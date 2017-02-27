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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1691169216931694>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 248
вище 25.65
51%
127
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
44
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:Це до того, що як термінал виплюне, то інший може бути не такий перебірливий.
Я вже писав, що , якось, згодував в термінали примату 5000 зацвілих доларів ( теща схоронила в погрібі під картоплею, на самому дні, а виявилось це тоді, коли вона дуже небезпечно захворіла ). Згодовував в центральному відділенні мого містечка....це треба було бачити!!! :D В лівій руці пачка банкнот, годую, він ковтає, п'яту-десяту випльовує ( не подобається ), я ії під низ пачки, і знову запускаю по колу! Виплюнуті вже ковтаються через одну-дві, але пачка зменшується. Налешті залишились непоглинаємі , перевертаю пачку зверху вниз, продовжую, розвертаю сзаду наперед, і продовжую....це треба було бачити!!! :mrgreen: Поруч, навколо сидять спеціалісти, працюють з клієнтами, але праця призупинилась... :shock: .залишилася сотка, ії проковтнув тільки третій термінал в супермаркеті
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Чет 01 сер, 2019 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Купивший сейчас по 25.хх гарантированнок к зиме наварится. Какой смысл сидеть в гривне, если зимой 25.хх не будет. Гребите на всю котлету.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:15

  Zebra написав:Купивший сейчас по 25.хх гарантированнок к зиме наварится. Какой смысл сидеть в гривне, если зимой 25.хх не будет. Гребите на всю котлету.
А, если зимой не будет по 28?
Хорошо в столичных обменках скупляться по 25,10 - 25,30...В провинции нет обменок, черные менялы продают приблизительно по примату
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:17

  Zebra написав:
  fler написав:В Николаеве сегодня массово покупают доллар. Как с утра по 25,35, так и после обеда по 25,65...

Август месяц. Покупайте, не будьте глупцами. Правильно тут сказали, не хотели брать по 25, будете брать по 30 зимой. Страна пенсионеров - печатный станок и только.

Рано, серпень тільки почався :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:23

  protefiks1959 написав:
  Zebra написав:Купивший сейчас по 25.хх гарантированнок к зиме наварится. Какой смысл сидеть в гривне, если зимой 25.хх не будет. Гребите на всю котлету.
А, если зимой не будет по 28?
Хорошо в столичных обменках скупляться по 25,10 - 25,30...В провинции нет обменок, черные менялы продают приблизительно по примату


какой дурень купит у Вас па28, если даже 6 летний знает, что в конце июля следующего года будет па25.хх ?
Вот моё имхо:
1) сейчас подскок дохлой кошки, пару дней спекули перебясятся, и курс вниз пойдёт в прсиядку к 24.хх, так как впереди август до сентябрьских выплат госдолга,
2) увы, не будет уже курса па28, так как даже дети знают о чудовищных сезонных колебаниях курса в Украине.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 01 сер, 2019 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:27

  twin написав:
  Zebra написав:
  fler написав:В Николаеве сегодня массово покупают доллар. Как с утра по 25,35, так и после обеда по 25,65...

Август месяц. Покупайте, не будьте глупцами. Правильно тут сказали, не хотели брать по 25, будете брать по 30 зимой. Страна пенсионеров - печатный станок и только.

Рано, серпень тільки почався :wink:

Пересиділи.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:28

Yuri_61
Якесь дурне вам в голові, мене наприклад не хвилює чи взяв я долар по 25-26-27-28 більше цікавить момент, коли піде глобальний тренд на зміцнення грн, щоб не провтикати цей момент. А шанс на наступних 5 років є, з новими слугами. Якщо ж у них нічого не вийде, тоді можна сидіти рівно і складати бакс далі)
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:29

  Yuri_61 написав:
какой дурень купит у Вас па28, если даже 6 летний знает, что в конце июля следующего года будет па25.хх ?

постойте, меня вдруг осенила догадка: поскольку Вам постоянно не везло, то Вы такими постами пытаетесь вызвать некий суеверный обратный эффект и рост курса? но это же по детски глупо :D
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:50

  Yuri_61 написав:...Грабёж баксодержателей.
И я в бешеснстве от финасовых потерь и своей недальновидности...

а я в бешенстве от многолетней лояльности модераторов этой истеричке
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:52

  Zebra написав:Купивший сейчас по 25.хх гарантированнок к зиме наварится. Какой смысл сидеть в гривне, если зимой 25.хх не будет. Гребите на всю котлету.

так завтра по 24 будет, зачем покупать по 25?
Andrew_
 
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