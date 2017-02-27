Перед Майданом 2014 года был на 100% в баксе. В гривне только на хдебушек оставалось.А вот последние шесть лет с постепеной скупкой бакса (в основном летом) коту по хвост.Можно было эти шесть лет на столбики по банкам распихать, а вчера затарится на всю гришу па25.20.И я в бешеснстве от финасовых потерь и своей недальновидности.Понимаю, моё поведение непродуктивно. Ничё, наука мне будет. Всю отставшуюся жизнь теперь только гривна.Проучили меня Минфин и НБУ.А вернее олигархи с их ОВГЗ. Это их задумка. И "таинственные" нерезы, если кто недогадался - это украинские олигархи (оффшоры).Прокручивают уже не раз схему с ОВГЗ со 100% гарантией успеха.А страдают такие как я, пересичные.