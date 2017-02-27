Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:48

hamster bear написав: деньги идут тупо на покрытие кассовых разрывов и выплат пеннсий, зарплат и т.д. В тоже время, даже с умеренным экономическим ростом доходы бюджета отстают от запланированных, что приводит к урезанию расходов. А нам с этим всем жить ) деньги идут тупо на покрытие кассовых разрывов и выплат пеннсий, зарплат и т.д. В тоже время, даже с умеренным экономическим ростом доходы бюджета отстают от запланированных, что приводит к урезанию расходов. А нам с этим всем жить )

А почему наши журнализды не увидели волшебное соотношение экспорт импорт за июнь?3.3 ярда у.е. экспорт и 4.6 импорт,коеф. покрытия экспортом импорта 0.71,даже при чивокуне и его вечном восэмь такого не было.Что делает НБУ,он роняет курс ещё ниже,видимо хотят засветить коеф. 0.65,что бы шарахнуло в будущем посильней,мы опять становимся на путь кратности.Но дальше ещё веселее,импорт растёт на 15%,но подати с импорта ПАДАЮТ год к году!!!Как такое может быть? Или свои не платят налогов?Металургия в экспорте показывает минус 20% год к году,было примерно 800 мио у.е. в месяц,сейчас чуть больше 600 и перспективы ещё туманнее.С бюджетом настоящая опа,вон на цензоре новоназначенный глава пограничной службы говорит,что нам почти ярд не докинули за первое полугодие,всех урезают,зато берут под 16-18% годовых.Ну где такое могло бы прокатить?Потом идиоты в Минфине хвастаются,что набрались долгов как *учка блох и у них на счетах 81 ярд гривен,но бюджет исполнен на 91%,это клиника или депилизм или банальное вредительство по сговору с преступной группой лиц?Это каким надо быть,что бы брать под драконовские проценты в долг и урезать скудно финансированную медицину,армию,образование,хвастаясь,что корсчета ломятся????Да не завидую я новому президенту,а ещё ведь люди очень надеются на быстрые измененияПо курсу,естественно гривне ничего не угрожает,пока можно продавать на ярд долларов облигаций в месяц,но что делать дальше,тем более я думаю у земельной мафии очень крепкие корни,не верю я что посмеют вмешаться в их огород,не верю в быстрый запуск рынка земли,это сказки венского леса(((