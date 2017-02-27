Додано: Чет 01 сер, 2019 20:48

кто то писал два три дня название политического инсайдерского телеграм канала но так как могли вытереть , да и просто тяжело найти так как в день плодят по 20 стараниц - пожалйста елси читаете это повторите - хочу тоже почитать ! можно в приват Спасибо

Потому что Богдан таки пошел в отставку

Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html