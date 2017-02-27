Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 сер, 2019 20:20
vladus17 написав:
Трамп поднял тарифы на оставшийся экспорт Китая, на который еще не было наложенно тариф, до 10% начиная с 1го Сентября этого года.
Золото вверх пошло!
Source:
https://www.cnbc.com/2019/08/01/trump-s
... ber-1.html
я то думаю чого так нафта сдулась
Nazarkino
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Додано: Чет 01 сер, 2019 20:48
кто то писал два три дня название политического инсайдерского телеграм канала но так как могли вытереть , да и просто тяжело найти так как в день плодят по 20 стараниц - пожалйста елси читаете это повторите - хочу тоже почитать ! можно в приват Спасибо
Потому что Богдан таки пошел в отставку
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
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Додано: Чет 01 сер, 2019 20:51
Сп500 так и не смогла на 3000 закрепится
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 01 сер, 2019 20:56
Yuri_61 написав:
А вернее олигархи с их ОВГЗ. Это их задумка. И "таинственные" нерезы, если кто недогадался - это украинские олигархи (оффшоры).
То есть беня. Что хотел, уже вложил, дальше все? Да и МВФ не даст, если в августе перевыполнить годовой план по набиранию долгов.
hxbbgaf
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Додано: Чет 01 сер, 2019 21:09
hxbbgaf написав: Yuri_61 написав:
А вернее олигархи с их ОВГЗ. Это их задумка. И "таинственные" нерезы, если кто недогадался - это украинские олигархи (оффшоры).
То есть беня. Что хотел, уже вложил, дальше все? Да и МВФ не даст, если в августе перевыполнить годовой план по набиранию долгов.
Коллеги, не уподобляйтесь двум слесарям 6-го разряда , в гараже, в телняшках, с таранкой и пивом, разоблачающим "беню"
Игорь
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Додано: Чет 01 сер, 2019 21:22
Почему золото так выстрелило, тоже из-за Трампа??
asti
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Додано: Чет 01 сер, 2019 21:37
asti написав:
Почему золото так выстрелило, тоже из-за Трампа??
Тут вот такая инфа пробежала:
https://korrespondent.net/business/econ ... emy-zolota
Пока в небольшом количестве источников, но в тексте есть ссылка.
Сибарит
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Додано: Чет 01 сер, 2019 21:37
asti написав:
Почему золото так выстрелило, тоже из-за Трампа??
Захисний елемент на тлі геополітичних ризиків
*Відправлено з Чату
Nazarkino
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