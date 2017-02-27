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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:39
Американские индексы второй день подряд падают
СП 500 уже 100 пунктов потерял от максимума. Американские бонды дорожают ( падает доходность )
Живите своим умом!
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