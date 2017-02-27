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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:03
Вчера нерезы купили еще на 1 млрд грн ОВГЗ.
Итого на сегодня портфель нерезов 87,3 млрд.грн.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:09
Вкладчик1234 написав:
После решения ФРС, и новых пошлин Трампа на китайский импорт - доллар укрепился ко всем валютам, и нефть упала.
У соседей рубль тоже упал. Плюс новые санкции за Солсбери, и скорее всего ещё и за СП2.
Так с чего вдруг гривне быть крепкой? Все побегут в неё, как в тихую гавань?
Если выпустить ОВГЗ с 30% доходностью, гривна на некоторое время может укрепиться до 22-23 за доллар, а при 50% доходности вполне протестировать отметку в 20 за доллар. При 100% доходности, начнет срывать крышу и завалят Украину долларами.
При 1000% доходности, уже на пике всеобщего маразма, гривна войдет в паритет с долларом, будет обьявлена новая резервная валюта, перед страной откроются новые возможности, будут привлечены все деньги мира.
Тем, кто реинвестирует проценты, доходность множить на 2.
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Zebra
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:20
Zebra написав: Вкладчик1234 написав:
После решения ФРС, и новых пошлин Трампа на китайский импорт - доллар укрепился ко всем валютам, и нефть упала.
У соседей рубль тоже упал. Плюс новые санкции за Солсбери, и скорее всего ещё и за СП2.
Так с чего вдруг гривне быть крепкой? Все побегут в неё, как в тихую гавань?
Если выпустить ОВГЗ с 30% доходностью, гривна на некоторое время может укрепиться до 22-23 за доллар, а при 50% доходности вполне протестировать отметку в 20 за доллар. При 100% доходности, начнет срывать крышу и завалят Украину долларами.
При 1000% доходности, уже на пике всеобщего маразма, гривна войдет в паритет с долларом, будет обьявлена новая резервная валюта, перед страной откроются новые возможности, будут привлечены все деньги мира.
Тем, кто реинвестирует проценты, доходность множить на 2.
так чего же мы ждем ?
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lwa
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