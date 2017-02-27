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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1692169316941695

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 248
вище 25.65
51%
127
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
44
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:22

  ГыГы написав:
  Andrew_ написав:
  Libo написав:
МВФ после согласования программы будет лить нам по потребностям. В случае реформ. И в случае запуска рынка земли в частности.
Но основной наплыв валюты будет идти от Всемирного банка. Дело в том, что масоны назначили смотрящим по Украине нового президента Банка Малпаса. Конкретный крендель. Знает вас как облупленных. Занимался по месту предыдущей службы. Даже язык знает... Скоро вы его увидите в Киеве и не только в Киеве. Начнутся масштабные проекты строительства дорог и инфраструктуры, инвестиции в финансовую и социальную сферы, в здравоохраненение, а самое главное - в повышение инвестиционной привлекательности и создание самого привлекательного бизнес климата. Можем повторить подвиг Сингапура. А вот тут и придут основные деньги от частного инвестора! Встанет вопрос о списание долгов финансовым организациям и дружественным суверенам. Встанет вопрос о компенсациях, репарациях и контрибуциях от пида-рашки ... Сейчас это все просчитывается и готовится к актуализация.
Я вам обещал скорую зажиточную жизнь. Всё идет к этому по плану.
8)

так звучит будто у нас курс скоро будет 20

Больше похоже на известные прогнозы товарища Бендера о международном шахматном турнире в г. Васюки.

И про дороги там было, и про инфраструктуру


Пометь в своем календаре начало второй половины августа вплоть до Дня Незалежности пометкой Малпас, Всемирный банк, масоны, неслыханные перспективы, невиданное бабло... Осталось ждать то чуть больше двух недель... :roll:
Обращаю внимание всех. :?
МВФ будет делать свой выкат в сентябре. Там пока кипит работа. :idea:
Libo
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