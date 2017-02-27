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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 16901691169216931694>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 248
вище 25.65
51%
127
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
44
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:18

  Мизантрóп написав:Вадюшка та он и не юра :wink: и не гагарин :D


в честь Гагарина назвали родители, не надо ля-ля.
и ещё; то что творится с курсом - что по мне это беспредел. Грабёж баксодержателей. А в баксы они же и загнали.
Перед Майданом 2014 года был на 100% в баксе. В гривне только на хдебушек оставалось.
А вот последние шесть лет с постепеной скупкой бакса (в основном летом) коту по хвост.

Можно было эти шесть лет на столбики по банкам распихать, а вчера затарится на всю гришу па25.20.
И я в бешеснстве от финасовых потерь и своей недальновидности.
Понимаю, моё поведение непродуктивно. Ничё, наука мне будет. Всю отставшуюся жизнь теперь только гривна.
Проучили меня Минфин и НБУ.
А вернее олигархи с их ОВГЗ. Это их задумка. И "таинственные" нерезы, если кто недогадался - это украинские олигархи (оффшоры).
Прокручивают уже не раз схему с ОВГЗ со 100% гарантией успеха.
А страдают такие как я, пересичные.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 01 сер, 2019 15:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:24

  Yuri_61 написав:Транзита не будет через Украину - это 100% - минус 3 ярда в год.
Запустят рынок земли в Украине. Баксами завалят Украину =плюс ... надцать ярдов в первый год. Курс бакса рухнет до плинтуса (4 грн ? 6 грн. за 1 $, кто знает?)
Заробитчане зваливают Украину баксами.
Но в таком при курсе 4 грн за 1$ газ дешёвым будет. Но экспортная выручка упадёт. Экспорт задушат, импорт завалит и добъёт экономику.
МВФ за рынок земли.
Имхо, то что сейчас творится с курсом, это ЧП.
Убивают экспорт, экономику,
То что ОВГЗ - это опасная пирамида для экономики Украины, все эксперты говорят.
страшно подумать, какой низкий курс $ будет в Украине после снятия моратория на землю.
Зато будем по 800- 1 тыс $ в месяц получать средний украинец. Чем плохо?

Юрій, дійсно, Ви - старша людина уже, з досвідом життєвим ... читайте трошки іноЗМІ
Вчора, на Ваші численні прохання, Комітет Сенату США підтримав санкції проти компаній, задіяних у будівництві Південного потоку 2. Загальний баланс голосів 20:2.
Ці ж санкції можуть зупинити Турецький потік в тій частині, що стосується нашого транзиту. (Г.Гопко новиною вчора зі США (С) 31.07.19)
Окрім того, далеко не останнє, що стримує поки що РФ від більш рішучих дій проти України - це наявність у нас транзиту їхнього "чорного і блакитного золота". США і Трапм зокрема зовсім не зацікавлені у будівництві нових "потоків", оскільки термінали скрапленого газу давно будують у Європі саме для експорту його зі США.
Думай-ТЕ ... і не панікуйте. Хрен їм, а не потоки ... Купуйте масло і змащуйте кулемет :)
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:28

  Yuri_61 написав:Транзита не будет через Украину - это 100% - минус 3 ярда в год.
Запустят рынок земли в Украине. Баксами завалят Украину =плюс ... надцать ярдов в первый год. Курс бакса рухнет до плинтуса (4 грн ? 6 грн. за 1 $, кто знает?)
Заробитчане зваливают Украину баксами.
Но в таком при курсе 4 грн за 1$ газ дешёвым будет. Но экспортная выручка упадёт. Экспорт задушат, импорт завалит и добъёт экономику.
МВФ за рынок земли.
Имхо, то что сейчас творится с курсом, это ЧП.
Убивают экспорт, экономику,
То что ОВГЗ - это опасная пирамида для экономики Украины, все эксперты говорят.
страшно подумать, какой низкий курс $ будет в Украине после снятия моратория на землю.
Зато будем по 800- 1 тыс $ в месяц получать средний украинец. Чем плохо?

у вас горячка, выпейте слабительного
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:34

  lwa написав:
  Yuri_61 написав:Транзита не будет через Украину - это 100% - минус 3 ярда в год.
Запустят рынок земли в Украине. Баксами завалят Украину =плюс ... надцать ярдов в первый год. Курс бакса рухнет до плинтуса (4 грн ? 6 грн. за 1 $, кто знает?)
Заробитчане зваливают Украину баксами.
Но в таком при курсе 4 грн за 1$ газ дешёвым будет. Но экспортная выручка упадёт. Экспорт задушат, импорт завалит и добъёт экономику.
МВФ за рынок земли.
Имхо, то что сейчас творится с курсом, это ЧП.
Убивают экспорт, экономику,
То что ОВГЗ - это опасная пирамида для экономики Украины, все эксперты говорят.
страшно подумать, какой низкий курс $ будет в Украине после снятия моратория на землю.
Зато будем по 800- 1 тыс $ в месяц получать средний украинец. Чем плохо?

у вас горячка, выпейте слабительного
оставьте адрес - куда врачей отправлять ?


может санитаров со смирительной рубашкой? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:39

  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:В бюджете курс на год 29

Верно?

Если нерезы будут ПРОДАВАТЬ много валюты , что произойдет ? Не выполнение бюджета ??

Или будут штучно девальвировать до 28,5-29,5?


UP

на утро на ужин



UP

президенту кто-то ответит?


  proftpd66 написав:UP



UP

По финансовому рынку активно разносят слух о сворачивании новых выпусков ОВГЗ

На первый взгляд все выглядит очень правдоподобно. Есть проблема с чрезмерным укреплением гривны, о которой вчера заявила министр финансов Оксана Маркарова, из-за которой беднеют экспортеры и не выполняется госбюджет (из-за снижения гривневых доходов корпораций). А в ее основе лежат аукционы Минфина по размещению гривневых гособлигаций. Именно под них ручьем льется доллар западных инвестфондов, из-за которого гривна становится все крепче.


https://ubr.ua/finances/macroeconomics- ... n_get_more
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:40

В Николаеве сегодня массово покупают доллар. Как с утра по 25,35, так и после обеда по 25,65...
fler
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:56

  KOKS написав:
  Ой+ написав:А я зранку по 25,1, хоча вчора були по 24,9.

не рассказывай сказки сегодня по 25.10 ты не мог купить


Не зрозумів тональності. Збирався таритись вчора, але так як ішло якесь постійне падіння, то стримався. Сьогодні обійшлось дорожче. Курс в обмінці писанкового міста зранку був 24,5-25,1, в деяких на 10 коп. вищі. Причому здавали прямо перед мною. Деякі купюри були не найновіші, то загнав у термінал привату, причому одну не зміг згодувати першому терміналу, зате пропхав у другий. Це до того, що як термінал виплюне, то інший може бути не такий перебірливий.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:58

18% на відсотки з депозиту скасувати


Вітаюсь совсіма.

НБУ: Прибыль банковской системы превысила 30 миллиардов

Ну ось же - надприбутки банків у тому ж числі і за рахунок ОВДП, відсотки за якими сплачуються з наших податків!

Треба відмінити 18% податок на прибуток з дипозитів фізичних осіб (зробити так, як і за ОВДП), перекрити бюджет 2020 року, за рахунок збільшення податку на доходи банків!

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:06

  fler написав:В Николаеве сегодня массово покупают доллар. Как с утра по 25,35, так и после обеда по 25,65...

Август месяц. Покупайте, не будьте глупцами. Правильно тут сказали, не хотели брать по 25, будете брать по 30 зимой. Страна пенсионеров - печатный станок и только.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:07

  Yuri_61 написав:Транзита не будет через Украину - это 100% - минус 3 ярда в год.
Запустят рынок земли в Украине. Баксами завалят Украину =плюс ... надцать ярдов в первый год. Курс бакса рухнет до плинтуса (4 грн ? 6 грн. за 1 $, кто знает?)
Заробитчане зваливают Украину баксами.
Но в таком при курсе 4 грн за 1$ газ дешёвым будет. Но экспортная выручка упадёт. Экспорт задушат, импорт завалит и добъёт экономику.
МВФ за рынок земли.
Имхо, то что сейчас творится с курсом, это ЧП.
Убивают экспорт, экономику,
То что ОВГЗ - это опасная пирамида для экономики Украины, все эксперты говорят.
страшно подумать, какой низкий курс $ будет в Украине после снятия моратория на землю.
Зато будем по 800- 1 тыс $ в месяц получать средний украинец. Чем плохо?

Та ви шо?
А я думав, що те, що робилось з курсом з 2014 по 2019 - до супергіпермега ЧП.
А те, що зараз - гривня намагається вирулити з того кювету, в який її скинули попередники з п'ятьма пашпортами на рило.
Та й загалом, припиняйте вже біснуватися, сходіть до церкви, чи що.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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