій проти України - це наявність у нас транзиту їхнього "чорного і блакитного золота". США і Трапм зокрема зовсім не зацікавлені у будівництві нових "потоків", оскільки термінали скрапленого газу давно будують у Європі саме для експорту його зі США. Думай-ТЕ ... і не панікуйте. Хрен їм, а не потоки ... Купуйте масло і змащуйте кулемет
Yuri_61 написав:Транзита не будет через Украину - это 100% - минус 3 ярда в год. Запустят рынок земли в Украине. Баксами завалят Украину =плюс ... надцать ярдов в первый год. Курс бакса рухнет до плинтуса (4 грн ? 6 грн. за 1 $, кто знает?) Заробитчане зваливают Украину баксами. Но в таком при курсе 4 грн за 1$ газ дешёвым будет. Но экспортная выручка упадёт. Экспорт задушат, импорт завалит и добъёт экономику. МВФ за рынок земли. Имхо, то что сейчас творится с курсом, это ЧП. Убивают экспорт, экономику, То что ОВГЗ - это опасная пирамида для экономики Украины, все эксперты говорят. страшно подумать, какой низкий курс $ будет в Украине после снятия моратория на землю. Зато будем по 800- 1 тыс $ в месяц получать средний украинец. Чем плохо?
у вас горячка, выпейте слабительного оставьте адрес - куда врачей отправлять ?
Yuri_61 написав:Транзита не будет через Украину - это 100% - минус 3 ярда в год. Запустят рынок земли в Украине. Баксами завалят Украину =плюс ... надцать ярдов в первый год. Курс бакса рухнет до плинтуса (4 грн ? 6 грн. за 1 $, кто знает?) Заробитчане зваливают Украину баксами. Но в таком при курсе 4 грн за 1$ газ дешёвым будет. Но экспортная выручка упадёт. Экспорт задушат, импорт завалит и добъёт экономику. МВФ за рынок земли. Имхо, то что сейчас творится с курсом, это ЧП. Убивают экспорт, экономику, То что ОВГЗ - это опасная пирамида для экономики Украины, все эксперты говорят. страшно подумать, какой низкий курс $ будет в Украине после снятия моратория на землю. Зато будем по 800- 1 тыс $ в месяц получать средний украинец. Чем плохо?
у вас горячка, выпейте слабительного оставьте адрес - куда врачей отправлять ?
может санитаров со смирительной рубашкой?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Если нерезы будут ПРОДАВАТЬ много валюты , что произойдет ? Не выполнение бюджета ??
Или будут штучно девальвировать до 28,5-29,5?
UP
на утро на ужин
UP
президенту кто-то ответит?
proftpd66 написав:UP
UP
По финансовому рынку активно разносят слух о сворачивании новых выпусков ОВГЗ
На первый взгляд все выглядит очень правдоподобно. Есть проблема с чрезмерным укреплением гривны, о которой вчера заявила министр финансов Оксана Маркарова, из-за которой беднеют экспортеры и не выполняется госбюджет (из-за снижения гривневых доходов корпораций). А в ее основе лежат аукционы Минфина по размещению гривневых гособлигаций. Именно под них ручьем льется доллар западных инвестфондов, из-за которого гривна становится все крепче.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
Ой+ написав:А я зранку по 25,1, хоча вчора були по 24,9.
не рассказывай сказки сегодня по 25.10 ты не мог купить
Не зрозумів тональності. Збирався таритись вчора, але так як ішло якесь постійне падіння, то стримався. Сьогодні обійшлось дорожче. Курс в обмінці писанкового міста зранку був 24,5-25,1, в деяких на 10 коп. вищі. Причому здавали прямо перед мною. Деякі купюри були не найновіші, то загнав у термінал привату, причому одну не зміг згодувати першому терміналу, зате пропхав у другий. Це до того, що як термінал виплюне, то інший може бути не такий перебірливий.
Ну ось же - надприбутки банків у тому ж числі і за рахунок ОВДП, відсотки за якими сплачуються з наших податків!
Треба відмінити 18% податок на прибуток з дипозитів фізичних осіб (зробити так, як і за ОВДП), перекрити бюджет 2020 року, за рахунок збільшення податку на доходи банків!
ВО Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Yuri_61 написав:Транзита не будет через Украину - это 100% - минус 3 ярда в год. Запустят рынок земли в Украине. Баксами завалят Украину =плюс ... надцать ярдов в первый год. Курс бакса рухнет до плинтуса (4 грн ? 6 грн. за 1 $, кто знает?) Заробитчане зваливают Украину баксами. Но в таком при курсе 4 грн за 1$ газ дешёвым будет. Но экспортная выручка упадёт. Экспорт задушат, импорт завалит и добъёт экономику. МВФ за рынок земли. Имхо, то что сейчас творится с курсом, это ЧП. Убивают экспорт, экономику, То что ОВГЗ - это опасная пирамида для экономики Украины, все эксперты говорят. страшно подумать, какой низкий курс $ будет в Украине после снятия моратория на землю. Зато будем по 800- 1 тыс $ в месяц получать средний украинец. Чем плохо?
Та ви шо? А я думав, що те, що робилось з курсом з 2014 по 2019 - до супергіпермега ЧП. А те, що зараз - гривня намагається вирулити з того кювету, в який її скинули попередники з п'ятьма пашпортами на рило. Та й загалом, припиняйте вже біснуватися, сходіть до церкви, чи що.