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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1696169716981699>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 249
вище 25.65
51%
128
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
44
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:00

І валюта.
З нею і справді проблема.
З одного боку – мої заощадження у валюті ніби-то ростуть (навіть з урахуванням інфляції $ і €), і є спокій в очікування гіпотетичного обвалу гривні.
З іншого – останнім часом, особливо після конвертації більшості гривневих депо, заощадження щомісяця знижуються в гривневому вираженні (з урахуванням інфляції) або якщо рахувати їх у роках (за своїми витратами), як у фільмі "Час". Бо, наприклад, витрати на їжу ростуть швидше аніж "прожитк.мін."

І навіть думка, що нині, мабуть, знову розігрують сценарій літа-осені 2008р., і що все ж роблю ніби-то правильно – якось не надто гріє навіть і себе...
Що вже візьмеш з людини – їй би лиш поскаржитись... :)
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:33

СередньоМісячна


Вітаюсь совсіма.

СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.

Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта
________МБ____чна______на поперед
01.06.17 5200,62 26,091470 -0,306359
01.07.17 5217,92 25,948417 -0,143054
01.08.17 6887,78 25,649848 -0,298568
01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351
01.05.18 7777,54 26,167889 0,0335050
01.06.18 6909,96 26,231751 0,0638620
01.07.18 8766,80 26,439759 0,2080080
01.08.18 10477,68 27,525641 1,085847
01.09.18 9124,88 28,19194438 0,66630
01.10.18 10767,33 28,1254463 -0,066498
01.11.18 11019,70 27,9686934 -0,156753
01.12.18 9907,230 27,7401127 -0,228581
01.01.19 9428,080 27,904013 0,163900
01.02.19 10157,48 27,073843 -0,830170
01.03.19 11570,71 26,868384 -0,205460
01.04.19 11514,44 26,784777 -0,083607
01.05.19 10866,85 26,394721 -0,390056
01.06.19 10230,62 26,465968 0,071247
01.07.19 16480,04 25,641811 -0,824157


СередньоМісячна ВПАЛА по відношенню до попереднього місяця і якось дуже сильно для літнього періоду відпусток. Вона найменьша за останні 3 роки. :!:.

В липні 2017 гривня також падала, а ось в 2018 році росла. Оберти РЕКОРДНІ 16480,04 млн. долярів.

Не можемо вибрати кредитну лінію МБРР, бо не знаємо куди гроші вкладати(тут не дають розкрадати), залишкової ліквидності більше ніж половина загальної бовтається у двотижневих сертифікатах з регулювання ліквідності, а тут ще такий наплив нерезидентів в ОВДП. :shock: :evil:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:42

альфа на 10 коп подняла курс -не верит в откат
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:49

  Kvartal-34 написав:альфа на 10 коп подняла курс -не верит в откат

Не так быстро)
Давайте подумаем, основная масса кричала что дно 25,5-25,6 где и скупилась, отсюда прием не должен превысить данные значения. Только единицы выйдет в безубыток а основная масса будет сидеть в баксе и мечтать о 30ке. И лишь поймавшие дно около 25 имеют шанс продать в + что бы снова перезайти ниже 25.
ИМХО, как то так..!)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:50

  Kvartal-34 написав:альфа на 10 коп подняла курс -не верит в откат

О каком откате речь?
Пока на МБ рост - 25,45/25,50.
Гагарин 25,50/25,65.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:54

После решения ФРС, и новых пошлин Трампа на китайский импорт - доллар укрепился ко всем валютам, и нефть упала.

У соседей рубль тоже упал. Плюс новые санкции за Солсбери, и скорее всего ещё и за СП2.

Так с чего вдруг гривне быть крепкой? Все побегут в неё, как в тихую гавань? :)
Я шарю
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:57

  Investor_33 написав:
  Kvartal-34 написав:альфа на 10 коп подняла курс -не верит в откат

Не так быстро)
Давайте подумаем, основная масса кричала что дно 25,5-25,6 где и скупилась, отсюда прием не должен превысить данные значения. Только единицы выйдет в безубыток а основная масса будет сидеть в баксе и мечтать о 30ке. И лишь поймавшие дно около 25 имеют шанс продать в + что бы снова перезайти ниже 25.
ИМХО, как то так..!)
а я думал что основную массу высадили еще выше
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:10

  Адреналин написав:
  Alex2006 написав:Сравнение цен на продукты абсолютно неуместно и не показывает ничего.

а на топливо, допустим 95 и дизелька


аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко вважає, що потенціал для зниження цін на пальне залишається у межах однієї-двох гривень.

"Якщо дизель оптом можна купити за 21 гривню, то на заправках він – по 28. Я не пам'ятаю, щоб так довго трималася така націнка. П'ять гривень – це стеля, а зазвичай, у середньому – три-чотири гривні. Коли роздріб не реагує на провал в опті, то це дуже дивно", – підсумував він.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:11

Загальна ліквідність


Вітаюсь совсіма.

Коррахунки - 48 178,54(45 937,82 + 2 240,72(− 7 463,95)) млн.
Овернайти дебет 15% - 10 866 (15 015 − 4 149(− 1 617)) млн.
Овернайти кредит 19% - 86,1(86,3 − 0,2(− 4,3)) млн.

Загальна ліквідність 48 178,54 + 10 866 - 86,1 = 58 958,44(60 866,52 −1 908,08(− 9 076,66)) млн. гривень.

Сьогодні загальна ліквідність знову впалала. Сушать усі!!!

Навіть НБУ підсушив продавши долярів на -426,72 млн. гривень (десь -17 млн. долярів)(продавав вперше з 26.06.2019), автономні чинники також забрали -1 481,35 млн. гривень. Знову забрало Казначейство -1 918,54 млн. гривень. Одна тільки готівка додала на коррахунках 443,41 млн. грн., таки вийнята з оббігу!

Загальна ліквідність впала. ЇЇ вже меньше 60 млрд. гривень! Зменшують готівку другий тиждень поспіль. Нема на чому рости доляру. Стримують зростання доляра всі, і, здається, вже шкодячи економіці.

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

PS
Числа звідси -
https://bank.gov.ua/files/Arhiv_liquidity_ukr.xlsx
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 02 сер, 2019 10:47, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бачу ніхто не викладав, викладу. Ну це вже краще ніж обмежити зовсім, одним словом в вівторок подивимось...
https://ubr.ua/finances/macroeconomics- ... ra-3885256
twin
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