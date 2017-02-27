Во всей этой истории с заходом нерезов в наши бумаги, меня смущает то, что по признаниям самого Минфина деньги идут тупо на покрытие кассовых разрывов и выплат пеннсий, зарплат и т.д. В тоже время, даже с умеренным экономическим ростом доходы бюджета отстают от запланированных, что приводит к урезанию расходов. Статьи капитальных расходов идут под нож всегда в первую очередь. Мы живем не по доходам, а долги идут не финансирование базы будущего роста, а на проедание. Уже вижу отсылки на пример хронических долгов США, Японии и вообще всего развитого мира, но это не наша история.
Вывод. Если амбициозная, как для наших размеров, программа заимствований не будет подкрепляться ростом доходов и капиталовложений (лучше отличных от постройки недвиги), созданием рабочих мест и притоком прямых иностранных инвестиций, в перспективе нерезы как пришли за гривной, так и уйдут с долларами. А нам с этим всем жить )
Востаннє редагувалось hamster bear в П'ят 02 сер, 2019 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear написав:деньги идут тупо на покрытие кассовых разрывов и выплат пеннсий, зарплат и т.д. В тоже время, даже с умеренным экономическим ростом доходы бюджета отстают от запланированных, что приводит к урезанию расходов. А нам с этим всем жить )
А почему наши журнализды не увидели волшебное соотношение экспорт импорт за июнь? 3.3 ярда у.е. экспорт и 4.6 импорт,коеф. покрытия экспортом импорта 0.71,даже при чивокуне и его вечном восэмь такого не было. Что делает НБУ,он роняет курс ещё ниже,видимо хотят засветить коеф. 0.65,что бы шарахнуло в будущем посильней,мы опять становимся на путь кратности. Но дальше ещё веселее,импорт растёт на 15%,но подати с импорта ПАДАЮТ год к году!!! Как такое может быть? Или свои не платят налогов? Металургия в экспорте показывает минус 20% год к году,было примерно 800 мио у.е. в месяц,сейчас чуть больше 600 и перспективы ещё туманнее. С бюджетом настоящая опа,вон на цензоре новоназначенный глава пограничной службы говорит,что нам почти ярд не докинули за первое полугодие,всех урезают,зато берут под 16-18% годовых. Ну где такое могло бы прокатить? Потом идиоты в Минфине хвастаются,что набрались долгов как *учка блох и у них на счетах 81 ярд гривен,но бюджет исполнен на 91%,это клиника или депилизм или банальное вредительство по сговору с преступной группой лиц? Это каким надо быть,что бы брать под драконовские проценты в долг и урезать скудно финансированную медицину,армию,образование,хвастаясь,что корсчета ломятся???? Да не завидую я новому президенту,а ещё ведь люди очень надеются на быстрые изменения По курсу,естественно гривне ничего не угрожает,пока можно продавать на ярд долларов облигаций в месяц,но что делать дальше,тем более я думаю у земельной мафии очень крепкие корни,не верю я что посмеют вмешаться в их огород,не верю в быстрый запуск рынка земли,это сказки венского леса(((
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 02 сер, 2019 14:54, всього редагувалось 3 разів.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з 02.08.2019 05.08.2019 дата розрахунку 01.08.2019 02.08.2019 Долар США 2534,9919 2553,7711 После полудня доллар прибавил еще 1.2 копейки. Установившееся около 11-30 равновесие продержалось почти до 14, после чего, уже на исходе активной части сессии, подросли еще на 3 копейки. В целом, сессия прошла спокойнее вчерашней, но не исключено, что утренний безоборотный рост регулятору все же пришлось останавливать, чтобы запустить полноценные торги.
Этот день в истории: 2017 - 2590.41 (-37 копеек) 2018 - 2701.18 (-147 копеек) Находимся ниже графика 17 года, но уже взобрались выше минимума 17 года. Все еще остаемся ниже минимума 2018.
Zebra написав: Если выпустить ОВГЗ с 30% доходностью, гривна на некоторое время может укрепиться до 22-23 за доллар, а при 50% доходности вполне протестировать отметку в 20 за доллар. При 100% доходности, начнет срывать крышу и завалят Украину долларами.
При 1000% доходности, уже на пике всеобщего маразма, гривна войдет в паритет с долларом, будет обьявлена новая резервная валюта, перед страной откроются новые возможности, будут привлечены все деньги мира.
Тем, кто реинвестирует проценты, доходность множить на 2.
Ну и чего тогда Венесуєлу и Зимбабве не заваливают долларами?
Кто сказал что не заваливали? Сие имеет свой печальный конец.
Сомик, ты как всегда немного драматизируешь. Но вообщем по бюджету печаль.
Да в июле доходы оказались выше плана на 5,8 млрд, но за 7 месяцев еще есть отставание от плана на 21,7 млрд.
Это если смотреть с поверхности.
А вот если разобратся глубже то да, печаль. Возьмем хотя бы июль. План выполнили из-за того что нафтогаз перечислили остаток прибыли 8,2 млрд. Причем весной кабмин резко всем гос предприятиям увеличил норму отчисления прибыли до 90% что не есть хорошо.
Далее нбу, 64 млрд прибыли, с хрена она взялась.
Идем дальше, вощмещение ндс, оно в июле окащалось даже ниже прошлого года, это значит что данные НБУ о том что экспорт провалился в июне на 5,6% верные. Если компенсация ндс упала значит экспорт упал. А это ппц как плохо.
Ну таможня традиционно в лузерах. За 7 месяцев таможня недопыполнила план на 18 млрд или на 10% Даже по сравнению с прошлым годом при том что курс был выше, и импорт вырос на 8% таможня умудрились нарастить поступления всего на 0,9%