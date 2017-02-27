Погашения в табличке другой строкой - уверен, там перевыполнения нет
Что-бы посчитать объем привлений на 1 августа надо считать вручную погашения/привлечения за июль )
zzzzzz, т.е для окончательного понимания, чтоб закрыть вопрос и для общего развития . 1) самое первичное значение для выполнения бюджета имеет значение выполнения именно планового бюджетного показателя сальдо между запозиченнями и погашеннями или "чистые привлечения" ("400000 - финансування за борговими операціями", те почти 74 млрд). ?
2) И если потребуется, то могут выполнять запозичення по результатам года в сумме хоть на 400-500 млрд (вместо изначальных 345 млрд), даже в общем и не важно особо внутренние они или внешние. Но я так понимаю, это же (замена 345 млрд на 400 ) должна утверждать Рада или не обязательно ? ).
3) А расхождения между планом-фактом возникает из-за того, что планировали например сначала выпустить больше длинных овгз (с погашением где-то в следующем году), но на деле что-то поменяли и выпустили дополнительно чуть больше коротких (3, 6 мес, до 1 года); погасили (или погасят их до конца года) - накрутили счетчик погашень. Поэтому на сейчас уже и выходит чуть бОльшая цифра фактического погашення по году.
ГыГы перевыполнение по погашенням таки было еще две недели назад.
На сегодняшний день постпления от приватизации составляют 0,3 млрд грн, заимствования – 288,5 млрд грн, расходы на погашение и обслуживание – 308,3 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138327
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 01 сер, 2019 22:34, всього редагувалось 1 раз.
ГыГы написав:Погашения в табличке другой строкой - уверен, там перевыполнения нет
Что-бы посчитать объем привлений на 1 августа надо считать вручную погашения/привлечения за июль )
zzzzzz, т.е для окончательного понимания, чтоб закрыть вопрос и для общего развития . 1) самое первичное значение для выполнения бюджета имеет значение выполнения именно планового бюджетного показателя сальдо между запозиченнями и погашеннями или "чистые привлечения" ("400000 - финансування за борговими операціями", те почти 74 млрд). ?
2) И если потребуется, то могут выполнять запозичення по результатам года в сумме хоть на 400-500 млрд (вместо изначальных 345 млрд), даже в общем и не важно особо внутренние они или внешние. Но я так понимаю, это же (замена 345 млрд на 400 ) должна утверждать Рада или не обязательно ? ).
3) А расхождения между планом-фактом возникает из-за того, что планировали например сначала выпустить больше длинных овгз (с погашением где-то в следующем году), но на деле что-то поменяли и выпустили дополнительно чуть больше коротких (3, 6 мес, до 1 года); погасили (или погасят их до конца года) - накрутили счетчик погашень. Поэтому на сейчас уже и выходит чуть бОльшая цифра фактического погашення по году.
ГыГы перевыполнение по погашенням таки было еще две недели назад.
На сегодняшний день постпления от приватизации составляют 0,3 млрд грн, заимствования – 288,5 млрд грн, расходы на погашение и обслуживание – 308,3 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138327
1.Самое первичное не превысить утвержденный дефицит бюджета - 90 млрд. Дефицит бюджета финансируется за счет роста гос.долга на 73 млрд и приватизации на 17 млрд. Если приватизация провалится рост гос.долга Кабмин увеличит, но что-бы НЕ более 90 млрд,это важно !!!
2.Ну формально это как-бы нарушение, но всем пох.
3.Да,это же рынок, никогда не знаешь на какой сорт ОВГЗ будет больше спроса.