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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 16951696169716981699> Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде: Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22 Валютный рынок в контексте ДС 3 5 249 вище 25.65 51% 128 25.55 - 25.6499 10% 24 25.45 - 25.5499 7% 17 25.40 - 25.4499 7% 18 25.35 - 25.3999 4% 9 25.30 - 25.3499 1% 3 25.25 - 25.2999 2% 6 нижче 25.25 18% 44 Всього голосів : 249 Додано: Чет 01 сер, 2019 22:53 Alex2007 написав: zzzzzz написав: ГыГы написав: Погашения в табличке другой строкой - уверен, там перевыполнения нет Погашения в табличке другой строкой - уверен, там перевыполнения нет



Что-бы посчитать объем привлений на 1 августа надо считать вручную погашения/привлечения за июль ) Что-бы посчитать объем привлений на 1 августа надо считать вручную погашения/привлечения за июль )



zzzzzz,

т.е для окончательного понимания, чтоб закрыть вопрос и для общего развития .

1) самое первичное значение для выполнения бюджета имеет значение выполнения именно планового бюджетного показателя сальдо между запозиченнями и погашеннями или "чистые привлечения" ("400000 - финансування за борговими операціями", те почти 74 млрд). ?



2) И если потребуется, то могут выполнять запозичення по результатам года в сумме хоть на 400-500 млрд (вместо изначальных 345 млрд), даже в общем и не важно особо внутренние они или внешние. Но я так понимаю, это же (замена 345 млрд на 400 ) должна утверждать Рада или не обязательно ? ).



3) А расхождения между планом-фактом возникает из-за того, что планировали например сначала выпустить больше длинных овгз (с погашением где-то в следующем году), но на деле что-то поменяли и выпустили дополнительно чуть больше коротких (3, 6 мес, до 1 года); погасили (или погасят их до конца года) - накрутили счетчик погашень. Поэтому на сейчас уже и выходит чуть бОльшая цифра фактического погашення по году.



ГыГы

перевыполнение по погашенням таки было еще две недели назад.

расходы на погашение и обслуживание – 308,3 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138327 На сегодняшний день постпления от приватизации составляют 0,3 млрд грн, заимствования – 288,5 млрд грн,. Источник: т.е для окончательного понимания, чтоб закрыть вопрос и для общего развития1) самое первичное значение для выполнения бюджета имеет значение выполнения именно планового бюджетного показателя сальдо между запозиченнями и погашеннями или "чистые привлечения" ("400000 - финансування за борговими операціями", те почти 74 млрд). ?2) И если потребуется, то могут выполнять запозичення по результатам года в сумме хоть на 400-500 млрд (вместо изначальных 345 млрд), даже в общем и не важно особо внутренние они или внешние. Но я так понимаю, это же (замена 345 млрд на 400 ) должна утверждать Рада или не обязательно ? ).3) А расхождения между планом-фактом возникает из-за того, что планировали например сначала выпустить больше длинных овгз (с погашением где-то в следующем году), но на деле что-то поменяли и выпустили дополнительно чуть больше коротких (3, 6 мес, до 1 года); погасили (или погасят их до конца года) - накрутили счетчик погашень. Поэтому на сейчас уже и выходит чуть бОльшая цифра фактического погашення по году.перевыполнение по погашенням таки было еще две недели назад.



1.Самое первичное не превысить утвержденный дефицит бюджета - 90 млрд.

Дефицит бюджета финансируется за счет роста гос.долга на 73 млрд и приватизации на 17 млрд. Если приватизация провалится рост гос.долга Кабмин увеличит, но что-бы НЕ более 90 млрд,это важно !!!



2.Ну формально это как-бы нарушение, но всем пох.



3.Да,это же рынок, никогда не знаешь на какой сорт ОВГЗ будет больше спроса. 1.Самое первичное не превысить утвержденный дефицит бюджета - 90 млрд.Дефицит бюджета финансируется за счет роста гос.долга на 73 млрд и приватизации на 17 млрд. Если приватизация провалится рост гос.долга Кабмин увеличит, но что-бы НЕ более 90 млрд,это важно !!!2.Ну формально это как-бы нарушение, но всем пох.3.Да,это же рынок, никогда не знаешь на какой сорт ОВГЗ будет больше спроса. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 34423 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3351 раз. Подякували: 7007 раз. Профіль 26 5 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 01:02 zzzzzz написав: ..............

1.Самое первичное не превысить утвержденный дефицит бюджета - 90 млрд.

Дефицит бюджета финансируется за счет роста гос.долга на 73 млрд и приватизации на 17 млрд. Если приватизация провалится рост гос.долга Кабмин увеличит, но что-бы НЕ более 90 млрд,это важно !!! ..............1.Самое первичное не превысить утвержденный дефицит бюджета - 90 млрд.Дефицит бюджета финансируется за счет роста гос.долга на 73 млрд и приватизации на 17 млрд. Если приватизация провалится рост гос.долга Кабмин увеличит, но что-бы НЕ более 90 млрд,это важно !!!

1. Возможно не прав, но, насколько понимаю, предусмотренные бюджетом доходы за счёт приватизации, это такие же доходы, как и за счёт, к примеру, налогов. Т.е. сказать что дефицит бюджета "финансируется за счет ... приватизации на 17 млрд." нельзя. С тем же успехом можно говорить, что "дефицит бюджета финансируется за счет налогов".

2. Размер госдолга не менее важен. "На диком Западе" (в США) неоднократно бывали случаи остановки работы правительственных учреждений из-за достижения ограничений по размеру госдолга. И ДС в своих обзорах часто обращал на это внимание.



2.Ну формально это как-бы нарушение, но всем пох.

Это вполне вероятно, но как-то смущает.

Интересно, контролирует ли это МВФ. Размер госдолга, думаю, они смотрят достаточно внимательно.



Alex2007, похоже, к сожалению, на форуме сейчас нет людей, знающих ответы на возникшие вопросы. 1. Возможно не прав, но, насколько понимаю,бюджетом доходы за счёт приватизации, это такие же доходы, как и за счёт, к примеру, налогов. Т.е. сказать что дефицит бюджета "финансируется за счет ... приватизации на 17 млрд." нельзя. С тем же успехом можно говорить, что "дефицит бюджета финансируется за счет налогов".2. Размер госдолга не менее важен. "На диком Западе" (в США) неоднократно бывали случаи остановки работы правительственных учреждений из-за достижения ограничений по размеру госдолга. И ДС в своих обзорах часто обращал на это внимание.Это вполне вероятно, но как-то смущает.Интересно, контролирует ли это МВФ. Размер госдолга, думаю, они смотрят достаточно внимательно., похоже, к сожалению, на форуме сейчас нет людей, знающих ответы на возникшие вопросы. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13761 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4229 раз. Подякували: 3909 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 03:09 А что там по урожаю, кстати, - идём на рекорд? asti Повідомлень: 825 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:00 asti написав: А что там по урожаю, кстати, - идём на рекорд? А что там по урожаю, кстати, - идём на рекорд?





Станом на 31 липня 2019 р українські аграрії зібрали 31,9 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур з площі 8,4 млн га або 84% до прогнозу. Зокрема, зібрано:



пшениці – 23,4 млн тонн з площі 5,8 млн га або 85% до прогнозу при врожайності 40,4 ц/га;

ячменю – 7,6 млн тонн з площі 2,3 млн га або 87% до прогнозу при врожайності 33,5 ц/га;

гороху – 576 тис. тонн з площі 251 тис. га або 96% до прогнозу при врожайності 22,9 ц/га;

жита – 175 тис. тонн з площі 64 тис. га або 54% до прогнозу при врожайності 27,4 ц/га;

вівса – 108 тис. тонн з площі 41 тис. га або 23% до прогнозу при врожайності 26,2 ц/га.

Крім того, озимого ріпаку зібрано 3,0 млн тонн з площі 1,2 млн га або 97% до прогнозу при врожайності 24,5 ц/га.



Станом на 1 серпня з початку 2019/2020 маркетингового року Україна експортувала понад 3,7 млн тонн зернових культур.



Зокрема, пшениці 1,2 млн тонн (у тому числі продовольчої разом з борошном – 1 млн тонн, фуражної – понад 0,2 млн тонн), ячменю – 941 тис. тонн, кукурудзи –1,5 млн тонн.



Показники за місяць свідчать про зростання експорту зернових загалом, а зокрема пшениці та ячменю.



Так, за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 2,3 млн тонн зернових, зокрема, майже 1 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – майже 0,6 млн тонн та фуражної пшениці понад 0,3 млн тонн), ячменю – 0,6 млн тонн, кукурудзи – 0,7 млн тонн).



Жнива-2018: Ранніх зернових вже намолочено майже 31 млн тонн

Опубліковано 08 серпня 2018 року, 15:29

Зокрема, вже зібрано: – озимої пшениці – 22,8 млн тонн з 6,1 млн га (95%) при врожайності 37,4 ц/га;– ярої пшениці – 285 тис. тонн з 87 тис. га (44%) при врожайності 32,9 ц/га;– озимого ячменю – 3 млн тонн з 865 тис. га (99%) при врожайності 35,0 ц/га;



Станом на 8 серпня, збирання ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 8,9 млн га (91% до прогнозу) при врожайності 34,3 ц/га, намолочено 30,7 млн тонн зерна нового врожаю.



Зокрема, вже зібрано:



– озимої пшениці – 22,8 млн тонн з 6,1 млн га (95%) при врожайності 37,4 ц/га;



– ярої пшениці – 285 тис. тонн з 87 тис. га (44%) при врожайності 32,9 ц/га;



– озимого ячменю – 3 млн тонн з 865 тис. га (99%) при врожайності 35,0 ц/га;



– ярого ячменю – 3,4 млн тонн з 1,3 млн га (82%) при врожайності 25,5 ц/га;



– гороху – 737 тис. тонн з 406 тис. га (94%) при врожайності 18,1 ц/га;



– жита – 278 тис. тонн з 107 тис. га (72%) при врожайності 26,1 ц/га;



– вівса – 151 тис. тонн з 68 тис. га (34%) до прогнозу при врожайності 22,3 ц/га.



Крім того, намолочено 2,5 млн тонн озимого ріпаку з 965 тис. га (99%) при врожайності 26,2 ц/га та 45 тис. тонн ярого ріпаку з 22 тис. га (34%) при врожайності 20,6 ц/га.



Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 34423 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3351 раз. Подякували: 7007 раз. Профіль 26 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:47 Zebra написав: Почти все резервные валюты потеряли к доллару с начала года. Но гривна вопреки тренду укрепилась. Точно вам говорю - на@ Почти все резервные валюты потеряли к доллару с начала года. Но гривна вопреки тренду укрепилась. Точно вам говорю - на@

В этом нет ничего удивительного, доллар был сильно переоценен относительно гривны и курс был высоким чисто из-за психологических причин, а не экономических. Теперь все просто возвращается к норме. В этом нет ничего удивительного, доллар был сильно переоценен относительно гривны и курс был высоким чисто из-за психологических причин, а не экономических. Теперь все просто возвращается к норме. Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с) Alex2006 Повідомлень: 3956 З нами з: 13.06.15 Подякував: 189 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:47 zzzzzz написав: asti написав: А что там по урожаю, кстати, - идём на рекорд? А что там по урожаю, кстати, - идём на рекорд?





Станом на 31 липня 2019 р українські аграрії зібрали 31,9 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур з площі 8,4 млн га або 84% до прогнозу. Зокрема, зібрано:



пшениці – 23,4 млн тонн з площі 5,8 млн га або 85% до прогнозу при врожайності 40,4 ц/га;

ячменю – 7,6 млн тонн з площі 2,3 млн га або 87% до прогнозу при врожайності 33,5 ц/га;

гороху – 576 тис. тонн з площі 251 тис. га або 96% до прогнозу при врожайності 22,9 ц/га;

жита – 175 тис. тонн з площі 64 тис. га або 54% до прогнозу при врожайності 27,4 ц/га;

вівса – 108 тис. тонн з площі 41 тис. га або 23% до прогнозу при врожайності 26,2 ц/га.

Крім того, озимого ріпаку зібрано 3,0 млн тонн з площі 1,2 млн га або 97% до прогнозу при врожайності 24,5 ц/га.



Станом на 1 серпня з початку 2019/2020 маркетингового року Україна експортувала понад 3,7 млн тонн зернових культур.



Зокрема, пшениці 1,2 млн тонн (у тому числі продовольчої разом з борошном – 1 млн тонн, фуражної – понад 0,2 млн тонн), ячменю – 941 тис. тонн, кукурудзи –1,5 млн тонн.



Показники за місяць свідчать про зростання експорту зернових загалом, а зокрема пшениці та ячменю.



Так, за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 2,3 млн тонн зернових, зокрема, майже 1 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – майже 0,6 млн тонн та фуражної пшениці понад 0,3 млн тонн), ячменю – 0,6 млн тонн, кукурудзи – 0,7 млн тонн).



Жнива-2018: Ранніх зернових вже намолочено майже 31 млн тонн

Опубліковано 08 серпня 2018 року, 15:29

Зокрема, вже зібрано: – озимої пшениці – 22,8 млн тонн з 6,1 млн га (95%) при врожайності 37,4 ц/га;– ярої пшениці – 285 тис. тонн з 87 тис. га (44%) при врожайності 32,9 ц/га;– озимого ячменю – 3 млн тонн з 865 тис. га (99%) при врожайності 35,0 ц/га;



Станом на 8 серпня, збирання ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 8,9 млн га (91% до прогнозу) при врожайності 34,3 ц/га, намолочено 30,7 млн тонн зерна нового врожаю.



Зокрема, вже зібрано:



– озимої пшениці – 22,8 млн тонн з 6,1 млн га (95%) при врожайності 37,4 ц/га;



– ярої пшениці – 285 тис. тонн з 87 тис. га (44%) при врожайності 32,9 ц/га;



– озимого ячменю – 3 млн тонн з 865 тис. га (99%) при врожайності 35,0 ц/га;



– ярого ячменю – 3,4 млн тонн з 1,3 млн га (82%) при врожайності 25,5 ц/га;



– гороху – 737 тис. тонн з 406 тис. га (94%) при врожайності 18,1 ц/га;



– жита – 278 тис. тонн з 107 тис. га (72%) при врожайності 26,1 ц/га;



– вівса – 151 тис. тонн з 68 тис. га (34%) до прогнозу при врожайності 22,3 ц/га.



Крім того, намолочено 2,5 млн тонн озимого ріпаку з 965 тис. га (99%) при врожайності 26,2 ц/га та 45 тис. тонн ярого ріпаку з 22 тис. га (34%) при врожайності 20,6 ц/га.





За даними Державної служби статистики, у січні-червні 2019 року в Україну було ввезено агропродукції на 2,8 млрд дол. США. Це на 0,2 млрд дол. США (+7,5%) більше, ніж за 6 місяців минулого року, поінформував заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», член-кореспондент НААН Микола Пугачов. За даними Державної служби статистики, у січні-червні 2019 року в Україну було ввезено агропродукції на 2,8 млрд дол. США. Це на 0,2 млрд дол. США (+7,5%) більше, ніж за 6 місяців минулого року, поінформував заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», член-кореспондент НААН Микола Пугачов. EvgCapp Повідомлень: 56 З нами з: 21.05.19 Подякував: 2 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:09 Alex2006 написав: Zebra написав: Почти все резервные валюты потеряли к доллару с начала года. Но гривна вопреки тренду укрепилась. Точно вам говорю - на@ Почти все резервные валюты потеряли к доллару с начала года. Но гривна вопреки тренду укрепилась. Точно вам говорю - на@

В этом нет ничего удивительного, доллар был сильно переоценен относительно гривны и курс был высоким чисто из-за психологических причин, а не экономических. Теперь все просто возвращается к норме. В этом нет ничего удивительного, доллар был сильно переоценен относительно гривны и курс был высоким чисто из-за психологических причин, а не экономических. Теперь все просто возвращается к норме.



опять голословное утверждение нашего местного "гривнепатриота"........ Только ЭОК заменён на слово "норма".

А я вот говорю, что гривна переоценена, и что ?

Вернулись неделю назад с отпуска на Мадейре, так что могу поделиться ценами в местной сети супермаркета, для любителей индекса биг-мака:

- куриное бедро с ножкой - 1,98

- свиное бедро на кости - 1,98

- свиная мякоть на стейки - 3,48

- тунец крупными кусками = 6,48

- лосось стейками - 9,99

- сыры твёрдые - от 4,89

- персики - 0,99

- помидоры - 1,29

- макаронные изделия - 0,43 за 500г пачку, на выбор

- оливковое масло - 9,49 за 3л бутылку

- подс. масло - 0,99 за 1л бутылку

- вино сухое - от 1,39 за бутылку

- 5л пакет сухого вина - 4,99

Эти все цены по акциям, но без наличия карты сети, а так бывает и ниже. И акций столько, что можно весь ассортимент собрать только по ним.

Для простоты посчитайте 1евро как 30грн. и сравните цены хотя бы с нашим Ашаном. Я думаю, что и по 40 грн./евро там будет не дороже опять голословное утверждение нашего местного "гривнепатриота"........ Только ЭОК заменён на слово "норма".А я вот говорю, что гривна переоценена, и что ?Вернулись неделю назад с отпуска на Мадейре, так что могу поделиться ценами в местной сети супермаркета, для любителей индекса биг-мака:- куриное бедро с ножкой - 1,98- свиное бедро на кости - 1,98- свиная мякоть на стейки - 3,48- тунец крупными кусками = 6,48- лосось стейками - 9,99- сыры твёрдые - от 4,89- персики - 0,99- помидоры - 1,29- макаронные изделия - 0,43 за 500г пачку, на выбор- оливковое масло - 9,49 за 3л бутылку- подс. масло - 0,99 за 1л бутылку- вино сухое - от 1,39 за бутылку- 5л пакет сухого вина - 4,99Эти все цены по акциям, но без наличия карты сети, а так бывает и ниже. И акций столько, что можно весь ассортимент собрать только по ним.Для простоты посчитайте 1евро как 30грн. и сравните цены хотя бы с нашим Ашаном. Я думаю, что и по 40 грн./евро там будет не дороже Vitalych-new Повідомлень: 1163 З нами з: 04.06.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 311 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:16 Vitalych-new написав: Alex2006 написав: Zebra написав: Почти все резервные валюты потеряли к доллару с начала года. Но гривна вопреки тренду укрепилась. Точно вам говорю - на@ Почти все резервные валюты потеряли к доллару с начала года. Но гривна вопреки тренду укрепилась. Точно вам говорю - на@

В этом нет ничего удивительного, доллар был сильно переоценен относительно гривны и курс был высоким чисто из-за психологических причин, а не экономических. Теперь все просто возвращается к норме. В этом нет ничего удивительного, доллар был сильно переоценен относительно гривны и курс был высоким чисто из-за психологических причин, а не экономических. Теперь все просто возвращается к норме.



опять голословное утверждение нашего местного "гривнепатриота"........ Только ЭОК заменён на слово "норма".

А я вот говорю, что гривна переоценена, и что ?

Вернулись неделю назад с отпуска на Мадейре, так что могу поделиться ценами в местной сети супермаркета, для любителей индекса биг-мака:

- куриное бедро с ножкой - 1,98

- свиное бедро на кости - 1,98

- свиная мякоть на стейки - 3,48

- тунец крупными кусками = 6,48

- лосось стейками - 9,99

- сыры твёрдые - от 4,89

- персики - 0,99

- помидоры - 1,29

- макаронные изделия - 0,43 за 500г пачку, на выбор

- оливковое масло - 9,49 за 3л бутылку

- подс. масло - 0,99 за 1л бутылку

- вино сухое - от 1,39 за бутылку

- 5л пакет сухого вина - 4,99

Эти все цены по акциям, но без наличия карты сети, а так бывает и ниже. И акций столько, что можно весь ассортимент собрать только по ним.

Для простоты посчитайте 1евро как 30грн. и сравните цены хотя бы с нашим Ашаном. Я думаю, что и по 40 грн./евро там будет не дороже опять голословное утверждение нашего местного "гривнепатриота"........ Только ЭОК заменён на слово "норма".А я вот говорю, что гривна переоценена, и что ?Вернулись неделю назад с отпуска на Мадейре, так что могу поделиться ценами в местной сети супермаркета, для любителей индекса биг-мака:- куриное бедро с ножкой - 1,98- свиное бедро на кости - 1,98- свиная мякоть на стейки - 3,48- тунец крупными кусками = 6,48- лосось стейками - 9,99- сыры твёрдые - от 4,89- персики - 0,99- помидоры - 1,29- макаронные изделия - 0,43 за 500г пачку, на выбор- оливковое масло - 9,49 за 3л бутылку- подс. масло - 0,99 за 1л бутылку- вино сухое - от 1,39 за бутылку- 5л пакет сухого вина - 4,99Эти все цены по акциям, но без наличия карты сети, а так бывает и ниже. И акций столько, что можно весь ассортимент собрать только по ним.Для простоты посчитайте 1евро как 30грн. и сравните цены хотя бы с нашим Ашаном. Я думаю, что и по 40 грн./евро там будет не дороже

Мои утверждения подкреплены фактами и динамикой курса. В то время как все ждали 29+, потому что "так заложили в бюджете", я сразу говорил что это все просто вброс для разогрева оленей, чтобы больше на них заработать.

Сравнение цен на продукты абсолютно неуместно и не показывает ничего. Мои утверждения подкреплены фактами и динамикой курса. В то время как все ждали 29+, потому что "так заложили в бюджете", я сразу говорил что это все просто вброс для разогрева оленей, чтобы больше на них заработать.Сравнение цен на продукты абсолютно неуместно и не показывает ничего. Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с) Alex2006 Повідомлень: 3956 З нами з: 13.06.15 Подякував: 189 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:24 Alex2006 написав: Сравнение цен на продукты абсолютно неуместно и не показывает ничего. Сравнение цен на продукты абсолютно неуместно и не показывает ничего.

а на топливо, допустим 95 и дизелька а на топливо, допустим 95 и дизелька Адреналин Повідомлень: 68 З нами з: 06.02.14 Подякував: 44 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:30 Alex2006 написав: Мои утверждения подкреплены фактами и динамикой курса. В то время как все ждали 29+, потому что "так заложили в бюджете", я сразу говорил что это все просто вброс для разогрева оленей, чтобы больше на них заработать.

Сравнение цен на продукты абсолютно неуместно и не показывает ничего. Мои утверждения подкреплены фактами и динамикой курса. В то время как все ждали 29+, потому что "так заложили в бюджете", я сразу говорил что это все просто вброс для разогрева оленей, чтобы больше на них заработать.Сравнение цен на продукты абсолютно неуместно и не показывает ничего.



Ну по факту сходили на 25 и что ???

Наши коллеги на этой неделе купили на МБ несколько лямов ниже 24,95, а вчера растаможили одну партию товара по "акционному" курсу НБУ 25,02 (около 1 ляма в эквиваленте на таможню пошло) - мы все довольны

Моё возражение было насчёт того, что это доллар переоценён, а не гривна. По ценам я вижу что у нас многое что дороже чем в Европе, я не буду шокировать публику ценами почём моя семья прибарахлилась там в местной Бершке

Тот факт, что какие-то идиоты платят невменяемые %% по гособлигациям и привлекают горячие деньги, уже даёт намёк на то, что курс оторвался от реалий, от экономики. Если они начнут платить 100 % годовых, то на короткий момент могут скинуть курс аж до 10, но что хорошего это даст ??? Кому жить станет лучше ? Нам цены снизят в магазинах ? Ну по факту сходили на 25 и что ???Наши коллеги на этой неделе купили на МБ несколько лямов ниже 24,95, а вчера растаможили одну партию товара по "акционному" курсу НБУ 25,02 (около 1 ляма в эквиваленте на таможню пошло) - мы все довольныМоё возражение было насчёт того, что это доллар переоценён, а не гривна. По ценам я вижу что у нас многое что дороже чем в Европе, я не буду шокировать публику ценами почём моя семья прибарахлилась там в местной БершкеТот факт, что какие-то идиоты платят невменяемые %% по гособлигациям и привлекают горячие деньги, уже даёт намёк на то, что курс оторвался от реалий, от экономики. Если они начнут платить 100 % годовых, то на короткий момент могут скинуть курс аж до 10, но что хорошего это даст ??? Кому жить станет лучше ? Нам цены снизят в магазинах ? Vitalych-new Повідомлень: 1163 З нами з: 04.06.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 311 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 16951696169716981699> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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