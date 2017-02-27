Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 сер, 2019 16:52
Yuri_61 написав: protefiks1959 написав: Zebra написав:
Купивший сейчас по 25.хх гарантированнок к зиме наварится. Какой смысл сидеть в гривне, если зимой 25.хх не будет. Гребите на всю котлету.
А, если зимой не будет по 28?
Хорошо в столичных обменках скупляться по 25,10 - 25,30...В провинции нет обменок, черные менялы продают приблизительно по примату
какой дурень купит у Вас па28, если даже 6 летний знает, что в конце июля следующего года будет па25.хх ?
Тотже, который сливал бакс по 25, в опасениях что будет 20..15..8. Оленя надо стричь минимум дважды в год.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 16:55
Zebra написав:
Август месяц. Покупайте, не будьте глупцами. Правильно тут сказали, не хотели брать по 25, будете брать по 30 зимой. Страна пенсионеров - печатный станок и только.
у тебя одни "глупцы", монохромный. вспомнилось эссе про "медаль"
Zebra написав:
район 26.40 на наличке это дно, скупайтесь глупцы
Zebra написав: Zebra написав:
район 26.40 на наличке это дно, скупайтесь глупцы
Я требую медаль.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Чет 01 сер, 2019 17:10
Yuri_T написав: Zebra написав:
Август месяц. Покупайте, не будьте глупцами. Правильно тут сказали, не хотели брать по 25, будете брать по 30 зимой. Страна пенсионеров - печатный станок и только.
у тебя одни "глупцы", монохромный. вспомнилось эссе про "медаль"
Zebra написав:
район 26.40 на наличке это дно, скупайтесь глупцы
Zebra написав: Zebra написав:
район 26.40 на наличке это дно, скупайтесь глупцы
Я требую медаль.
На момент отскоков это было локальное ДНО.
Zebra
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Додано: Чет 01 сер, 2019 17:12
да ладно тебе...
загнал народ своими байками про "глупцов" на 1,5 гривны плюс проценты от депо дороже. вот и всё.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Чет 01 сер, 2019 17:13
иногда имеет смысл признать и, в дальнейшем, постараться не использовать такие вот словечки, усиливающие сказанное.
но это имхо, понятно.
зы. или ты тут гендальфом заделался?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Чет 01 сер, 2019 17:47
Напомнило ситуацию с солнечными батареями. Ахметка закупился и можно поставить заградительные пошлины от буржуев.
Moneta
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Додано: Чет 01 сер, 2019 18:05
И, похоже, ОВГЗ-бум продолжится. Следующий аукцион назначен
на 6 августа, и, по прогнозам, он будет не менее успешным, чем предыдущие. "Снижение ставки ФРС только формирует спрос на доходные активы. Инвесторы сейчас делают большие ставки на Украину, и хотя первым заходит спекулятивный горячий капитал, все больше инвесторов смотрят в нашу сторону. После же положительного решения МВФ по кредиту, запуска рынка земли и большой приватизации, инвесторы и вовсе могут создать инвестиционный бум в стране", - считает старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.
Yuri_61
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Додано: Чет 01 сер, 2019 18:13
Yuri_T написав:
да ладно тебе...
загнал народ своими байками про "глупцов" на 1,5 гривны плюс проценты от депо дороже.
вот и всё.
Все тверже остаюсь при мнении, что важно определить именно день для покупки или слива валюты, а какой курс при этом будет пофиг.
Кто думает иначе с вероятностью 99% пролетает.
buratinyo
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Додано: Чет 01 сер, 2019 18:13
Yuri_T написав:
да ладно тебе...
загнал народ своими байками про "глупцов" на 1,5 гривны плюс проценты от депо дороже.
вот и всё.
Вероятность откупить дно менее 5%. Нужно действовать когда явно видно, что идет перепроданность под натиском ажиотажа. Есть ударный рост ВВП? Инвестиции в страну? Экономический бум?
Я лично вижу как международные лохи не знают куда пристроить свое бабло, и более умные украинские олигархи их в очередной раз постригут, как когда то постригли с банками, из которых в свое время те бежали с крупными убытками.
Zebra
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Додано: Чет 01 сер, 2019 18:18
Хто сказав, що атракціон небувалої щедрості закінчився?
Курс па24юхх ще буде полюбе
Yuri_61
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