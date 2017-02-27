ГыГы написав:Andrew_ написав:Libo написав:
МВФ после согласования программы будет лить нам по потребностям. В случае реформ. И в случае запуска рынка земли в частности.
Но основной наплыв валюты будет идти от Всемирного банка. Дело в том, что масоны назначили смотрящим по Украине нового президента Банка Малпаса. Конкретный крендель. Знает вас как облупленных. Занимался по месту предыдущей службы. Даже язык знает... Скоро вы его увидите в Киеве и не только в Киеве. Начнутся масштабные проекты строительства дорог и инфраструктуры, инвестиции в финансовую и социальную сферы, в здравоохраненение, а самое главное - в повышение инвестиционной привлекательности и создание самого привлекательного бизнес климата. Можем повторить подвиг Сингапура. А вот тут и придут основные деньги от частного инвестора! Встанет вопрос о списание долгов финансовым организациям и дружественным суверенам. Встанет вопрос о компенсациях, репарациях и контрибуциях от пида-рашки ... Сейчас это все просчитывается и готовится к актуализация.
Я вам обещал скорую зажиточную жизнь. Всё идет к этому по плану.
так звучит будто у нас курс скоро будет 20
Больше похоже на известные прогнозы товарища Бендера о международном шахматном турнире в г. Васюки.
И про дороги там было, и про инфраструктуру
Пометь в своем календаре начало второй половины августа вплоть до Дня Незалежности пометкой Малпас, Всемирный банк, масоны, неслыханные перспективы, невиданное бабло... Осталось ждать то чуть больше двух недель...
Обращаю внимание всех.
МВФ будет делать свой выкат в сентябре. Там пока кипит работа.