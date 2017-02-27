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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 сер, 2019 16:11
Купивший сейчас по 25.хх гарантированнок к зиме наварится. Какой смысл сидеть в гривне, если зимой 25.хх не будет. Гребите на всю котлету.
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Zebra
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Додано: Чет 01 сер, 2019 16:15
Zebra написав:
Купивший сейчас по 25.хх гарантированнок к зиме наварится. Какой смысл сидеть в гривне, если зимой 25.хх не будет. Гребите на всю котлету.
А, если зимой не будет по 28?
Хорошо в столичных обменках скупляться по 25,10 - 25,30...В провинции нет обменок, черные менялы продают приблизительно по примату
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protefiks1959
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Додано: Чет 01 сер, 2019 16:23
protefiks1959 написав: Zebra написав:
Купивший сейчас по 25.хх гарантированнок к зиме наварится. Какой смысл сидеть в гривне, если зимой 25.хх не будет. Гребите на всю котлету.
А, если зимой не будет по 28?
Хорошо в столичных обменках скупляться по 25,10 - 25,30...В провинции нет обменок, черные менялы продают приблизительно по примату
какой дурень купит у Вас па28, если даже 6 летний знает, что в конце июля следующего года будет па25.хх ?
Вот моё имхо:
1) сейчас подскок дохлой кошки, пару дней спекули перебясятся, и курс вниз пойдёт в прсиядку к 24.хх, так как впереди август до сентябрьских выплат госдолга,
2) увы, не будет уже курса па28, так как даже дети знают о чудовищных сезонных колебаниях курса в Украине.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Чет 01 сер, 2019 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Yuri_61
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Додано: Чет 01 сер, 2019 16:27
twin написав: Zebra написав: fler написав:
В Николаеве сегодня массово покупают доллар. Как с утра по 25,35, так и после обеда по 25,65...
Август месяц. Покупайте, не будьте глупцами. Правильно тут сказали, не хотели брать по 25, будете брать по 30 зимой. Страна пенсионеров - печатный станок и только.
Рано, серпень тільки почався
Пересиділи.
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Zebra
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Додано: Чет 01 сер, 2019 16:28
Yuri_61
Якесь дурне вам в голові, мене наприклад не хвилює чи взяв я долар по 25-26-27-28 більше цікавить момент, коли піде глобальний тренд на зміцнення грн, щоб не провтикати цей момент. А шанс на наступних 5 років є, з новими слугами. Якщо ж у них нічого не вийде, тоді можна сидіти рівно і складати бакс далі)
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twin
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Додано: Чет 01 сер, 2019 16:29
Yuri_61 написав:
какой дурень купит у Вас па28, если даже 6 летний знает, что в конце июля следующего года будет па25.хх ?
постойте, меня вдруг осенила догадка: поскольку Вам постоянно не везло, то Вы такими постами пытаетесь вызвать некий суеверный обратный эффект и рост курса? но это же по детски глупо
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kwon
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Додано: Чет 01 сер, 2019 16:50
Yuri_61 написав:
...Грабёж баксодержателей.
И я в бешеснстве от финасовых потерь и своей недальновидности...
а я в бешенстве от многолетней лояльности модераторов этой истеричке
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 01 сер, 2019 16:52
Zebra написав:
Купивший сейчас по 25.хх гарантированнок к зиме наварится. Какой смысл сидеть в гривне, если зимой 25.хх не будет. Гребите на всю котлету.
так завтра по 24 будет, зачем покупать по 25?
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Додано: Чет 01 сер, 2019 16:52
Yuri_61 написав: protefiks1959 написав: Zebra написав:
Купивший сейчас по 25.хх гарантированнок к зиме наварится. Какой смысл сидеть в гривне, если зимой 25.хх не будет. Гребите на всю котлету.
А, если зимой не будет по 28?
Хорошо в столичных обменках скупляться по 25,10 - 25,30...В провинции нет обменок, черные менялы продают приблизительно по примату
какой дурень купит у Вас па28, если даже 6 летний знает, что в конце июля следующего года будет па25.хх ?
Тотже, который сливал бакс по 25, в опасениях что будет 20..15..8. Оленя надо стричь минимум дважды в год.
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