кто то писал два три дня название политического инсайдерского телеграм канала но так как могли вытереть , да и просто тяжело найти так как в день плодят по 20 стараниц - пожалйста елси читаете это повторите - хочу тоже почитать ! можно в приват Спасибо Потому что Богдан таки пошел в отставку
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Прямо к курсу валют не относится, разве что к контексту. Но интересно. Если модеры сочтут, что не по теме, согласен на перенос. Сам не знаю в какую ветку.
Вчера, 31 июля 2019 года, на шахтах государственного предприятия «Торецкуголь» в Донецкой области была отключена электроэнергия, а именно — обесточены турбокомпрессоры и клетевые подъемы, что делает невозможным добычу угля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил в четверг представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.
По его словам, электроэнергия в себестоимости на этом предприятии составляет 42% от всех затрат. После реформы тариф на электроэнергию в июле вырос на 32% — с 2,83 грн за кВт-час до 3,73 грн за кВт-ч).
«Полное бездействие и отсутствие интереса к решению проблемы демонстрирует Министерство энергетики. Главное, что “реформу” энергорынка сделали, тарифы резко выросли и теперь некоторые монополии зарабатывают больше», — написал Герус.
Глава профсоюза горняков Михаил Волынец также отметил, что от электроэнергии была отключена еще одна шахта в Донецкой области.
«Вчера ГП "ШУ "Южнодонбасское №1" (г. Угледар) было обесточено из-за долгов за ранее потребленную электроэнергию», — сообщил он на своей странице в Facebook.