Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:28

twin написав: Бачу ніхто не викладав, викладу. Ну це вже краще ніж обмежити зовсім, одним словом в вівторок подивимось...

https://ubr.ua/finances/macroeconomics- ... ra-3885256 Бачу ніхто не викладав, викладу. Ну це вже краще ніж обмежити зовсім, одним словом в вівторок подивимось...

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0002.08.2019Доллар прибавил 17.5 копеек. Скромнее, чем накануне.Открылись на пару копеек выше вчерашнего закрытия. Первые полчаса присматривались, очень осторожно повышая котировки. Потом за следующие полчаса выросли на 10 копеек и сбалансировались. Именно в этом балансе начались активные торги.Рынок, похоже, настолько ждал разворота, что операция НБУ оказалась более эффективной, чем прошлые. Развернув в среду рынок выкупом рекордной суммы, вчера он уже вынужден был гасить панику мелкими продажами. Отложенный за длительный период падения спрос оказался существенным, его еще и на сегодня хватило, но размах уже не тот.Продаж валюти на міжбанківському ринку31.07.2019Усього, млн дол. США 574.1Около 190 млн из них купил НБУ. Спрос все еще хороший, на привычном для пары последних недель уровне.Сокращение привлечений пытаются объяснить чем угодно, только не потребностями и приближением к максимально допустимым объемам. Журналистам веселее искать интриги и скандалы.За информацию об объеме грядущего размещения спасибо, а все вокруг лучше не читать.