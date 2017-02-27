Вкладчик1234 написав:После решения ФРС, и новых пошлин Трампа на китайский импорт - доллар укрепился ко всем валютам, и нефть упала.
У соседей рубль тоже упал. Плюс новые санкции за Солсбери, и скорее всего ещё и за СП2.
Так с чего вдруг гривне быть крепкой? Все побегут в неё, как в тихую гавань?
Если выпустить ОВГЗ с 30% доходностью, гривна на некоторое время может укрепиться до 22-23 за доллар, а при 50% доходности вполне протестировать отметку в 20 за доллар. При 100% доходности, начнет срывать крышу и завалят Украину долларами.
При 1000% доходности, уже на пике всеобщего маразма, гривна войдет в паритет с долларом, будет обьявлена новая резервная валюта, перед страной откроются новые возможности, будут привлечены все деньги мира.
Тем, кто реинвестирует проценты, доходность множить на 2.
Вкладчик1234 написав:После решения ФРС, и новых пошлин Трампа на китайский импорт - доллар укрепился ко всем валютам, и нефть упала.
У соседей рубль тоже упал. Плюс новые санкции за Солсбери, и скорее всего ещё и за СП2.
Так с чего вдруг гривне быть крепкой? Все побегут в неё, как в тихую гавань?
Если выпустить ОВГЗ с 30% доходностью, гривна на некоторое время может укрепиться до 22-23 за доллар, а при 50% доходности вполне протестировать отметку в 20 за доллар. При 100% доходности, начнет срывать крышу и завалят Украину долларами.
При 1000% доходности, уже на пике всеобщего маразма, гривна войдет в паритет с долларом, будет обьявлена новая резервная валюта, перед страной откроются новые возможности, будут привлечены все деньги мира.
Тем, кто реинвестирует проценты, доходность множить на 2.
Вкладчик1234 написав:После решения ФРС, и новых пошлин Трампа на китайский импорт - доллар укрепился ко всем валютам, и нефть упала.
У соседей рубль тоже упал. Плюс новые санкции за Солсбери, и скорее всего ещё и за СП2.
Так с чего вдруг гривне быть крепкой? Все побегут в неё, как в тихую гавань?
Если выпустить ОВГЗ с 30% доходностью, гривна на некоторое время может укрепиться до 22-23 за доллар, а при 50% доходности вполне протестировать отметку в 20 за доллар. При 100% доходности, начнет срывать крышу и завалят Украину долларами.
При 1000% доходности, уже на пике всеобщего маразма, гривна войдет в паритет с долларом, будет обьявлена новая резервная валюта, перед страной откроются новые возможности, будут привлечены все деньги мира.
Тем, кто реинвестирует проценты, доходность множить на 2.
Нерези зацікавлені вкладатись впритул до ставки 10%!
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 02.08.2019 2552,5758 Доллар прибавил 17.5 копеек. Скромнее, чем накануне. Открылись на пару копеек выше вчерашнего закрытия. Первые полчаса присматривались, очень осторожно повышая котировки. Потом за следующие полчаса выросли на 10 копеек и сбалансировались. Именно в этом балансе начались активные торги. Рынок, похоже, настолько ждал разворота, что операция НБУ оказалась более эффективной, чем прошлые. Развернув в среду рынок выкупом рекордной суммы, вчера он уже вынужден был гасить панику мелкими продажами. Отложенный за длительный период падения спрос оказался существенным, его еще и на сегодня хватило, но размах уже не тот.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 31.07.2019 Усього, млн дол. США 574.1 Около 190 млн из них купил НБУ. Спрос все еще хороший, на привычном для пары последних недель уровне.
Сокращение привлечений пытаются объяснить чем угодно, только не потребностями и приближением к максимально допустимым объемам. Журналистам веселее искать интриги и скандалы. За информацию об объеме грядущего размещения спасибо, а все вокруг лучше не читать.
Zebra написав:Если выпустить ОВГЗ с 30% доходностью, гривна на некоторое время может укрепиться до 22-23 за доллар, а при 50% доходности вполне протестировать отметку в 20 за доллар. При 100% доходности, начнет срывать крышу и завалят Украину долларами.
При 1000% доходности, уже на пике всеобщего маразма, гривна войдет в паритет с долларом, будет обьявлена новая резервная валюта, перед страной откроются новые возможности, будут привлечены все деньги мира.
Тем, кто реинвестирует проценты, доходность множить на 2.
так чего же мы ждем ?
Столица переезжает в Васюки
AOT: Каков шанс, что сегодня курс НБУ перевалит за 25,56?.. Или в пн?..
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в П'ят 02 сер, 2019 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Сокращение привлечений пытаются объяснить чем угодно, только не потребностями и приближением к максимально допустимым объемам. Журналистам веселее искать интриги и скандалы. За информацию об объеме грядущего размещения спасибо, а все вокруг лучше не читать.
Чиновники обнародовали анонс по грядущему аукциону во вторник: выставят на торги всего 3 выпуска гривневых ОВГЗ на общую сумму не более 3 млрд грн. По 0,5 млрд предложат бумаг сроком на 70 и 336 дней. А по 3-летним облигациям установили лимит 2 млрд грн. Это очень мало. Для сравнения: на прошлом аукционе правительство продало своих бумаг на общую сумму 17,2 млрд грн.
Знаете, обидно, я сам все считаю, каждому разжовываю что и почему и объясняю что привлекать будут столько сколько и погашать, а потом кто-то кидает ссылки на другие сайты, где пишут все то же самое.
Это не лично к Вам претензия,это вообще.
7 августа погашение 5,9 млрд.грн. Похоже Минфин понял что перестарался,теперь решил сократить вложения.
Zebra написав:Почти все резервные валюты потеряли к доллару с начала года. Но гривна вопреки тренду укрепилась. Точно вам говорю - на@
резервна валюта не значить крепка, від Трампа звинувачення про штучну девальвацію в окремих країнах недаремні, ... не все однозначно, наприклад, швейцарський франк, канадський долар пристойно виглядають на фоні американця ... +якщо говорити про резерви, то не варто забувати про бичу тенденцію золота
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в П'ят 02 сер, 2019 11:55, всього редагувалось 2 разів.