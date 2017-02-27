buratinyo написав:Все тверже остаюсь при мнении, что важно определить именно день для покупки или слива валюты, а какой курс при этом будет пофиг.
у каждого свои цели. это, типа, печка. кто-то ищет сезонное дно и переворачивается два раза в год. кто-то скупает валюту для вывода/вывоза за бугор и сезонный фактор не принципиален. кто-то финансирует свои текущие планы на моменте. и т.п.
регулярно называющий других "глупцами" промахивается в определении "дна" на 50% от величины сезонной коррекции. нужно быть скромнее, только и всего. мы тут наблюдаем и почти вообще ничего не знаем.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Чет 01 сер, 2019 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Я лично вижу как международные лохи не знают куда пристроить свое бабло, и более умные украинские олигархи их в очередной раз постригут, как когда то постригли с банками, из которых в свое время те бежали с крупными убытками.
а ты знаешь структуру нерезидентных инвесторов в ОВГЗ, чтобы это утверждать?
Yuri_61 написав:Перед Майданом 2014 года был на 100% в баксе. В гривне только на хдебушек оставалось. А вот последние шесть лет с постепеной скупкой бакса (в основном летом) коту по хвост.
Можно было эти шесть лет на столбики по банкам распихать, а вчера затарится на всю гришу па25.20. И я в бешеснстве от финасовых потерь и своей недальновидности. Понимаю, моё поведение непродуктивно. Ничё, наука мне будет. Всю отставшуюся жизнь теперь только гривна. Проучили меня Минфин и НБУ. А вернее олигархи с их ОВГЗ. Это их задумка. И "таинственные" нерезы, если кто недогадался - это украинские олигархи (оффшоры). Прокручивают уже не раз схему с ОВГЗ со 100% гарантией успеха. А страдают такие как я, пересичные.
Надо было все баксы в 2014 отдать мне, тогда бы пострадал я, а не вы. А если серьезно то про 3-х кратный рост того самого бакса с 14-го года по сей момент вы предпочли скормно умолчать.
Zebra написав:Нужно действовать когда явно видно, что идет перепроданность под натиском ажиотажа.
А что вчера и сегодня видно, на чем рост ? Я думаю НБУ слишком много вчера выкупил специально, чтобы затормозить укрепляж и из-за критики в свою сторону. На наличке думаю ажиотажа нету, в банках и обменках не был. Я художник - я так вижу
Zebra написав:Я лично вижу как международные лохи не знают куда пристроить свое бабло, и более умные украинские олигархи их в очередной раз постригут, как когда то постригли с банками, из которых в свое время те бежали с крупными убытками.
Ты хоть себя не причисляешь к украинским олигархам, откуда такая гордость за них ? Обмануть можно только один раз. Не знаю кто там из каких банков бежал, но спорить я (международный лох) с тобой (украинским олигархом) второй раз не буду, въезжаешь ?