Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:07

Во всей этой истории с заходом нерезов в наши бумаги, меня смущает то, что по признаниям самого Минфина деньги идут тупо на покрытие кассовых разрывов и выплат пеннсий, зарплат и т.д. В тоже время, даже с умеренным экономическим ростом доходы бюджета отстают от запланированных, что приводит к урезанию расходов. Статьи капитальных расходов идут под нож всегда в первую очередь. Мы живем не по доходам, а долги идут не финансирование базы будущего роста, а на проедание. Уже вижу отсылки на пример хронических долгов США, Японии и вообще всего развитого мира, но это не наша история.



Вывод. Если амбициозная, как для наших размеров, программа заимствований не будет подкрепляться ростом доходов и капиталовложений (лучше отличных от постройки недвиги), созданием рабочих мест и притоком прямых иностранных инвестиций, в перспективе нерезы как пришли за гривной, так и уйдут с долларами. А нам с этим всем жить )

Востаннє редагувалось hamster bear в П'ят 02 сер, 2019 14:33, всього редагувалось 1 раз.

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.