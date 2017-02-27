І валюта. З нею і справді проблема. З одного боку – мої заощадження у валюті ніби-то ростуть (навіть з урахуванням інфляції $ і €), і є спокій в очікування гіпотетичного обвалу гривні. З іншого – останнім часом, особливо після конвертації більшості гривневих депо, заощадження щомісяця знижуються в гривневому вираженні (з урахуванням інфляції) або якщо рахувати їх у роках (за своїми витратами), як у фільмі "Час". Бо, наприклад, витрати на їжу ростуть швидше аніж "прожитк.мін."
І навіть думка, що нині, мабуть, знову розігрують сценарій літа-осені 2008р., і що все ж роблю ніби-то правильно – якось не надто гріє навіть і себе... Що вже візьмеш з людини – їй би лиш поскаржитись...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
СередньоМісячна ВПАЛА по відношенню до попереднього місяця і якось дуже сильно для літнього періоду відпусток. Вона найменьша за останні 3 роки. .
В липні 2017 гривня також падала, а ось в 2018 році росла. Оберти РЕКОРДНІ 16480,04 млн. долярів.
Не можемо вибрати кредитну лінію МБРР, бо не знаємо куди гроші вкладати(тут не дають розкрадати), залишкової ліквидності більше ніж половина загальної бовтається у двотижневих сертифікатах з регулювання ліквідності, а тут ще такий наплив нерезидентів в ОВДП.
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Kvartal-34 написав:альфа на 10 коп подняла курс -не верит в откат
Не так быстро) Давайте подумаем, основная масса кричала что дно 25,5-25,6 где и скупилась, отсюда прием не должен превысить данные значения. Только единицы выйдет в безубыток а основная масса будет сидеть в баксе и мечтать о 30ке. И лишь поймавшие дно около 25 имеют шанс продать в + что бы снова перезайти ниже 25. ИМХО, как то так..!)
Kvartal-34 написав:альфа на 10 коп подняла курс -не верит в откат
Не так быстро) Давайте подумаем, основная масса кричала что дно 25,5-25,6 где и скупилась, отсюда прием не должен превысить данные значения. Только единицы выйдет в безубыток а основная масса будет сидеть в баксе и мечтать о 30ке. И лишь поймавшие дно около 25 имеют шанс продать в + что бы снова перезайти ниже 25. ИМХО, как то так..!)
Alex2006 написав:Сравнение цен на продукты абсолютно неуместно и не показывает ничего.
а на топливо, допустим 95 и дизелька
аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко вважає, що потенціал для зниження цін на пальне залишається у межах однієї-двох гривень.
"Якщо дизель оптом можна купити за 21 гривню, то на заправках він – по 28. Я не пам'ятаю, щоб так довго трималася така націнка. П'ять гривень – це стеля, а зазвичай, у середньому – три-чотири гривні. Коли роздріб не реагує на провал в опті, то це дуже дивно", – підсумував він.
Загальна ліквідність 48 178,54 + 10 866 - 86,1 = 58 958,44(60 866,52 −1 908,08(− 9 076,66)) млн. гривень.
Сьогодні загальна ліквідність знову впалала. Сушать усі!!!
Навіть НБУ підсушив продавши долярів на -426,72 млн. гривень (десь -17 млн. долярів)(продавав вперше з 26.06.2019), автономні чинники також забрали -1 481,35 млн. гривень. Знову забрало Казначейство -1 918,54 млн. гривень. Одна тільки готівка додала на коррахунках 443,41 млн. грн., таки вийнята з оббігу!
Загальна ліквідність впала. ЇЇ вже меньше 60 млрд. гривень! Зменшують готівку другий тиждень поспіль. Нема на чому рости доляру. Стримують зростання доляра всі, і, здається, вже шкодячи економіці.
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 02 сер, 2019 10:47, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.