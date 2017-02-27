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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 сер, 2019 18:31
michaeltwins написав:
А вот интересно, как мне , простому смертному украинцу, купить облигации с доходностью 16-20% годовых ?
Докладываю идеальный вариант.
Сначала покупаешь банк ...
А потом через него, за деньги из собственных офшоров ...
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Додано: Чет 01 сер, 2019 18:58
Libo написав: michaeltwins написав:
А вот интересно, как мне , простому смертному украинцу, купить облигации с доходностью 16-20% годовых ?
Докладываю идеальный вариант.
Сначала покупаешь банк ...
А потом через него, за деньги из собственных офшоров ...
проще с акционерами или белыми лямонерами стаканы опрокинуть (ну или по зеркальным дорогам) на охоте
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Чет 01 сер, 2019 19:01
proftpd66 написав:По финансовому рынку активно разносят слух о сворачивании новых выпусков ОВГЗ
Да... могут прикрыть калиточку, а я хотел ещё трехлеточек прикупить во вторник//))
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Додано: Чет 01 сер, 2019 19:02
buratinyo написав:
Все тверже остаюсь при мнении, что важно определить именно день для покупки или слива валюты, а какой курс при этом будет пофиг.
у каждого свои цели. это, типа, печка.
кто-то ищет сезонное дно и переворачивается два раза в год.
кто-то скупает валюту для вывода/вывоза за бугор и сезонный фактор не принципиален.
кто-то финансирует свои текущие планы на моменте.
и т.п.
регулярно называющий других "глупцами" промахивается в определении "дна" на 50% от величины сезонной коррекции.
нужно быть скромнее, только и всего. мы тут наблюдаем и почти вообще ничего не знаем.
Востаннє редагувалось Yuri_T
в Чет 01 сер, 2019 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 19:04
Zebra написав:
Я лично вижу как международные лохи не знают куда пристроить свое бабло, и более умные украинские олигархи их в очередной раз постригут, как когда то постригли с банками, из которых в свое время те бежали с крупными убытками.
а ты знаешь структуру нерезидентных инвесторов в ОВГЗ, чтобы это утверждать?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 19:33
Yuri_61 написав:
Перед Майданом 2014 года был на 100% в баксе. В гривне только на хдебушек оставалось.
А вот последние шесть лет с постепеной скупкой бакса (в основном летом) коту по хвост.
Можно было эти шесть лет на столбики по банкам распихать, а вчера затарится на всю гришу па25.20.
И я в бешеснстве от финасовых потерь и своей недальновидности.
Понимаю, моё поведение непродуктивно. Ничё, наука мне будет. Всю отставшуюся жизнь теперь только гривна.
Проучили меня Минфин и НБУ.
А вернее олигархи с их ОВГЗ. Это их задумка. И "таинственные" нерезы, если кто недогадался - это украинские олигархи (оффшоры).
Прокручивают уже не раз схему с ОВГЗ со 100% гарантией успеха.
А страдают такие как я, пересичные.
Надо было все баксы в 2014 отдать мне, тогда бы пострадал я, а не вы. А если серьезно то про 3-х кратный рост того самого бакса с 14-го года по сей момент вы предпочли скормно умолчать.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 19:34
Zebra написав:
Нужно действовать когда явно видно, что идет перепроданность под натиском ажиотажа.
А что вчера и сегодня видно, на чем рост ? Я думаю НБУ слишком много вчера выкупил специально, чтобы затормозить укрепляж и из-за критики в свою сторону. На наличке думаю ажиотажа нету, в банках и обменках не был. Я художник - я так вижу
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Додано: Чет 01 сер, 2019 19:42
Yuri_T написав:
регулярно называющий других "глупцами"
В его исполнении это звучит скорее как воззвание к единомышленникам.
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