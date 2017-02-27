RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1696169716981699

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 249
вище 25.65
51%
128
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
44
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:03

Вчера нерезы купили еще на 1 млрд грн ОВГЗ.
Итого на сегодня портфель нерезов 87,3 млрд.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34424
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3351 раз.
Подякували: 7008 раз.
 
Профіль
26
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:09

  Вкладчик1234 написав:После решения ФРС, и новых пошлин Трампа на китайский импорт - доллар укрепился ко всем валютам, и нефть упала.

У соседей рубль тоже упал. Плюс новые санкции за Солсбери, и скорее всего ещё и за СП2.

Так с чего вдруг гривне быть крепкой? Все побегут в неё, как в тихую гавань? :)

Если выпустить ОВГЗ с 30% доходностью, гривна на некоторое время может укрепиться до 22-23 за доллар, а при 50% доходности вполне протестировать отметку в 20 за доллар. При 100% доходности, начнет срывать крышу и завалят Украину долларами.

При 1000% доходности, уже на пике всеобщего маразма, гривна войдет в паритет с долларом, будет обьявлена новая резервная валюта, перед страной откроются новые возможности, будут привлечены все деньги мира.

Тем, кто реинвестирует проценты, доходность множить на 2.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7051
З нами з: 21.09.12
Подякував: 571 раз.
Подякували: 1026 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:20

  Zebra написав:
  Вкладчик1234 написав:После решения ФРС, и новых пошлин Трампа на китайский импорт - доллар укрепился ко всем валютам, и нефть упала.

У соседей рубль тоже упал. Плюс новые санкции за Солсбери, и скорее всего ещё и за СП2.

Так с чего вдруг гривне быть крепкой? Все побегут в неё, как в тихую гавань? :)

Если выпустить ОВГЗ с 30% доходностью, гривна на некоторое время может укрепиться до 22-23 за доллар, а при 50% доходности вполне протестировать отметку в 20 за доллар. При 100% доходности, начнет срывать крышу и завалят Украину долларами.

При 1000% доходности, уже на пике всеобщего маразма, гривна войдет в паритет с долларом, будет обьявлена новая резервная валюта, перед страной откроются новые возможности, будут привлечены все деньги мира.

Тем, кто реинвестирует проценты, доходность множить на 2.

так чего же мы ждем ? :D
lwa
 
Повідомлень: 1114
З нами з: 01.06.13
Подякував: 54 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1696169716981699
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Zebra і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1, 2, 3
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
26 963
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2019 10:42
hamster bear
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6673 1440046
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2019 08:24
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1541, 1542, 1543
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15420 1831081
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 сер, 2019 23:42
airmax78

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74121)
02.08.2019 12:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.