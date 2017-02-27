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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1692169316941695>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 248
вище 25.65
51%
127
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
44
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:52

  Yuri_61 написав:
  protefiks1959 написав:
  Zebra написав:Купивший сейчас по 25.хх гарантированнок к зиме наварится. Какой смысл сидеть в гривне, если зимой 25.хх не будет. Гребите на всю котлету.
А, если зимой не будет по 28?
Хорошо в столичных обменках скупляться по 25,10 - 25,30...В провинции нет обменок, черные менялы продают приблизительно по примату


какой дурень купит у Вас па28, если даже 6 летний знает, что в конце июля следующего года будет па25.хх ?


Тотже, который сливал бакс по 25, в опасениях что будет 20..15..8. Оленя надо стричь минимум дважды в год.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:55

  Zebra написав:Август месяц. Покупайте, не будьте глупцами. Правильно тут сказали, не хотели брать по 25, будете брать по 30 зимой. Страна пенсионеров - печатный станок и только.

у тебя одни "глупцы", монохромный. вспомнилось эссе про "медаль" :mrgreen: :mrgreen:
  Zebra написав:район 26.40 на наличке это дно, скупайтесь глупцы

  Zebra написав:
  Zebra написав:район 26.40 на наличке это дно, скупайтесь глупцы

Я требую медаль.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:10

  Yuri_T написав:
  Zebra написав:Август месяц. Покупайте, не будьте глупцами. Правильно тут сказали, не хотели брать по 25, будете брать по 30 зимой. Страна пенсионеров - печатный станок и только.

у тебя одни "глупцы", монохромный. вспомнилось эссе про "медаль" :mrgreen: :mrgreen:
  Zebra написав:район 26.40 на наличке это дно, скупайтесь глупцы

  Zebra написав:
  Zebra написав:район 26.40 на наличке это дно, скупайтесь глупцы

Я требую медаль.

На момент отскоков это было локальное ДНО.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:12

да ладно тебе...
загнал народ своими байками про "глупцов" на 1,5 гривны плюс проценты от депо дороже.
вот и всё.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:13

иногда имеет смысл признать и, в дальнейшем, постараться не использовать такие вот словечки, усиливающие сказанное.
но это имхо, понятно.

зы. или ты тут гендальфом заделался? :D :D

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:47

  proftpd66 написав:По финансовому рынку активно разносят слух о сворачивании новых выпусков ОВГЗ

https://ubr.ua/finances/macroeconomics- ... n_get_more


Напомнило ситуацию с солнечными батареями. Ахметка закупился и можно поставить заградительные пошлины от буржуев.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:05

И, похоже, ОВГЗ-бум продолжится. Следующий аукцион назначен на 6 августа, и, по прогнозам, он будет не менее успешным, чем предыдущие. "Снижение ставки ФРС только формирует спрос на доходные активы. Инвесторы сейчас делают большие ставки на Украину, и хотя первым заходит спекулятивный горячий капитал, все больше инвесторов смотрят в нашу сторону. После же положительного решения МВФ по кредиту, запуска рынка земли и большой приватизации, инвесторы и вовсе могут создать инвестиционный бум в стране", - считает старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:13

  Yuri_T написав:да ладно тебе...
загнал народ своими байками про "глупцов" на 1,5 гривны плюс проценты от депо дороже.
вот и всё.

Все тверже остаюсь при мнении, что важно определить именно день для покупки или слива валюты, а какой курс при этом будет пофиг. :!:

Кто думает иначе с вероятностью 99% пролетает. :roll:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:13

  Yuri_T написав:да ладно тебе...
загнал народ своими байками про "глупцов" на 1,5 гривны плюс проценты от депо дороже.
вот и всё.

Вероятность откупить дно менее 5%. Нужно действовать когда явно видно, что идет перепроданность под натиском ажиотажа. Есть ударный рост ВВП? Инвестиции в страну? Экономический бум?
Я лично вижу как международные лохи не знают куда пристроить свое бабло, и более умные украинские олигархи их в очередной раз постригут, как когда то постригли с банками, из которых в свое время те бежали с крупными убытками.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хто сказав, що атракціон небувалої щедрості закінчився?
Курс па24юхх ще буде полюбе
Зображення
Yuri_61
 
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