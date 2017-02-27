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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1692169316941695

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 249
вище 25.65
51%
128
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
44
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:31

  michaeltwins написав:А вот интересно, как мне , простому смертному украинцу, купить облигации с доходностью 16-20% годовых ?


Докладываю идеальный вариант.
Сначала покупаешь банк ...
А потом через него, за деньги из собственных офшоров ... :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:58

  Libo написав:
  michaeltwins написав:А вот интересно, как мне , простому смертному украинцу, купить облигации с доходностью 16-20% годовых ?


Докладываю идеальный вариант.
Сначала покупаешь банк ...
А потом через него, за деньги из собственных офшоров ... :?

проще с акционерами или белыми лямонерами стаканы опрокинуть (ну или по зеркальным дорогам) на охоте :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:01

  proftpd66 написав:По финансовому рынку активно разносят слух о сворачивании новых выпусков ОВГЗ
Да... могут прикрыть калиточку, а я хотел ещё трехлеточек прикупить во вторник//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:02

  buratinyo написав:Все тверже остаюсь при мнении, что важно определить именно день для покупки или слива валюты, а какой курс при этом будет пофиг. :!:

у каждого свои цели. это, типа, печка.
кто-то ищет сезонное дно и переворачивается два раза в год.
кто-то скупает валюту для вывода/вывоза за бугор и сезонный фактор не принципиален.
кто-то финансирует свои текущие планы на моменте.
и т.п.

регулярно называющий других "глупцами" промахивается в определении "дна" на 50% от величины сезонной коррекции.
нужно быть скромнее, только и всего. мы тут наблюдаем и почти вообще ничего не знаем.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Чет 01 сер, 2019 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:04

  Zebra написав:Я лично вижу как международные лохи не знают куда пристроить свое бабло, и более умные украинские олигархи их в очередной раз постригут, как когда то постригли с банками, из которых в свое время те бежали с крупными убытками.

а ты знаешь структуру нерезидентных инвесторов в ОВГЗ, чтобы это утверждать?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:33

  Yuri_61 написав:Перед Майданом 2014 года был на 100% в баксе. В гривне только на хдебушек оставалось.
А вот последние шесть лет с постепеной скупкой бакса (в основном летом) коту по хвост.

Можно было эти шесть лет на столбики по банкам распихать, а вчера затарится на всю гришу па25.20.
И я в бешеснстве от финасовых потерь и своей недальновидности.
Понимаю, моё поведение непродуктивно. Ничё, наука мне будет. Всю отставшуюся жизнь теперь только гривна.
Проучили меня Минфин и НБУ.
А вернее олигархи с их ОВГЗ. Это их задумка. И "таинственные" нерезы, если кто недогадался - это украинские олигархи (оффшоры).
Прокручивают уже не раз схему с ОВГЗ со 100% гарантией успеха.
А страдают такие как я, пересичные.

Надо было все баксы в 2014 отдать мне, тогда бы пострадал я, а не вы. А если серьезно то про 3-х кратный рост того самого бакса с 14-го года по сей момент вы предпочли скормно умолчать.
olivera
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:34

  Zebra написав:Нужно действовать когда явно видно, что идет перепроданность под натиском ажиотажа.

А что вчера и сегодня видно, на чем рост ? Я думаю НБУ слишком много вчера выкупил специально, чтобы затормозить укрепляж и из-за критики в свою сторону. На наличке думаю ажиотажа нету, в банках и обменках не был. Я художник - я так вижу
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_T написав:регулярно называющий других "глупцами"
В его исполнении это звучит скорее как воззвание к единомышленникам.
Гурман
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