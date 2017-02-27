А почему вы решили, что в Украине это многое должно быть дешевле, чем в Европе?
В Украину проще и дешевле завезти этот товар? Или украинский бизнес работает с меньшей нормой прибыли, чем Европейский?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:49
А почему вы решили, что в Украине это многое должно быть дешевле, чем в Европе?
В Украину проще и дешевле завезти этот товар? Или украинский бизнес работает с меньшей нормой прибыли, чем Европейский?
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:00
І валюта.
З нею і справді проблема.
З одного боку – мої заощадження у валюті ніби-то ростуть (навіть з урахуванням інфляції $ і €), і є спокій в очікування гіпотетичного обвалу гривні.
З іншого – останнім часом, особливо після конвертації більшості гривневих депо, заощадження щомісяця знижуються в гривневому вираженні (з урахуванням інфляції) або якщо рахувати їх у роках (за своїми витратами), як у фільмі "Час". Бо, наприклад, витрати на їжу ростуть швидше аніж "прожитк.мін."
І навіть думка, що нині, мабуть, знову розігрують сценарій літа-осені 2008р., і що все ж роблю ніби-то правильно – якось не надто гріє навіть і себе...
Що вже візьмеш з людини – їй би лиш поскаржитись...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:04
Себестоимость местных товаров "в самой бедной стране Европы"/c/ по определению ниже, чем "в развитых странах западной демократии"/c/, поэтому многое должно быть дешевле. Это хотя и в меньшей степени касается и импортных товаров, где в цепочке доставки потребителю также заложена стоимость труда местного персонала.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 02 сер, 2019 09:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:04
отвечу таким же въедливым вопросом: а Вы за то, чтобы здесь цены были выше европейских при более низких украинских зарплатах ?
Я давал статистику цен для любителей индекса биг-мака вообще-то
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:33
СередньоМісячна
Вітаюсь совсіма.
СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.
Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта
________МБ____чна______на поперед
01.06.17 5200,62 26,091470 -0,306359
01.07.17 5217,92 25,948417 -0,143054
01.08.17 6887,78 25,649848 -0,298568
01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351
01.05.18 7777,54 26,167889 0,0335050
01.06.18 6909,96 26,231751 0,0638620
01.07.18 8766,80 26,439759 0,2080080
01.08.18 10477,68 27,525641 1,085847
01.09.18 9124,88 28,19194438 0,66630
01.10.18 10767,33 28,1254463 -0,066498
01.11.18 11019,70 27,9686934 -0,156753
01.12.18 9907,230 27,7401127 -0,228581
01.01.19 9428,080 27,904013 0,163900
01.02.19 10157,48 27,073843 -0,830170
01.03.19 11570,71 26,868384 -0,205460
01.04.19 11514,44 26,784777 -0,083607
01.05.19 10866,85 26,394721 -0,390056
01.06.19 10230,62 26,465968 0,071247
01.07.19 16480,04 25,641811 -0,824157
СередньоМісячна ВПАЛА по відношенню до попереднього місяця і якось дуже сильно для літнього періоду відпусток. Вона найменьша за останні 3 роки. .
В липні 2017 гривня також падала, а ось в 2018 році росла. Оберти РЕКОРДНІ 16480,04 млн. долярів.
Не можемо вибрати кредитну лінію МБРР, бо не знаємо куди гроші вкладати(тут не дають розкрадати), залишкової ліквидності більше ніж половина загальної бовтається у двотижневих сертифікатах з регулювання ліквідності, а тут ще такий наплив нерезидентів в ОВДП.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:47
С того, что в Украине труд стоит значительно дешевле, смехотворные экологические, социальные и страховые отчисления и т.д. По всем законам экономики в такой стране товары, произведенные внутри страны, должны быть значительно дешевле. Большинство товаров, перечисленных в списке производятся в Украине и по идее должны стоить прилично дешевле. Почему не так - спросите у торгашей на рынке, которые рисуют цену на картошку, помидоры и огурцы исходя из курса доллара
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:49
Не так быстро)
Давайте подумаем, основная масса кричала что дно 25,5-25,6 где и скупилась, отсюда прием не должен превысить данные значения. Только единицы выйдет в безубыток а основная масса будет сидеть в баксе и мечтать о 30ке. И лишь поймавшие дно около 25 имеют шанс продать в + что бы снова перезайти ниже 25.
ИМХО, как то так..!)
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:50
О каком откате речь?
Пока на МБ рост - 25,45/25,50.
Гагарин 25,50/25,65.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:53
p_vovk74
Некорректно сравнивать цены на сельхозпродукцию в Европе и Украине линейно. У них есть широкий круг дотаций, например: "В Польше оказанием помощи аграриям, прежде всего, распределением средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), занимается Агентство реструктуризации и модернизации сельского хозяйства (ARiMR). На непосредственные выплаты аграриям этот орган получил от ЕИБ в 2016 году свыше 14,8 млрд злотых (более 3,4 млрд евро). Градация категорий относительно получения такой помощи достаточно широка: от доплат за каждый гектар управных угодий и озеленение земель – до дистрибуции сельскохозяйственных товаров и помощи молодым фермерам на начало собственного бизнеса."
И этот перечень не исчерпывающий. С импортом, типа Zara - вопрос в объеме продаж, транспортном плече (в Европе оно может быть короче), субсидировании фонда оплаты труда (например, освобождения от подоходного для молодых работников)
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
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