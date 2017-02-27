Ой+ написав:Це до того, що як термінал виплюне, то інший може бути не такий перебірливий.
Я вже писав, що , якось, згодував в термінали примату 5000 зацвілих доларів ( теща схоронила в погрібі під картоплею, на самому дні, а виявилось це тоді, коли вона дуже небезпечно захворіла ). Згодовував в центральному відділенні мого містечка....це треба було бачити!!! В лівій руці пачка банкнот, годую, він ковтає, п'яту-десяту випльовує ( не подобається ), я ії під низ пачки, і знову запускаю по колу! Виплюнуті вже ковтаються через одну-дві, але пачка зменшується. Налешті залишились непоглинаємі , перевертаю пачку зверху вниз, продовжую, розвертаю сзаду наперед, і продовжую....це треба було бачити!!! Поруч, навколо сидять спеціалісти, працюють з клієнтами, але праця призупинилась... .залишилася сотка, ії проковтнув тільки третій термінал в супермаркеті
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Чет 01 сер, 2019 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Zebra написав:Купивший сейчас по 25.хх гарантированнок к зиме наварится. Какой смысл сидеть в гривне, если зимой 25.хх не будет. Гребите на всю котлету.
А, если зимой не будет по 28? Хорошо в столичных обменках скупляться по 25,10 - 25,30...В провинции нет обменок, черные менялы продают приблизительно по примату
какой дурень купит у Вас па28, если даже 6 летний знает, что в конце июля следующего года будет па25.хх ? Вот моё имхо: 1) сейчас подскок дохлой кошки, пару дней спекули перебясятся, и курс вниз пойдёт в прсиядку к 24.хх, так как впереди август до сентябрьских выплат госдолга, 2) увы, не будет уже курса па28, так как даже дети знают о чудовищных сезонных колебаниях курса в Украине.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 01 сер, 2019 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 Якесь дурне вам в голові, мене наприклад не хвилює чи взяв я долар по 25-26-27-28 більше цікавить момент, коли піде глобальний тренд на зміцнення грн, щоб не провтикати цей момент. А шанс на наступних 5 років є, з новими слугами. Якщо ж у них нічого не вийде, тоді можна сидіти рівно і складати бакс далі)