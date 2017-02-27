Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:02

zzzzzz написав: Знаете, обидно, я сам все считаю, каждому разжовываю что и почему и объясняю что привлекать будут столько сколько и погашать, а потом кто-то кидает ссылки на другие сайты, где пишут все то же самое. Знаете, обидно, я сам все считаю, каждому разжовываю что и почему и объясняю что привлекать будут столько сколько и погашать, а потом кто-то кидает ссылки на другие сайты, где пишут все то же самое.

zzzzzz написав: Это не лично к Вам претензия,это вообще. Это не лично к Вам претензия,это вообще.

Так ведь не то же самое там пишут.Вы провели расчеты и показали, что массовое размещение близко к завершению.В статье же сворачивание размещения объясняется взаимоотношениями между властными структурами, желанием повлиять на курс гривны, чем угодно, только не собственно стратегией привлечения. Новости на два слова, а дальше обычная журналажа.А ко мне то за что? Я на Вашей стороне.А с тем, что статья воспринимается легче, чем наши рассуждения в свободном общении, придется смириться. Народу нужны авторитеты и законченные формы. Это психология от которой никуда не деться. Бессмысленно обижаться на природу