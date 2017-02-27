ЛАД написав:Прямо к курсу валют не относится, разве что к контексту. Но интересно. Если модеры сочтут, что не по теме, согласен на перенос. Сам не знаю в какую ветку.
Вчера, 31 июля 2019 года, на шахтах государственного предприятия «Торецкуголь» в Донецкой области была отключена электроэнергия, а именно — обесточены турбокомпрессоры и клетевые подъемы, что делает невозможным добычу угля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил в четверг представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.
По его словам, электроэнергия в себестоимости на этом предприятии составляет 42% от всех затрат. После реформы тариф на электроэнергию в июле вырос на 32% — с 2,83 грн за кВт-час до 3,73 грн за кВ....
Ночь, тож невтему. Вот на днях 29.07 на Луганской ТЭС(счастье)должен был закончится уголек, собсно он наверное и закончился раз уж три дня уже ГАЗуют. А говорили генерация на газу в четыре раза дороже, а им не хотят предоставить дешевле газ. ШО- Договорились?))))) А что все доллар берут, а евро? Или он к паритету идет?
ГыГы написав:Погашения в табличке другой строкой - уверен, там перевыполнения нет
Что-бы посчитать объем привлений на 1 августа надо считать вручную погашения/привлечения за июль )
zzzzzz, т.е для окончательного понимания, чтоб закрыть вопрос и для общего развития . 1) самое первичное значение для выполнения бюджета имеет значение выполнения именно планового бюджетного показателя сальдо между запозиченнями и погашеннями или "чистые привлечения" ("400000 - финансування за борговими операціями", те почти 74 млрд). ?
2) И если потребуется, то могут выполнять запозичення по результатам года в сумме хоть на 400-500 млрд (вместо изначальных 345 млрд), даже в общем и не важно особо внутренние они или внешние. Но я так понимаю, это же (замена 345 млрд на 400 ) должна утверждать Рада или не обязательно ? ).
3) А расхождения между планом-фактом возникает из-за того, что планировали например сначала выпустить больше длинных овгз (с погашением где-то в следующем году), но на деле что-то поменяли и выпустили дополнительно чуть больше коротких (3, 6 мес, до 1 года); погасили (или погасят их до конца года) - накрутили счетчик погашень. Поэтому на сейчас уже и выходит чуть бОльшая цифра фактического погашення по году.
ГыГы перевыполнение по погашенням таки было еще две недели назад.
На сегодняшний день постпления от приватизации составляют 0,3 млрд грн, заимствования – 288,5 млрд грн, расходы на погашение и обслуживание – 308,3 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138327
1.Самое первичное не превысить утвержденный дефицит бюджета - 90 млрд. Дефицит бюджета финансируется за счет роста гос.долга на 73 млрд и приватизации на 17 млрд. Если приватизация провалится рост гос.долга Кабмин увеличит, но что-бы НЕ более 90 млрд,это важно !!!
2.Ну формально это как-бы нарушение, но всем пох.
3.Да,это же рынок, никогда не знаешь на какой сорт ОВГЗ будет больше спроса.
zzzzzz написав:.............. 1.Самое первичное не превысить утвержденный дефицит бюджета - 90 млрд. Дефицит бюджета финансируется за счет роста гос.долга на 73 млрд и приватизации на 17 млрд. Если приватизация провалится рост гос.долга Кабмин увеличит, но что-бы НЕ более 90 млрд,это важно !!!
1. Возможно не прав, но, насколько понимаю, предусмотренные бюджетом доходы за счёт приватизации, это такие же доходы, как и за счёт, к примеру, налогов. Т.е. сказать что дефицит бюджета "финансируется за счет ... приватизации на 17 млрд." нельзя. С тем же успехом можно говорить, что "дефицит бюджета финансируется за счет налогов". 2. Размер госдолга не менее важен. "На диком Западе" (в США) неоднократно бывали случаи остановки работы правительственных учреждений из-за достижения ограничений по размеру госдолга. И ДС в своих обзорах часто обращал на это внимание.
2.Ну формально это как-бы нарушение, но всем пох.
Это вполне вероятно, но как-то смущает. Интересно, контролирует ли это МВФ. Размер госдолга, думаю, они смотрят достаточно внимательно.
Alex2007, похоже, к сожалению, на форуме сейчас нет людей, знающих ответы на возникшие вопросы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
asti написав:А что там по урожаю, кстати, - идём на рекорд?
Станом на 31 липня 2019 р українські аграрії зібрали 31,9 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур з площі 8,4 млн га або 84% до прогнозу. Зокрема, зібрано:
пшениці – 23,4 млн тонн з площі 5,8 млн га або 85% до прогнозу при врожайності 40,4 ц/га; ячменю – 7,6 млн тонн з площі 2,3 млн га або 87% до прогнозу при врожайності 33,5 ц/га; гороху – 576 тис. тонн з площі 251 тис. га або 96% до прогнозу при врожайності 22,9 ц/га; жита – 175 тис. тонн з площі 64 тис. га або 54% до прогнозу при врожайності 27,4 ц/га; вівса – 108 тис. тонн з площі 41 тис. га або 23% до прогнозу при врожайності 26,2 ц/га. Крім того, озимого ріпаку зібрано 3,0 млн тонн з площі 1,2 млн га або 97% до прогнозу при врожайності 24,5 ц/га.
Станом на 1 серпня з початку 2019/2020 маркетингового року Україна експортувала понад 3,7 млн тонн зернових культур.
Зокрема, пшениці 1,2 млн тонн (у тому числі продовольчої разом з борошном – 1 млн тонн, фуражної – понад 0,2 млн тонн), ячменю – 941 тис. тонн, кукурудзи –1,5 млн тонн.
Показники за місяць свідчать про зростання експорту зернових загалом, а зокрема пшениці та ячменю.
Так, за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 2,3 млн тонн зернових, зокрема, майже 1 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – майже 0,6 млн тонн та фуражної пшениці понад 0,3 млн тонн), ячменю – 0,6 млн тонн, кукурудзи – 0,7 млн тонн).
Жнива-2018: Ранніх зернових вже намолочено майже 31 млн тонн Опубліковано 08 серпня 2018 року, 15:29 Зокрема, вже зібрано: – озимої пшениці – 22,8 млн тонн з 6,1 млн га (95%) при врожайності 37,4 ц/га;– ярої пшениці – 285 тис. тонн з 87 тис. га (44%) при врожайності 32,9 ц/га;– озимого ячменю – 3 млн тонн з 865 тис. га (99%) при врожайності 35,0 ц/га;
Станом на 8 серпня, збирання ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 8,9 млн га (91% до прогнозу) при врожайності 34,3 ц/га, намолочено 30,7 млн тонн зерна нового врожаю.
Зокрема, вже зібрано:
– озимої пшениці – 22,8 млн тонн з 6,1 млн га (95%) при врожайності 37,4 ц/га;
– ярої пшениці – 285 тис. тонн з 87 тис. га (44%) при врожайності 32,9 ц/га;
– озимого ячменю – 3 млн тонн з 865 тис. га (99%) при врожайності 35,0 ц/га;
– ярого ячменю – 3,4 млн тонн з 1,3 млн га (82%) при врожайності 25,5 ц/га;
– гороху – 737 тис. тонн з 406 тис. га (94%) при врожайності 18,1 ц/га;
– жита – 278 тис. тонн з 107 тис. га (72%) при врожайності 26,1 ц/га;
– вівса – 151 тис. тонн з 68 тис. га (34%) до прогнозу при врожайності 22,3 ц/га.
Крім того, намолочено 2,5 млн тонн озимого ріпаку з 965 тис. га (99%) при врожайності 26,2 ц/га та 45 тис. тонн ярого ріпаку з 22 тис. га (34%) при врожайності 20,6 ц/га.
asti написав:А что там по урожаю, кстати, - идём на рекорд?
Станом на 31 липня 2019 р українські аграрії зібрали 31,9 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур з площі 8,4 млн га або 84% до прогнозу. Зокрема, зібрано:
пшениці – 23,4 млн тонн з площі 5,8 млн га або 85% до прогнозу при врожайності 40,4 ц/га; ячменю – 7,6 млн тонн з площі 2,3 млн га або 87% до прогнозу при врожайності 33,5 ц/га; гороху – 576 тис. тонн з площі 251 тис. га або 96% до прогнозу при врожайності 22,9 ц/га; жита – 175 тис. тонн з площі 64 тис. га або 54% до прогнозу при врожайності 27,4 ц/га; вівса – 108 тис. тонн з площі 41 тис. га або 23% до прогнозу при врожайності 26,2 ц/га. Крім того, озимого ріпаку зібрано 3,0 млн тонн з площі 1,2 млн га або 97% до прогнозу при врожайності 24,5 ц/га.
Станом на 1 серпня з початку 2019/2020 маркетингового року Україна експортувала понад 3,7 млн тонн зернових культур.
Зокрема, пшениці 1,2 млн тонн (у тому числі продовольчої разом з борошном – 1 млн тонн, фуражної – понад 0,2 млн тонн), ячменю – 941 тис. тонн, кукурудзи –1,5 млн тонн.
Показники за місяць свідчать про зростання експорту зернових загалом, а зокрема пшениці та ячменю.
Так, за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 2,3 млн тонн зернових, зокрема, майже 1 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – майже 0,6 млн тонн та фуражної пшениці понад 0,3 млн тонн), ячменю – 0,6 млн тонн, кукурудзи – 0,7 млн тонн).
Жнива-2018: Ранніх зернових вже намолочено майже 31 млн тонн Опубліковано 08 серпня 2018 року, 15:29 Зокрема, вже зібрано: – озимої пшениці – 22,8 млн тонн з 6,1 млн га (95%) при врожайності 37,4 ц/га;– ярої пшениці – 285 тис. тонн з 87 тис. га (44%) при врожайності 32,9 ц/га;– озимого ячменю – 3 млн тонн з 865 тис. га (99%) при врожайності 35,0 ц/га;
Станом на 8 серпня, збирання ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 8,9 млн га (91% до прогнозу) при врожайності 34,3 ц/га, намолочено 30,7 млн тонн зерна нового врожаю.
Зокрема, вже зібрано:
– озимої пшениці – 22,8 млн тонн з 6,1 млн га (95%) при врожайності 37,4 ц/га;
– ярої пшениці – 285 тис. тонн з 87 тис. га (44%) при врожайності 32,9 ц/га;
– озимого ячменю – 3 млн тонн з 865 тис. га (99%) при врожайності 35,0 ц/га;
– ярого ячменю – 3,4 млн тонн з 1,3 млн га (82%) при врожайності 25,5 ц/га;
– гороху – 737 тис. тонн з 406 тис. га (94%) при врожайності 18,1 ц/га;
– жита – 278 тис. тонн з 107 тис. га (72%) при врожайності 26,1 ц/га;
– вівса – 151 тис. тонн з 68 тис. га (34%) до прогнозу при врожайності 22,3 ц/га.
Крім того, намолочено 2,5 млн тонн озимого ріпаку з 965 тис. га (99%) при врожайності 26,2 ц/га та 45 тис. тонн ярого ріпаку з 22 тис. га (34%) при врожайності 20,6 ц/га.
За даними Державної служби статистики, у січні-червні 2019 року в Україну було ввезено агропродукції на 2,8 млрд дол. США. Це на 0,2 млрд дол. США (+7,5%) більше, ніж за 6 місяців минулого року, поінформував заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», член-кореспондент НААН Микола Пугачов.
Zebra написав:Почти все резервные валюты потеряли к доллару с начала года. Но гривна вопреки тренду укрепилась. Точно вам говорю - на@
В этом нет ничего удивительного, доллар был сильно переоценен относительно гривны и курс был высоким чисто из-за психологических причин, а не экономических. Теперь все просто возвращается к норме.
опять голословное утверждение нашего местного "гривнепатриота"........ Только ЭОК заменён на слово "норма". А я вот говорю, что гривна переоценена, и что ? Вернулись неделю назад с отпуска на Мадейре, так что могу поделиться ценами в местной сети супермаркета, для любителей индекса биг-мака: - куриное бедро с ножкой - 1,98 - свиное бедро на кости - 1,98 - свиная мякоть на стейки - 3,48 - тунец крупными кусками = 6,48 - лосось стейками - 9,99 - сыры твёрдые - от 4,89 - персики - 0,99 - помидоры - 1,29 - макаронные изделия - 0,43 за 500г пачку, на выбор - оливковое масло - 9,49 за 3л бутылку - подс. масло - 0,99 за 1л бутылку - вино сухое - от 1,39 за бутылку - 5л пакет сухого вина - 4,99 Эти все цены по акциям, но без наличия карты сети, а так бывает и ниже. И акций столько, что можно весь ассортимент собрать только по ним. Для простоты посчитайте 1евро как 30грн. и сравните цены хотя бы с нашим Ашаном. Я думаю, что и по 40 грн./евро там будет не дороже
Zebra написав:Почти все резервные валюты потеряли к доллару с начала года. Но гривна вопреки тренду укрепилась. Точно вам говорю - на@
В этом нет ничего удивительного, доллар был сильно переоценен относительно гривны и курс был высоким чисто из-за психологических причин, а не экономических. Теперь все просто возвращается к норме.
опять голословное утверждение нашего местного "гривнепатриота"........ Только ЭОК заменён на слово "норма". А я вот говорю, что гривна переоценена, и что ? Вернулись неделю назад с отпуска на Мадейре, так что могу поделиться ценами в местной сети супермаркета, для любителей индекса биг-мака: - куриное бедро с ножкой - 1,98 - свиное бедро на кости - 1,98 - свиная мякоть на стейки - 3,48 - тунец крупными кусками = 6,48 - лосось стейками - 9,99 - сыры твёрдые - от 4,89 - персики - 0,99 - помидоры - 1,29 - макаронные изделия - 0,43 за 500г пачку, на выбор - оливковое масло - 9,49 за 3л бутылку - подс. масло - 0,99 за 1л бутылку - вино сухое - от 1,39 за бутылку - 5л пакет сухого вина - 4,99 Эти все цены по акциям, но без наличия карты сети, а так бывает и ниже. И акций столько, что можно весь ассортимент собрать только по ним. Для простоты посчитайте 1евро как 30грн. и сравните цены хотя бы с нашим Ашаном. Я думаю, что и по 40 грн./евро там будет не дороже
Мои утверждения подкреплены фактами и динамикой курса. В то время как все ждали 29+, потому что "так заложили в бюджете", я сразу говорил что это все просто вброс для разогрева оленей, чтобы больше на них заработать. Сравнение цен на продукты абсолютно неуместно и не показывает ничего.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)