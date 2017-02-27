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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1698169917001701>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 249
вище 25.65
51%
128
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
44
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:01

7 августа будет погашение гривневых ОВГЗ на 5,9 млрд.

А привлекать будут лимитированно, всего 3 млрд. Будет борьба, пока ставки не упадут. Весь вопрос до какого уровня.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:01

  Zebra написав:
  Вкладчик1234 написав:После решения ФРС, и новых пошлин Трампа на китайский импорт - доллар укрепился ко всем валютам, и нефть упала.

У соседей рубль тоже упал. Плюс новые санкции за Солсбери, и скорее всего ещё и за СП2.

Так с чего вдруг гривне быть крепкой? Все побегут в неё, как в тихую гавань? :)

Если выпустить ОВГЗ с 30% доходностью, гривна на некоторое время может укрепиться до 22-23 за доллар, а при 50% доходности вполне протестировать отметку в 20 за доллар. При 100% доходности, начнет срывать крышу и завалят Украину долларами.

При 1000% доходности, уже на пике всеобщего маразма, гривна войдет в паритет с долларом, будет обьявлена новая резервная валюта, перед страной откроются новые возможности, будут привлечены все деньги мира.

Тем, кто реинвестирует проценты, доходность множить на 2.



Гривна - это новый биткоин, вся экономика США будет влита в Украину.
jerua
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Знаете, обидно, я сам все считаю, каждому разжовываю что и почему и объясняю что привлекать будут столько сколько и погашать, а потом кто-то кидает ссылки на другие сайты, где пишут все то же самое.

Так ведь не то же самое там пишут.
Вы провели расчеты и показали, что массовое размещение близко к завершению.
В статье же сворачивание размещения объясняется взаимоотношениями между властными структурами, желанием повлиять на курс гривны, чем угодно, только не собственно стратегией привлечения. Новости на два слова, а дальше обычная журналажа.

  zzzzzz написав:Это не лично к Вам претензия,это вообще.

А ко мне то за что? Я на Вашей стороне.

А с тем, что статья воспринимается легче, чем наши рассуждения в свободном общении, придется смириться. Народу нужны авторитеты и законченные формы. Это психология от которой никуда не деться. Бессмысленно обижаться на природу :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:05

Сибарит

А еще не приятно что ЮБР, тупо врет , и не показал истинную причину сокращения привлечения.
Да некоторым журналистам кажется что лучше сделать хайп и написать что причина в межведомственном конфликте.

За два дня ОВГЗ по номиналу подорожали на 2,5-3%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:08

  zzzzzz написав:Вчера нерезы купили еще на 1 млрд грн ОВГЗ.
Итого на сегодня портфель нерезов 87,3 млрд.грн.

И это за полгода я так понимаю привлекли 80+ млрд грн от нерезидентов.
$3 млрд под 17-18% годовых при условии стабильного курса.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:13

  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Вчера нерезы купили еще на 1 млрд грн ОВГЗ.
Итого на сегодня портфель нерезов 87,3 млрд.грн.

И это за полгода я так понимаю привлекли 80+ млрд грн от нерезидентов.
$3 млрд под 17-18% годовых при условии стабильного курса.


Ну типа да. Рост пошел с 16 января. На 16 января было 6,5 млрд у нерезов.
гривны на 6 млрд , и на 0.5 млрд в валюте.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:49

  Buxx написав:валютні ОВДП прибрали із графіку випусків на 3 квартал.
а я тільки зібрався свій депозит в ОВДП перекласти.
а гривневые порезали! Все, эпоха первичных покупок для простых смертных канула в лету - теперь только через посредников на вторичке. А это уже не так интересно...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:21

Если ставки резко снизят при условии отсутсвия нерезов свободная гривна пойдет в валюту.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:22

  asti написав:
  Buxx написав:валютні ОВДП прибрали із графіку випусків на 3 квартал.
а я тільки зібрався свій депозит в ОВДП перекласти.
а гривневые порезали! Все, эпоха первичных покупок для простых смертных канула в лету - теперь только через посредников на вторичке. А это уже не так интересно...


А вы что никогда на вторичке не покупали?

Например что вы делали с купонами? Я докупал на вторичке.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:06

  Zebra написав:
Если выпустить ОВГЗ с 30% доходностью, гривна на некоторое время может укрепиться до 22-23 за доллар, а при 50% доходности вполне протестировать отметку в 20 за доллар. При 100% доходности, начнет срывать крышу и завалят Украину долларами.

При 1000% доходности, уже на пике всеобщего маразма, гривна войдет в паритет с долларом, будет обьявлена новая резервная валюта, перед страной откроются новые возможности, будут привлечены все деньги мира.

Тем, кто реинвестирует проценты, доходность множить на 2.


Ну и чего тогда Венесуєлу и Зимбабве не заваливают долларами?
lrs7719
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