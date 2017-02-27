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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1694169516961697

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 249
вище 25.65
51%
128
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
44
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 22:13

  zzzzzz написав:
  ГыГы написав:
  zzzzzz написав:А погашения кто будет считать ? :mrgreen:

Погашения в табличке другой строкой - уверен, там перевыполнения нет 8)


Что-бы посчитать объем привлений на 1 августа надо считать вручную погашения/привлечения за июль )


zzzzzz,
т.е для окончательного понимания, чтоб закрыть вопрос и для общего развития :) .
1) самое первичное значение для выполнения бюджета имеет значение выполнения именно планового бюджетного показателя сальдо между запозиченнями и погашеннями или "чистые привлечения" ("400000 - финансування за борговими операціями", те почти 74 млрд). ?

2) И если потребуется, то могут выполнять запозичення по результатам года в сумме хоть на 400-500 млрд (вместо изначальных 345 млрд), даже в общем и не важно особо внутренние они или внешние. Но я так понимаю, это же (замена 345 млрд на 400 ) должна утверждать Рада или не обязательно ? ).

3) А расхождения между планом-фактом возникает из-за того, что планировали например сначала выпустить больше длинных овгз (с погашением где-то в следующем году), но на деле что-то поменяли и выпустили дополнительно чуть больше коротких (3, 6 мес, до 1 года); погасили (или погасят их до конца года) - накрутили счетчик погашень. Поэтому на сейчас уже и выходит чуть бОльшая цифра фактического погашення по году.

ГыГы
перевыполнение по погашенням таки было еще две недели назад.
На сегодняшний день постпления от приватизации составляют 0,3 млрд грн, заимствования – 288,5 млрд грн, расходы на погашение и обслуживание – 308,3 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138327
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 01 сер, 2019 22:34, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 22:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Почти все резервные валюты потеряли к доллару с начала года. Но гривна вопреки тренду укрепилась. Точно вам говорю - на@
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 22:53

  Alex2007 написав:
  zzzzzz написав:
  ГыГы написав:Погашения в табличке другой строкой - уверен, там перевыполнения нет 8)


Что-бы посчитать объем привлений на 1 августа надо считать вручную погашения/привлечения за июль )


zzzzzz,
т.е для окончательного понимания, чтоб закрыть вопрос и для общего развития :) .
1) самое первичное значение для выполнения бюджета имеет значение выполнения именно планового бюджетного показателя сальдо между запозиченнями и погашеннями или "чистые привлечения" ("400000 - финансування за борговими операціями", те почти 74 млрд). ?

2) И если потребуется, то могут выполнять запозичення по результатам года в сумме хоть на 400-500 млрд (вместо изначальных 345 млрд), даже в общем и не важно особо внутренние они или внешние. Но я так понимаю, это же (замена 345 млрд на 400 ) должна утверждать Рада или не обязательно ? ).

3) А расхождения между планом-фактом возникает из-за того, что планировали например сначала выпустить больше длинных овгз (с погашением где-то в следующем году), но на деле что-то поменяли и выпустили дополнительно чуть больше коротких (3, 6 мес, до 1 года); погасили (или погасят их до конца года) - накрутили счетчик погашень. Поэтому на сейчас уже и выходит чуть бОльшая цифра фактического погашення по году.

ГыГы
перевыполнение по погашенням таки было еще две недели назад.
На сегодняшний день постпления от приватизации составляют 0,3 млрд грн, заимствования – 288,5 млрд грн, расходы на погашение и обслуживание – 308,3 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138327


1.Самое первичное не превысить утвержденный дефицит бюджета - 90 млрд.
Дефицит бюджета финансируется за счет роста гос.долга на 73 млрд и приватизации на 17 млрд. Если приватизация провалится рост гос.долга Кабмин увеличит, но что-бы НЕ более 90 млрд,это важно !!!

2.Ну формально это как-бы нарушение, но всем пох.

3.Да,это же рынок, никогда не знаешь на какой сорт ОВГЗ будет больше спроса.
Живите своим умом!
zzzzzz
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