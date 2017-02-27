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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1693169416951696

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 249
вище 25.65
51%
128
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
44
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:20

  vladus17 написав:Трамп поднял тарифы на оставшийся экспорт Китая, на который еще не было наложенно тариф, до 10% начиная с 1го Сентября этого года.
Золото вверх пошло!

Source:
https://www.cnbc.com/2019/08/01/trump-s ... ber-1.html


я то думаю чого так нафта сдулась
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

кто то писал два три дня название политического инсайдерского телеграм канала но так как могли вытереть , да и просто тяжело найти так как в день плодят по 20 стараниц - пожалйста елси читаете это повторите - хочу тоже почитать ! можно в приват Спасибо
Потому что Богдан таки пошел в отставку
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:51

Сп500 так и не смогла на 3000 закрепится
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:56

  Yuri_61 написав:А вернее олигархи с их ОВГЗ. Это их задумка. И "таинственные" нерезы, если кто недогадался - это украинские олигархи (оффшоры).

То есть беня. Что хотел, уже вложил, дальше все? Да и МВФ не даст, если в августе перевыполнить годовой план по набиранию долгов.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:09

  hxbbgaf написав:
  Yuri_61 написав:А вернее олигархи с их ОВГЗ. Это их задумка. И "таинственные" нерезы, если кто недогадался - это украинские олигархи (оффшоры).

То есть беня. Что хотел, уже вложил, дальше все? Да и МВФ не даст, если в августе перевыполнить годовой план по набиранию долгов.

Коллеги, не уподобляйтесь двум слесарям 6-го разряда , в гараже, в телняшках, с таранкой и пивом, разоблачающим "беню"
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:22

Почему золото так выстрелило, тоже из-за Трампа??
asti
 
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