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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:01
7 августа будет погашение гривневых ОВГЗ на 5,9 млрд.
А привлекать будут лимитированно, всего 3 млрд. Будет борьба, пока ставки не упадут. Весь вопрос до какого уровня.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:01
Zebra написав: Вкладчик1234 написав:
После решения ФРС, и новых пошлин Трампа на китайский импорт - доллар укрепился ко всем валютам, и нефть упала.
У соседей рубль тоже упал. Плюс новые санкции за Солсбери, и скорее всего ещё и за СП2.
Так с чего вдруг гривне быть крепкой? Все побегут в неё, как в тихую гавань?
Если выпустить ОВГЗ с 30% доходностью, гривна на некоторое время может укрепиться до 22-23 за доллар, а при 50% доходности вполне протестировать отметку в 20 за доллар. При 100% доходности, начнет срывать крышу и завалят Украину долларами.
При 1000% доходности, уже на пике всеобщего маразма, гривна войдет в паритет с долларом, будет обьявлена новая резервная валюта, перед страной откроются новые возможности, будут привлечены все деньги мира.
Тем, кто реинвестирует проценты, доходность множить на 2.
Гривна - это новый биткоин, вся экономика США будет влита в Украину.
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jerua
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:02
zzzzzz написав:
Знаете, обидно, я сам все считаю, каждому разжовываю что и почему и объясняю что привлекать будут столько сколько и погашать, а потом кто-то кидает ссылки на другие сайты, где пишут все то же самое.
Так ведь не то же самое там пишут.
Вы провели расчеты и показали, что массовое размещение близко к завершению.
В статье же сворачивание размещения объясняется взаимоотношениями между властными структурами, желанием повлиять на курс гривны, чем угодно, только не собственно стратегией привлечения. Новости на два слова, а дальше обычная журналажа.
zzzzzz написав:
Это не лично к Вам претензия,это вообще.
А ко мне то за что? Я на Вашей стороне.
А с тем, что статья воспринимается легче, чем наши рассуждения в свободном общении, придется смириться. Народу нужны авторитеты и законченные формы. Это психология от которой никуда не деться. Бессмысленно обижаться на природу
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Сибарит
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:05
Сибарит
А еще не приятно что ЮБР, тупо врет , и не показал истинную причину сокращения привлечения.
Да некоторым журналистам кажется что лучше сделать хайп и написать что причина в межведомственном конфликте.
За два дня ОВГЗ по номиналу подорожали на 2,5-3%
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:08
zzzzzz написав:
Вчера нерезы купили еще на 1 млрд грн ОВГЗ.
Итого на сегодня портфель нерезов 87,3 млрд.грн.
И это за полгода я так понимаю привлекли 80+ млрд грн от нерезидентов.
$3 млрд под 17-18% годовых при условии стабильного курса.
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Zebra
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:13
Zebra написав: zzzzzz написав:
Вчера нерезы купили еще на 1 млрд грн ОВГЗ.
Итого на сегодня портфель нерезов 87,3 млрд.грн.
И это за полгода я так понимаю привлекли 80+ млрд грн от нерезидентов.
$3 млрд под 17-18% годовых при условии стабильного курса.
Ну типа да. Рост пошел с 16 января. На 16 января было 6,5 млрд у нерезов.
гривны на 6 млрд , и на 0.5 млрд в валюте.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:49
Buxx написав:
валютні ОВДП прибрали із графіку випусків на 3 квартал.
а я тільки зібрався свій депозит в ОВДП перекласти.
а гривневые порезали! Все, эпоха первичных покупок для простых смертных канула в лету - теперь только через посредников на вторичке. А это уже не так интересно...
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asti
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