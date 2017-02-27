Погашения в табличке другой строкой - уверен, там перевыполнения нет
Что-бы посчитать объем привлений на 1 августа надо считать вручную погашения/привлечения за июль )
zzzzzz, т.е для окончательного понимания, чтоб закрыть вопрос и для общего развития . 1) самое первичное значение для выполнения бюджета имеет значение выполнения именно планового бюджетного показателя сальдо между запозиченнями и погашеннями или "чистые привлечения" ("400000 - финансування за борговими операціями", те почти 74 млрд). ?
2) И если потребуется, то могут выполнять запозичення по результатам года в сумме хоть на 400-500 млрд (вместо изначальных 345 млрд), даже в общем и не важно особо внутренние они или внешние. Но я так понимаю, это же (замена 345 млрд на 400 ) должна утверждать Рада или не обязательно ? ).
3) А расхождения между планом-фактом возникает из-за того, что планировали например сначала выпустить больше длинных овгз (с погашением где-то в следующем году), но на деле что-то поменяли и выпустили дополнительно чуть больше коротких (3, 6 мес, до 1 года); погасили (или погасят их до конца года) - накрутили счетчик погашень. Поэтому на сейчас уже и выходит чуть бОльшая цифра фактического погашення по году.
ГыГы перевыполнение по погашенням таки было еще две недели назад.
На сегодняшний день постпления от приватизации составляют 0,3 млрд грн, заимствования – 288,5 млрд грн, расходы на погашение и обслуживание – 308,3 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138327
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 01 сер, 2019 22:34, всього редагувалось 1 раз.
ГыГы написав:Погашения в табличке другой строкой - уверен, там перевыполнения нет
Что-бы посчитать объем привлений на 1 августа надо считать вручную погашения/привлечения за июль )
zzzzzz, т.е для окончательного понимания, чтоб закрыть вопрос и для общего развития . 1) самое первичное значение для выполнения бюджета имеет значение выполнения именно планового бюджетного показателя сальдо между запозиченнями и погашеннями или "чистые привлечения" ("400000 - финансування за борговими операціями", те почти 74 млрд). ?
2) И если потребуется, то могут выполнять запозичення по результатам года в сумме хоть на 400-500 млрд (вместо изначальных 345 млрд), даже в общем и не важно особо внутренние они или внешние. Но я так понимаю, это же (замена 345 млрд на 400 ) должна утверждать Рада или не обязательно ? ).
3) А расхождения между планом-фактом возникает из-за того, что планировали например сначала выпустить больше длинных овгз (с погашением где-то в следующем году), но на деле что-то поменяли и выпустили дополнительно чуть больше коротких (3, 6 мес, до 1 года); погасили (или погасят их до конца года) - накрутили счетчик погашень. Поэтому на сейчас уже и выходит чуть бОльшая цифра фактического погашення по году.
ГыГы перевыполнение по погашенням таки было еще две недели назад.
На сегодняшний день постпления от приватизации составляют 0,3 млрд грн, заимствования – 288,5 млрд грн, расходы на погашение и обслуживание – 308,3 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138327
1.Самое первичное не превысить утвержденный дефицит бюджета - 90 млрд. Дефицит бюджета финансируется за счет роста гос.долга на 73 млрд и приватизации на 17 млрд. Если приватизация провалится рост гос.долга Кабмин увеличит, но что-бы НЕ более 90 млрд,это важно !!!
2.Ну формально это как-бы нарушение, но всем пох.
3.Да,это же рынок, никогда не знаешь на какой сорт ОВГЗ будет больше спроса.
zzzzzz написав:.............. 1.Самое первичное не превысить утвержденный дефицит бюджета - 90 млрд. Дефицит бюджета финансируется за счет роста гос.долга на 73 млрд и приватизации на 17 млрд. Если приватизация провалится рост гос.долга Кабмин увеличит, но что-бы НЕ более 90 млрд,это важно !!!
1. Возможно не прав, но, насколько понимаю, предусмотренные бюджетом доходы за счёт приватизации, это такие же доходы, как и за счёт, к примеру, налогов. Т.е. сказать что дефицит бюджета "финансируется за счет ... приватизации на 17 млрд." нельзя. С тем же успехом можно говорить, что "дефицит бюджета финансируется за счет налогов". 2. Размер госдолга не менее важен. "На диком Западе" (в США) неоднократно бывали случаи остановки работы правительственных учреждений из-за достижения ограничений по размеру госдолга. И ДС в своих обзорах часто обращал на это внимание.
2.Ну формально это как-бы нарушение, но всем пох.
Это вполне вероятно, но как-то смущает. Интересно, контролирует ли это МВФ. Размер госдолга, думаю, они смотрят достаточно внимательно.
Alex2007, похоже, к сожалению, на форуме сейчас нет людей, знающих ответы на возникшие вопросы.
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