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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1698169917001701

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 249
вище 25.65
51%
128
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
44
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Во всей этой истории с заходом нерезов в наши бумаги, меня смущает то, что по признаниям самого Минфина деньги идут тупо на покрытие кассовых разрывов и выплат пеннсий, зарплат и т.д. В тоже время, даже с умеренным экономическим ростом доходы бюджета отстают от запланированных, что приводит к урезанию расходов. Статьи капитальных расходов идут под нож всегда в первую очередь. Мы живем не по доходам, а долги идут не финансирование базы будущего роста, а в проедание. Уже вижу отсылки на пример хронических долгов США, Японии и вообще всего развитого мира, но это не наша история.

Вывод. Если амбициозная, как для наших размеров, не будут подкрепляться ростом доходов и капиталовложений (лучше отличных от постройки недвиги), созданием рабочих мест и притоком прямых иностранных инвестиций, в перспективе нерезы как пришли за гривной, так и уйдут с долларами. А нам с этим всем жить )
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hamster bear
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:13

  zzzzzz написав:А вы что никогда на вторичке не покупали? Например что вы делали с купонами? Я докупал на вторичке.

Через того же дилера?

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:24

  zzzzzz написав:
  asti написав:
  Buxx написав:валютні ОВДП прибрали із графіку випусків на 3 квартал.
а я тільки зібрався свій депозит в ОВДП перекласти.
а гривневые порезали! Все, эпоха первичных покупок для простых смертных канула в лету - теперь только через посредников на вторичке. А это уже не так интересно...
А вы что никогда на вторичке не покупали?
Например что вы делали с купонами? Я докупал на вторичке.
на вторичке ни разу - там дороже, меня и первичка устраивала. Купон буду 14 числа первый раз получать//)) Да и потом сейчас курс не ахти, а гривны у меня уже нету//))
asti
 
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