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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1698169917001701

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 249
вище 25.65
51%
128
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
44
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Во всей этой истории с заходом нерезов в наши бумаги, меня смущает то, что по признаниям самого Минфина деньги идут тупо на покрытие кассовых разрывов и выплат пеннсий, зарплат и т.д. В тоже время, даже с умеренным экономическим ростом доходы бюджета отстают от запланированных, что приводит к урезанию расходов. Статьи капитальных расходов идут под нож всегда в первую очередь. Мы живем не по доходам, а долги идут не финансирование базы будущего роста, а на проедание. Уже вижу отсылки на пример хронических долгов США, Японии и вообще всего развитого мира, но это не наша история.

Вывод. Если амбициозная, как для наших размеров, программа заимствований не будет подкрепляться ростом доходов и капиталовложений (лучше отличных от постройки недвиги), созданием рабочих мест и притоком прямых иностранных инвестиций, в перспективе нерезы как пришли за гривной, так и уйдут с долларами. А нам с этим всем жить )
Востаннє редагувалось hamster bear в П'ят 02 сер, 2019 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:13

  zzzzzz написав:А вы что никогда на вторичке не покупали? Например что вы делали с купонами? Я докупал на вторичке.

Через того же дилера?

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:24

  zzzzzz написав:
  asti написав:
  Buxx написав:валютні ОВДП прибрали із графіку випусків на 3 квартал.
а я тільки зібрався свій депозит в ОВДП перекласти.
а гривневые порезали! Все, эпоха первичных покупок для простых смертных канула в лету - теперь только через посредников на вторичке. А это уже не так интересно...
А вы что никогда на вторичке не покупали?
Например что вы делали с купонами? Я докупал на вторичке.
на вторичке ни разу - там дороже, меня и первичка устраивала. Купон буду 14 числа первый раз получать//)) Да и потом сейчас курс не ахти, а гривны у меня уже нету//))
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:48

  hamster bear написав:деньги идут тупо на покрытие кассовых разрывов и выплат пеннсий, зарплат и т.д. В тоже время, даже с умеренным экономическим ростом доходы бюджета отстают от запланированных, что приводит к урезанию расходов. А нам с этим всем жить )

А почему наши журнализды не увидели волшебное соотношение экспорт импорт за июнь?
3.3 ярда у.е. экспорт и 4.6 импорт,коеф. покрытия экспортом импорта 0.71,даже при чивокуне и его вечном восэмь такого не было.
Что делает НБУ,он роняет курс ещё ниже,видимо хотят засветить коеф. 0.65,что бы шарахнуло в будущем посильней,мы опять становимся на путь кратности.
Но дальше ещё веселее,импорт растёт на 15%,но подати с импорта ПАДАЮТ год к году!!!
Как такое может быть? Или свои не платят налогов?
Металургия в экспорте показывает минус 20% год к году,было примерно 800 мио у.е. в месяц,сейчас чуть больше 600 и перспективы ещё туманнее.
С бюджетом настоящая опа,вон на цензоре новоназначенный глава пограничной службы говорит,что нам почти ярд не докинули за первое полугодие,всех урезают,зато берут под 16-18% годовых.
Ну где такое могло бы прокатить?
Потом идиоты в Минфине хвастаются,что набрались долгов как *учка блох и у них на счетах 81 ярд гривен,но бюджет исполнен на 91%,это клиника или депилизм или банальное вредительство по сговору с преступной группой лиц?
Это каким надо быть,что бы брать под драконовские проценты в долг и урезать скудно финансированную медицину,армию,образование,хвастаясь,что корсчета ломятся????
Да не завидую я новому президенту,а ещё ведь люди очень надеются на быстрые изменения :shock:
По курсу,естественно гривне ничего не угрожает,пока можно продавать на ярд долларов облигаций в месяц,но что делать дальше,тем более я думаю у земельной мафии очень крепкие корни,не верю я что посмеют вмешаться в их огород,не верю в быстрый запуск рынка земли,это сказки венского леса(((
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 02 сер, 2019 14:54, всього редагувалось 3 разів.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хтось рижика з криши скинув - мб 25.50- 25.545 :D
Doctor
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:57

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 02.08.2019 05.08.2019
дата розрахунку 01.08.2019 02.08.2019
Долар США 2534,9919 2553,7711
После полудня доллар прибавил еще 1.2 копейки.
Установившееся около 11-30 равновесие продержалось почти до 14, после чего, уже на исходе активной части сессии, подросли еще на 3 копейки.
В целом, сессия прошла спокойнее вчерашней, но не исключено, что утренний безоборотный рост регулятору все же пришлось останавливать, чтобы запустить полноценные торги.

Этот день в истории:
2017 - 2590.41 (-37 копеек)
2018 - 2701.18 (-147 копеек)
Находимся ниже графика 17 года, но уже взобрались выше минимума 17 года.
Все еще остаемся ниже минимума 2018.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:00

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:
Если выпустить ОВГЗ с 30% доходностью, гривна на некоторое время может укрепиться до 22-23 за доллар, а при 50% доходности вполне протестировать отметку в 20 за доллар. При 100% доходности, начнет срывать крышу и завалят Украину долларами.

При 1000% доходности, уже на пике всеобщего маразма, гривна войдет в паритет с долларом, будет обьявлена новая резервная валюта, перед страной откроются новые возможности, будут привлечены все деньги мира.

Тем, кто реинвестирует проценты, доходность множить на 2.


Ну и чего тогда Венесуєлу и Зимбабве не заваливают долларами?

Кто сказал что не заваливали? Сие имеет свой печальный конец.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:23

  Doctor написав:Хтось рижика з криши скинув - мб 25.50- 25.545 :D


На выходных можно докупить.
Мне немного гривны вчера зашло, сегодня утром можно было по 45 купить, но не решился.
Днем все по 60 продавали. Надеюсь по 50 на выходных куплю.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:34

Сомик, ты как всегда немного драматизируешь.
Но вообщем по бюджету печаль.

Да в июле доходы оказались выше плана на 5,8 млрд, но за 7 месяцев еще есть отставание от плана на 21,7 млрд.

Это если смотреть с поверхности.

А вот если разобратся глубже то да, печаль. Возьмем хотя бы июль. План выполнили из-за того что нафтогаз перечислили остаток прибыли 8,2 млрд. Причем весной кабмин резко всем гос предприятиям увеличил норму отчисления прибыли до 90% что не есть хорошо.

Далее нбу, 64 млрд прибыли, с хрена она взялась.

Идем дальше, вощмещение ндс, оно в июле окащалось даже ниже прошлого года, это значит что данные НБУ о том что экспорт провалился в июне на 5,6% верные. Если компенсация ндс упала значит экспорт упал. А это ппц как плохо.

Ну таможня традиционно в лузерах. За 7 месяцев таможня недопыполнила план на 18 млрд или на 10%
Даже по сравнению с прошлым годом при том что курс был выше, и импорт вырос на 8% таможня умудрились нарастить поступления всего на 0,9%
Живите своим умом!
zzzzzz
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